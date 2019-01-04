Товары для кухни с Aliexpress, о которых мечтает каждая хозяйка





Кухню можно смело назвать одним из самых важных мест в доме. Эта часть жилища просто обязана быть максимально комфортной и удобной. Сегодня мы предлагаем вам полезную подборку, в которой вы найдете товары для кухни с Алиэкспресс. Хозяйки оценят!

1. Подставка для посуды





Такая простая, но очень полезная подставка послужит практичным дополнением к любой кухне. Компактно, удобно и недорого – что может быть лучше?

2. Силиконовый коврик для черпака





Благодаря этому коврику вам больше не придется раз за разом вытирать следы от черпака на столешнице. Это же удобнее, чем тарелки подкладывать, верно?

3. Вешалка для дверцы шкафа





Такая компактная вешалка станет отличным решением для небольшой кухни, где важен каждый свободный сантиметр. Используйте доступное место с умом!

4. Силиконовые подставки под кружки





Чтобы не портить мебель горячими кружками, обратите внимание на эти яркие и необычные силиконовые подставки.

5. Ложка для вырезания шариков из фруктов





Шариками из фруктов можно украсить десерт собственного приготовления, превратив его в практически ресторанное блюдо. Главное – фантазия!

6. Защитное покрытие для газовой плиты





Мало кому нравится процесс отмывания плиты от пригоревшего жира, а избежать этого очень трудно. При помощи таких многоразовых ковриков вы навсегда забудете о существовании этой проблемы.

7. Слайсер для картофеля





Согласитесь, что такие картофельные спирали выглядят очень необычно и даже празднично. Так зачем отказывать себе в удовольствии?

8. Овощерезка





Эта овощерезка без проблем заменит вам десяток старых бабушкиных терок, ведь насадки для нее меняются легким движением руки. Попробуйте сами!

9. Набор формочек для кексов





Для любителей домашней выпечки у нас тоже есть отличное предложение. Это формочки украсят любой стол своими яркими узорами, а благодаря плотному материалу они не потеряют свою форму даже с густым и тяжелым тестом.

10. Форма для лепки пельменей





Такая простая формочка значительно облегчит и ускорит процесс приготовления домашних пельменей.

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