5 ментальных ловушек, которые навязывает современное общество

С самого детства нам активно внушают веру в глупые стереотипы – «девочки так себя не ведут», «надо хорошо учиться», «это неприлично», «мысли как миллионер» и прочее. Нам указывают, как жить и к чему стремиться, чтобы добиться успехов и уважения в социуме. Но редко кто задумывается над тем, что же на самом деле делает нас счастливыми? Мы погрязли в ложных ценностях, насквозь пропитались ошибочными установками, забыли, что представляем собой на самом деле. Может, пришло время отказаться от шаблонного мышления и бессмысленных «крысиных бегов»? Эти ловушки навязывает нам общество!





5 психологических ловушек, которые культивирует современное общество

Ловушка 1. Миллионером должен стать каждый

Сегодня неприлично быть бедным и вкалывать «на дядю». Нужно обязательно стремиться к успеху . Пачками глотать книги по быстрому обогащению, посещать семинары миллиардеров. И не дай вам бог заикнуться, что вы всегда хотели быть простым мастером по ремонту техники! Такая «приземленная» мечта не котируется, нужно думать о перспективах и карьерном росте. Мы больше не уважаем труд простых работяг, которые – о, ужас! – работают руками. Как и презираем людей, у которых нет высоких амбиций, которые просто хотят быть специалистами в своем деле и коротать вечера в уютном семейном гнездышке. Как можно не думать о быстром обогащении, годами сидеть на одной и той же должности, быть такими ограниченными?

Ловушка 2. Стыдно жить хуже, чем звезды

Если и покупать косметику, то самую лучшую. Если и выбирать новые вещи, то только от именитых брендов. Современное общество помешалось на идее шикарной жизни, каждый обыватель считает себя обязанным копировать привычки успешных людей, выкладывая провокационные фото в социальных сетях. Показуха – вот тренд XXI века. Чтобы денег хватало на модные рестораны и ультрадорогие гаджеты, и плевать на кредитную историю. Аватарка с новой игрушкой – главная цель современных взрослых, которые подозрительно похожи на инфантилов, не способных совладать со своими желаниями. Главное, не проиграть в этой конкуренции, иначе здравствуй депрессия и комплекс неполноценности .





Ловушка 3. Собственное благополучие важнее

Современное общество внушило нам, что окружающие не должны посягать на наше личное пространство, влезать в нашу идеальную жизнь со своими проблемами и неудобными эмоциями. Давно закончились времена, когда людям были небезразличны судьбы близких, когда помощь незнакомцу в беде считалась делом чести. Быть махровым эгоистом – вот что теперь модно, а еще наплевательское отношение, безразличие и цинизм. Плохо? Позвоните доктору. Нет денег? Идите на работу. Обокрали? Вызовите полицию. «Только нас не впутывайте». У занятых людей нет времени на глупости вроде любви, крепкой дружбы и сопереживания. Человеческая жизнь больше не является ценностью, за нее никто не заплатит!

Ловушка 4. Умри, но реализуй свой потенциал

Приглядитесь к современным идеалам мужчины и женщины. Он обязательно должен построить свой завод с блэкджеком и… моделями, она – стать фитоняшкой, супермамой и бизнес-леди в одном флаконе. Плевать, что все это плохо сочетается, требуя от молодых людей невозможного. Модные коучеры пишут, что так должны жить все. У «образцовой» женщины нет времени на отдых, нужно бесконечно саморазвиваться, заниматься воспитанием детей, йогой, здоровым питанием. Плюс ко всему уметь одной левой печатать отчеты, а правой — наносить профессиональный макияж. «Природная красота» отныне требует уймы денег. А дети растут под таким давлением, что на выходе получаются совершенно несамостоятельными и беззубыми существами. Как думаете, долго такая семья сможет продержаться? У них вообще останутся силы на любовь ?





Ловушка 5. Каждый человек обязан объездить весь мир

Как это можно в 30 лет проводить отпуск на даче с патиссонами и ведром печеной картошки вместо того, чтобы путешествовать по Риму или Мадриду? Раз завели страничку в Instagram, будьте добры пополнять ее свежими фотографиями с самых разных уголков земли. Турция и Египет с их ленивым «all inclusive» в список «элитных» больше не входят. Вам должно быть неловко за то, что вы предпочли домашний отдых с книгой крутой поездке по песочным дюнам Африки. Лежать на пляже и объедаться мороженым, как тюлень, – теперь настоящее преступление! Современный отдых должен напоминать бешеную погоню за впечатлениями с вкраплениями экстрима. Чтобы сделать лучшую фотографию в Сети и собрать кучу лайков, которые являются самой настоящей валютой.

А вы согласны с такими трендами или предпочитаете думать собственной головой, руководствуясь внутренними идеалами? Каждый человек решает сам, принимать ли ценности, которые иму навязывает общество. Помните об этом!

Текст: Flytothesky.ru