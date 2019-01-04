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Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

05.01.2019 18:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Длительные отношения наскучивают, люди начинают терять друг к другу интерес. Эту ситуацию легко исправить. Держите проверенную инструкцию для тех, кто хочет оживить отношения!

Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

Как быстро оживить отношения со второй половинкой

1. Я тебя люблю

Пока он на работе или в командировке, достаточно отправить ему сообщение с приятными словами, чтобы он улыбнулся и вспомнил, насколько любящей является его половинка. Можно написать в сообщении о своих чувствах, приятных воспоминаниях или пожеланиях.

2. Внезапное послание

Собирая избраннику в дорогу или на работу обед, вложите в пакет открытку в форме сердечка, написав на ней, насколько он дорог. Если подходящей открытки не оказалось, можно это сделать на обычной бумаге для записей. А послание завершить рисунком в форме сердечка. Таким посланием можно предупредить партнера о романтическом ужине, который планируется на вечер, напомнив, чтобы он не опаздывал.

Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

3. Уютный подарок

Отправьте курьером прямо ему на работу подарок, вложив романтичную записку. Не указывайте отправителя данного сюрприза. В качестве презента можно преподнести чашку, бутылку дорогого вина, ежедневник в кожаном переплете или любую милую безделушку. Чуть позже позвоните любимому и спросите, понравился ли ему сюрприз.

4. Атмосферный ужин

Неожиданно устройте романтический ужин. Наденьте сексуальное платье, приготовьте любимые блюда партнера. Очень важно при этом создать нужную атмосферу. Мужчина очень удивится и обрадуется, попав домой после нелегкого трудового дня.

Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

5. Яркая вечеринка

Сделайте ему сюрприз, устроив вечеринку без повода, пригласив его лучших друзей. Если избранник любит проводить время за посиделками с друзьями, то такой сюрприз ему обязательно понравится.

6. Любимые вкусности

Купить на вечер любимые вкусности второй половинки. У каждого имеется какое-то любимое лакомство. Одни любят торт из определенной кондитерской, другие – пиццу из пиццерии, находящейся в другой части мегаполиса, а третьи предпочитают роллы с острым васаби из японского ресторана. Иногда стоит побаловать избранника.

Инструкция для тех, кто хочет оживить отношения

7. Вечер нежности

Устроить вечер нежности – обнимать долго-долго, как только он переступит порог, весь вечер проявлять максимальную заботу, выполнять все пожелания. Любой человек будет рад такой встрече, обилию любви и нежности.

Благодаря этим простым способам можно с легкостью укрепить и оживить отношения. Тогда интерес любимого человека вспыхнет вновь.

Текст: Flytothesky.ru

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Длительные отношения наскучивают, люди начинают терять друг к другу интерес. Эту ситуацию легко исправить. Держите проверенную инструкцию для тех, кто хочет...
 
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