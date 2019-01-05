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Ваши руки расскажут о том, какую роль вы играете в отношениях

06.01.2019 13:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ваши руки расскажут о том, какую роль вы играете в отношениях

Каждый человек индивидуален. У всех нас есть свои привычки и модели поведения, свои предпочтения и особенности. Какого человека вы хотите видеть рядом с собой? Нежного, сильного, независимого, гордого? Сколько людей, столько и мнений. Наш сегодняшний тест раскроет вас с точки зрения отношений. Давайте проведем эксперимент: опишите нам свои руки, а мы расскажем, какую роль вы играете в отношениях.

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Каждый человек индивидуален. У всех нас есть свои привычки и модели поведения, свои предпочтения и особенности. Какого человека вы хотите видеть рядом с собой?...
 
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