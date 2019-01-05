Как быстро разрушить любовь своими руками

Какой бы сильной и всепоглощающей ни была любовь, ее с легкостью можно разрушить неправильным отношением и поступками. Обычно люди не понимают, что сами становятся причиной гибели отношений, взваливая всю вину на партнера, его родственников или обстоятельства.





Что нужно сделать, чтобы разрушить любовь собственными руками?

1. Постоянно расспрашивать вторую половинку о бывших партнерах.

Выяснять, насколько сильной была любовь. Напоминания о былых отношениях редко вызывают положительные эмоции , ведь люди по каким-то причинам в итоге расстались. Возможно, инициатором выступал не он сам, тогда разрыв мог принести много страданий.

2. Звонить любимому каждый час, чтобы узнать, покушал ли он, не устал ли он, не холодно ли ему.

Быстро надоедают звонки с вопросами, больше подходящими для маленького ребенка, только начавшего ходить в старшую группу детского сада. Кроме того, в течение рабочего дня человек может быть занят решением серьезных проблем. Если постоянно отвлекать, то он просто не сможет справиться со своей работой.





3. Не оставлять ему личного пространства.

Любому человеку необходимо немного свободы. Временами каждому хочется побыть наедине с собой. Достаточно просто не трогать избранника, когда тот спокойно смотрит любимую передачу, переписывается в социальных сетях с одноклассниками или играет в онлайн-игру. Если ходить за партнером по квартире по пятам, выясняя, что он делает или собирается сделать, то ему захочется поскорее куда-то уйти из дома.

4. Не отпускать на встречи с друзьями.

Позвольте мужчине выбираться куда-то вместе с друзьями. Не обижайтесь, если «пивные» посиделки проходят без вас. Всем нам иногда нужно расслабиться. В такие периоды лучше заняться собой , встретиться с подругами, съездить к родителям. Всегда можно найти для себя полезное занятие.





5. Не отпускать его в командировки.

Деловые люди иногда ездят в командировки. Это не значит, что избранник там будет развлекаться и искать приключения. Человек едет работать в другой город, а может быть и в другую страну. Не стоит ему звонить по 10 раз в день! Ревность и недоверие — худшие спутники отношений, которые очень быстро могут разрушить любовь.

6. Посвящать все свое время избраннику, забыв о себе.

Взрослый человек должен быть самостоятельным. Если начать бегать вокруг второй половинки с тарелками, полными любимых блюд, чистыми носками, поправлять ему футболку, которая выбивается из брюк, то вскоре он начнет это воспринимать как что-то обыденное. И если однажды перестать этим заниматься, то любимый человек воспримет это негативно.





Отношения между двумя влюбленными строятся длительное время. Поначалу люди узнают друг друга, потом притираются, смиряясь с привычками. Если же совершать в период становления совместной жизни массу ошибок, то союз распадется. Стоит задуматься!

Текст: Flytothesky.ru

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