20 лучших фотографий недели





Наша традиционная подборка 20 лучших фотографий открывает первые выходные недели в новом 2019 году. Искренне надеемся, что этот год станет еще продуктивнее, успешнее и насыщеннее предыдущего как в плане работы и карьеры, так и в плане взаимоотношений с родными и близкими. Ну а редакция Flytothesky взяла очередной новый старт! Смотрите нашу подборку и наслаждайтесь праздничными выходными!

1. Долина Кисо. Фотограф Daniel Kordan

2. Вечная красота. Фотограф Rana Jabeen

3. Соседи. Фотограф Dietrich Herlan

4. Два сезона. Фотограф HatCat Photography

5. Трое на закате. Фотограф Dale Johnson

6. Прыжок. Фотограф Jens Plinzler

7. Бетонный лабиринт. Фотограф Marcel Martin

8. Тишина зимы. Фотограф Özkan

9. Скоугафосс. Фотограф alex eugenio

10. Начало вечера. Фотограф Ryszard Kosmala

11. Кролики. Фотограф Georg Scharf

12. Рыбак и птица. Фотограф volkan onder

13. Железнодорожный вокзал. Фотограф Jarda Novák

14. Из окна. Фотограф Irena Brozova

15. Чайка. Фотограф Navid Baraty

16. Сияние. Фотограф Kaspars Dzenis

17. Навстречу. Фотограф Laureen Burton

19. Фуникулер 21. Фотограф Sven Lenz

20. Действующий вулкан Бромо. Фотограф moonriver

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