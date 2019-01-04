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Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

05.01.2019 14:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Кухню можно смело назвать одним из самых важных мест в доме. Эта часть жилища просто обязана быть максимально комфортной и удобной. Сегодня мы предлагаем вам полезную подборку, в которой вы найдете товары для кухни с Алиэкспресс. Хозяйки оценят!

1. Подставка для посуды

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Такая простая, но очень полезная подставка послужит практичным дополнением к любой кухне. Компактно, удобно и недорого – что может быть лучше?

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2. Силиконовый коврик для черпака

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Благодаря этому коврику вам больше не придется раз за разом вытирать следы от черпака на столешнице. Это же удобнее, чем тарелки подкладывать, верно?

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3. Вешалка для дверцы шкафа

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Такая компактная вешалка станет отличным решением для небольшой кухни, где важен каждый свободный сантиметр. Используйте доступное место с умом!

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4. Силиконовые подставки под кружки

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Чтобы не портить мебель горячими кружками, обратите внимание на эти яркие и необычные силиконовые подставки.

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5. Ложка для вырезания шариков из фруктов

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Шариками из фруктов можно украсить десерт собственного приготовления, превратив его в практически ресторанное блюдо. Главное – фантазия!

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6. Защитное покрытие для газовой плиты

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Мало кому нравится процесс отмывания плиты от пригоревшего жира, а избежать этого очень трудно. При помощи таких многоразовых ковриков вы навсегда забудете о существовании этой проблемы.

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7. Слайсер для картофеля

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Согласитесь, что такие картофельные спирали выглядят очень необычно и даже празднично. Так зачем отказывать себе в удовольствии?

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8. Овощерезка

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Эта овощерезка без проблем заменит вам десяток старых бабушкиных терок, ведь насадки для нее меняются легким движением руки. Попробуйте сами!

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9. Набор формочек для кексов

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Для любителей домашней выпечки у нас тоже есть отличное предложение. Это формочки украсят любой стол своими яркими узорами, а благодаря плотному материалу они не потеряют свою форму даже с густым и тяжелым тестом.

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10. Форма для лепки пельменей

Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка

Такая простая формочка значительно облегчит и ускорит процесс приготовления домашних пельменей.

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Кухню можно смело назвать одним из самых важных мест в доме. Эта часть жилища просто обязана быть максимально комфортной и удобной. Сегодня мы предлагаем вам...
 
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