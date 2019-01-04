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Тест: Хорошо ли развито ваше зрение?
05.01.2019 13:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Зрение – практически первое по важности чувство человека. Оно позволяет нам видеть формы, цвета, помогает оценивать угрозу и вовремя ее избегать. Но у каждого человека зрение развивается по-разному. И мы не можем с уверенность сказать, что каждый человек видит один и тот же предмет одинаково. Сегодня мы подвергнем вас небольшой проверке и расскажем, можно ли доверять вашим глазам на все 100%.
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Зрение – практически первое по важности чувство человека. Оно позволяет нам видеть формы, цвета, помогает оценивать угрозу и вовремя ее избегать. Но у каждого...
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