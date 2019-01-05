Аксессуары с Aliexpress для тех, кто не боится заявить о себе





Каждый из нас в той или иной степени хочет выделиться из серой массы, обратить на себя хоть немного внимания. Специально для того, чтобы вы смогли заявить о себе, мы предлагаем яркие аксессуары с Aliexpress. Возможно, вы найдете в этой подборке что-то и для себя.

1. Кулон с мехом





Что может подойти к теплым зимним нарядам лучше, чем натуральный мех? Этот кулон отлично освежит ваш образ, добавив в него немного экстравагантности.

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2. Серьги из нержавеющей стали





Такие серьги замечательно подойдут как под строгий рабочий костюм, так и под более свободный стиль. А высокое качество исполнения заставит вас полюбить их с первого взгляда.

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3. Браслет с гравировкой





Этот браслет интересен тем, что он может вписаться в любой наряд, который вы подберете. А его интересная гравировка придаст общему виду немного загадочности, что, согласитесь, довольно приятно.

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4. Цепочка с кулоном-розой





Этот очаровательный и очень нежный кулон придаст вашему образу легкости и романтичности. Благодаря своему дизайну он кажется невесомым, что легко отражается на том, кто его носит.

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5. Кольцо по мотивам картины Ван Гога «Звездная ночь»





Благодаря своему необычному дизайну это кольцо как нельзя лучше подчеркнет нестандартный вкус своего обладателя.

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6. Браслет с планетами





Для любителей загадочного космоса у нас есть отличное предложение. Этот простой на вид браслет является стилизованной моделью нашей Солнечной системы.

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7. Кольцо с сотами





Почему бы не разбавить серую повседневность чем-нибудь приятным и ярким? Такое «медовое» кольцо не только украсит ваши руки, но и подарит вам теплую улыбку. А это бесценно!

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8. Кольцо-комета с халцедоном





Полудрагоценный камень халцедон издавна известен своими лечебными свойствами, что должно порадовать обладательниц этого необычного кольца. А его внешний вид украсит ваши руки, добавив в образ изюминку.

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9. Изящное колье





Такое колье будет отлично смотреться в паре с вечерним платьем или другим праздничным нарядом. Отличное качество за хорошую цену.

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10. Мужская подвеска на кожаном ремешке





Эти стильные подвески подчеркнут мужество и силу. Простота дизайна и качество исполнения делают их незаменимыми деталями гардероба.

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