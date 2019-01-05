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Школьные примеры, решить которые способен не каждый взрослый
06.01.2019 19:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Школьное время кажется таким далеким, словно его и не было. Теперь нас уже не заботят тетрадки и учителя, ведь их место заняли отчеты и начальники, а перемены между уроками сменились перерывом на обед. Однако знания, которые мы вынесли с собой из дверей школы, останутся с нами навсегда. Сегодня мы напомним вам об этом удивительном времени, устроив небольшую контрольную работу по математике. Как думаете, сможете решить без калькулятора эти школьные примеры?
Попробуйте решить:
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Школьное время кажется таким далеким, словно его и не было. Теперь нас уже не заботят тетрадки и учителя, ведь их место заняли отчеты и начальники, а перемены между...
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