Школьные примеры, решить которые способен не каждый взрослый





Школьное время кажется таким далеким, словно его и не было. Теперь нас уже не заботят тетрадки и учителя, ведь их место заняли отчеты и начальники, а перемены между уроками сменились перерывом на обед. Однако знания, которые мы вынесли с собой из дверей школы, останутся с нами навсегда. Сегодня мы напомним вам об этом удивительном времени, устроив небольшую контрольную работу по математике. Как думаете, сможете решить без калькулятора эти школьные примеры?

Попробуйте решить:

Детская задача на логику, которая выведет вас из себя