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Какие предметы нельзя брать с собой на борт самолета
09.01.2019 15:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Зима – время холодов и плохого настроения. Нет солнца и тепла – нет веселья. Но не все так удручающе: можно взять недельку отпуска среди всего этого погодного «безобразия» и отправиться в теплую страну, к морю или океану. Подзарядиться положительной энергетикой и набраться сил до наступления весны! Советов по выбору места,
1. Запрещены любые колюще-режущие предметы.
Ножницы (в том числе, маникюрные), щипчики, пилочки, нож, штопор, бритву, спицы и т.д. лучше оставлять дома или сдавать в багаж. Если летите только с ручной кладью, можно подумать, чем их заменить. Попробуйте взять вместо стандартной пилочки, мягкий баф, бритву захватить со сменными лезвиями (такой вариант может сработать), а спицы деревянные или пластмассовые.
2. Определенное количество жидкостей.
По секрету расскажем, что на борт вы можете протащить даже свой любимый ликер или
Внимание! Во время контроля важно предъявлять все жидкости в одном прозрачном пакете/контейнере.
3. Конкретные продукты питания.
Если ваш полет долгий и вы хотите перекусить в самолете, лучше взять с собой что-то мелкое и не жидкое. Закон провоза жидких продуктов идентичен с провозом жидкостей в п.2 (не более 100 мл, в общей сумме не более 1 литра, в одном прозрачном пакете). Также следите за списком продуктов, которые запрещаются таможней или авиакомпанией. На самом деле, все зависит от проверяющей стороны. В Европу, например, ни под каким «соусом» нельзя привозить мясные и молочные продукты. В США, помимо мяса и молочки, запрещают провозить рыбу, определенные овощи и фрукты.
4. Лекарства можно брать с собой только в производственных упаковках.
Если у вас есть справка или рецепт от врача, на всякий случай возьмите с собой. Обязательно заранее уточните, возможен ли провоз ваших лекарств в страну назначения. Жидкие медикаменты провозятся по тому же принципу, как в п.2. Жизненно важные лекарства берите вместе с выпиской от врача. Градусники (ртутные) обычно не пропускают.
5. Алкогольные напитки.
В ручную кладь в самолет нельзя брать крепкий алкоголь (бренди, водка, виски, ром, а особенно самогон или спирт). Кстати, пиво, вино, медовуху, сидр и др. некоторые страны позволяют взять в правильном объеме (не более 100 мл).
6. Некоторые особые вещи.
Запрещено провозить некоторые рабочие/спортивные принадлежности и музыкальные инструменты: доска для серфинга, скейт, лыжные палки, мячи (кроме футбольного и баскетбольного), дрель, сверло, отвертки, коньки, ружье (для подводной охоты).
7. Запрещены на борту легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
Такие как: баллончик с краской, бензин, ацетон, газовая зажигалка или баллон, жидкость для заправки зажигалок, литий-ионные аккумуляторы (разрешается только внутри оборудования), порох, фейерверки, бенгальские огни и подобное.
8. Питомцы.
Вы будете расстроены, но животных брать с собой в самолет тоже нельзя. Есть исключения только для мелких
9. Оружие.
Конечно, нельзя провозить с собой не только ружье, но и любые другие вещи, подобные на него (ни игрушки, ни зажигалки, ни украшения не разрешены).
10. Список может быть длиннее.
Подробности необходимо смотреть на сайтах авиалиний и узнавать в таможнях стран, куда вы направляетесь. Напоследок предупреждаем, что намагниченные и радиоактивные материалы, портфели и чемоданы с устройствами обеспечения безопасности в самолет лучше не тащить, вам все равно откажут.
А вообще – приятного полета и незабываемых впечатлений!
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Зима – время холодов и плохого настроения. Нет солнца и тепла – нет веселья. Но не все так удручающе: можно взять недельку отпуска среди всего этого погодного...
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