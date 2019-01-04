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Как Коко Шанель навсегда изменила мир

05.01.2019 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Казалось бы, как в одной женщине могут совмещаться и сильный духом, но сложный человек, и знаменитый модельер, и законодатель моды, и икона стиля. Но Коко Шанель решила, что совершенству нет предела, и доказала нам это. В моде она произвела настоящую революцию, навсегда изменив эту индустрию и даже привычки и уклады людей.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

С чего все начиналось?

Не удивляйтесь, но, как и у многих великих людей, детство Коко Шанель не было простым. Как ни странно, но предпосылками ее успеха стали тяжелые события из детства. Мать девочки умерла. Отец бросил Коко (настоящее имя Габриэль) с братьями и сестрами на произвол судьбы. Однако, по сути, именно с момента, когда монахини в приюте научили Габриэль шить, и начинается история знаменитой Коко Шанель.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

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Что «изобрела» Коко Шанель?

Непредсказуемую и непростую натуру этой женщины не могло остановить ничего. Она почувствовала, что значит заниматься любимым делом. Тогда Коко Шанель, вероятно, не думала о том, что ее творения навсегда изменят моду высшего общества и даже современности. Открыв свой бизнес, Коко Шанель начала воплощать в жизнь все свои дизайнерские идеи и наработки. Она открыла женщинам глаза на брюки и показала всему обществу знаменитое маленькое черное платье, которое можно комбинировать с разными аксессуарами, в зависимости от выхода в свет. «Почерк» иконы стиля можно было определить по простоте и элегантности образов. Так модельер доказала всем, что траурный черный цвет может быть актуальным и днем, и вечером.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

Если бы ни безумные идеи Коко Шанель того времени, мир бы, возможно, до сих пор не знал, что такое сумочка на цепочке и сложные женские духи (состоящие из смешения большого количества ароматов). Кстати, Коко Шанель ввела в моду не только одежду, аксессуары и парфюм, но и загар.

Судьба всемирно известной Коко Шанель сложна, необычна, но в то же время красива. Эту женщину продолжают цитировать в наши дни. В ее мыслях находят гениальность и роскошную простоту. Для многих они являются неким сводом правил о красоте и стиле жизни. Афоризмы Коко Шанель стали ее визитной карточкой. И, конечно, такая уверенная в себе и бескомпромиссная женщина не могла говорить о том, в чем не разбиралась на все сто. Дамам того времени всегда казалось, будто Коко Шанель знает абсолютно все о женщинах и мужчинах, о моде и красоте.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

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«Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость – чтобы мы любили мужчин»

Новые идеи Коко Шанель были настолько неожиданными в тогдашнем обществе, что казались революционными. Так, можно считать, что несравненная Коко совершила не просто переворот в истории моды, но и создала заново женщину. На первое место кутюрье ставила красоту и манеры женщины, ее умение следить за собой. Благодаря своему жизненному опыту она стала отлично разбираться в психологии отношений и понимать предназначение женщин и мужчин.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

«Духи следует наносить туда, куда вы хотите, чтобы мужчина вас поцеловал»

Аромат женщины для Коко Шанель имел такую же ценность, как одежда или обувь, – он являлся частью стиля. Бесспорно, парфюм мог оставить первое впечатление о женщине и выразить ее женственность и скрытую сексуальность.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

«Так как все находится в голове, не надо ее терять»

Неудивительно, что Коко Шанель рассуждала именно так, ведь она сама была умна и талантлива. Однако, несмотря на это, нельзя сказать, что сама модельер не сходила с ума от своей работы. Она считала ее своей страстью, своей жизнью и любовью. А как можно жить иначе?

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

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«Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета»

Чувство стиля или есть, или его нет. Так что с правильно подобранной обувью и аксессуаром любой простой элегантный костюм или платье будет смотреться на женщине шикарно. А понятия плохой фигуры не существует.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

«Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним»

Кстати об аксессуарах. Сама Коко Шанель предпочитала носить ниточку жемчуга, шляпки и солнечные очки. Изобилие бижутерии или золото, по ее мнению, являлось признаком отсутствия вкуса. Все должно быть в меру. А аксессуары как раз и создают эту меру.

Как Коко Шанель навсегда изменила мир

Тонкое чувство стиля, острый ум, совершенная фигура, непонятная притягательность, тяга к одиночеству, грубость и прямолинейность сделали из девушки Габриэль Шанель настоящую икону стиля Коко Шанель. Ту, кого могли ненавидеть и обожать одновременно.

Текст: Flytothesky.ru

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Казалось бы, как в одной женщине могут совмещаться и сильный духом, но сложный человек, и знаменитый модельер, и законодатель моды, и икона стиля. Но Коко Шанель...
 
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