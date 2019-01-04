Эти знаки зодиака считают себя лучше и выше других. Согласитесь?

Рядом с вами всегда есть люди, которые искренне считают себя лучше других. Их такое отношение к окружающим вряд ли когда-либо изменится. Человеческое эго – это то, что выполняет функцию самозащиты, но люди порой слишком усердствуют в проявлении такой защитной реакции и проецируют свои уязвимости на других. Мы относимся снисходительно к людям, когда не уверены в себе. Мы отталкиваем и принижаем окружающих, чтобы заставить их думать, какие мы крутые и недосягаемые. Хотя подобное поведение – это всего лишь бессознательное проявление страхов. Какие шесть зодиакальных знаков этим заметно грешат?





1. Овен

Овен – чрезвычайно уверенный в себе знак, во всяком случае с внешней стороны. Этим людям присуще высокомерие. И когда они подавляют других, это происходит не от злобы или дурных намерений, а по причине чрезмерного эгоцентризма. Овны любят поучать и направлять, причем не самым доброжелательным образом. Нередко их «руководство» выглядит как унижение и доминирование.

2. Близнецы

Близнецы – это жуткие снобы, и они постоянно ищут удовольствий и всего самого статусного в жизни. К сожалению, как только они поднимаются хоть на одну ступень выше, то начинают надменно относиться к тем, кто, по их мнению, остался позади. Если вам нравится то, что Близнецы считают глупым и бесперспективным, будьте готовы услышать явные намеки в свой адрес о том, что вы неудачник.

3. Лев

У Льва есть склонность к снисходительности и высокомерию по отношению к другим. Все их действия могут стать довольно зрелищными и театральными, если они хотят привлечь к своей персоне внимание и покрасоваться перед публикой. Лев не против чужих мнений . Но он их считает абсолютно неверными. В мире существует только его, единственная правильная точка зрения.

4. Дева

Дева всегда находится на вершине мира… но только в своих мыслях и мечтаниях. Этот знак обладает огромными и амбициозными устремлениями. Ради них Дева способна даже пройти по головам других людей. Увы, но представители этого знака далеко не всегда получают то, что хотят, и это заканчивается горечью, унынием и разочарованием – а такие ощущения у Девы быстро трансформируются в снисходительность и внешнее выражение собственного превосходства.

5. Скорпион

Скажем так, Скорпион нередко ведет себя так, словно он снисходит к окружающим и делает огромное одолжение, общаясь с ними. В каком бы моральном, эмоциональном и материальном состоянии не находился Скорпион, вы можете быть уверены, что он все равно будет пытаться давить, руководить и манипулировать . Мало того, Скорпион может быть не только надменным человеком, но и позволять себе унижать и оскорблять других.

6. Стрелец

Почему этот добрый, милый, общительный и симпатичный знак считается высокомерным и снисходительным? Потому что для Стрельца нет создания более совершенного и великого, нежели он сам. Стрельцу также присущ «комплекс гуру». Это значит, что он буквально фонтанирует ценными указаниями и рекомендациями (к месту и не к месту), словно желая показать людям, что он намного компетентнее и интеллектуальнее, чем они.

Согласны с тем, что именно представители этих знаков зодиака считают себя лучше и выше других?

Текст: Flytothesky.ru