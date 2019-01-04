Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

Длительные отношения наскучивают, люди начинают терять друг к другу интерес. Эту ситуацию легко исправить. Держите проверенную инструкцию для тех, кто хочет оживить отношения!





Как быстро оживить отношения со второй половинкой

1. Я тебя люблю

Пока он на работе или в командировке, достаточно отправить ему сообщение с приятными словами, чтобы он улыбнулся и вспомнил, насколько любящей является его половинка. Можно написать в сообщении о своих чувствах , приятных воспоминаниях или пожеланиях.

2. Внезапное послание

Собирая избраннику в дорогу или на работу обед, вложите в пакет открытку в форме сердечка, написав на ней, насколько он дорог. Если подходящей открытки не оказалось, можно это сделать на обычной бумаге для записей. А послание завершить рисунком в форме сердечка. Таким посланием можно предупредить партнера о романтическом ужине, который планируется на вечер, напомнив, чтобы он не опаздывал.





3. Уютный подарок

Отправьте курьером прямо ему на работу подарок, вложив романтичную записку. Не указывайте отправителя данного сюрприза. В качестве презента можно преподнести чашку, бутылку дорогого вина, ежедневник в кожаном переплете или любую милую безделушку. Чуть позже позвоните любимому и спросите, понравился ли ему сюрприз .

4. Атмосферный ужин

Неожиданно устройте романтический ужин. Наденьте сексуальное платье, приготовьте любимые блюда партнера. Очень важно при этом создать нужную атмосферу. Мужчина очень удивится и обрадуется, попав домой после нелегкого трудового дня.





5. Яркая вечеринка

Сделайте ему сюрприз, устроив вечеринку без повода, пригласив его лучших друзей. Если избранник любит проводить время за посиделками с друзьями, то такой сюрприз ему обязательно понравится.

6. Любимые вкусности

Купить на вечер любимые вкусности второй половинки. У каждого имеется какое-то любимое лакомство. Одни любят торт из определенной кондитерской, другие – пиццу из пиццерии, находящейся в другой части мегаполиса, а третьи предпочитают роллы с острым васаби из японского ресторана. Иногда стоит побаловать избранника.





7. Вечер нежности

Устроить вечер нежности – обнимать долго-долго, как только он переступит порог, весь вечер проявлять максимальную заботу, выполнять все пожелания. Любой человек будет рад такой встрече, обилию любви и нежности.

Благодаря этим простым способам можно с легкостью укрепить и оживить отношения. Тогда интерес любимого человека вспыхнет вновь.

Текст: Flytothesky.ru

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