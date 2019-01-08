Какие предметы нельзя брать с собой на борт самолета

Зима – время холодов и плохого настроения. Нет солнца и тепла – нет веселья. Но не все так удручающе: можно взять недельку отпуска среди всего этого погодного «безобразия» и отправиться в теплую страну, к морю или океану. Подзарядиться положительной энергетикой и набраться сил до наступления весны! Советов по выбору места, где лучше отдохнуть , давать не будем, у каждого свои вкусы и возможности. А расскажем, что никак нельзя брать с собой в самолет. Возможно, о чем-то вы не знаете или позабыли.





1. Запрещены любые колюще-режущие предметы.

Ножницы (в том числе, маникюрные), щипчики, пилочки, нож, штопор, бритву, спицы и т.д. лучше оставлять дома или сдавать в багаж. Если летите только с ручной кладью, можно подумать, чем их заменить. Попробуйте взять вместо стандартной пилочки, мягкий баф, бритву захватить со сменными лезвиями (такой вариант может сработать), а спицы деревянные или пластмассовые.





2. Определенное количество жидкостей.

По секрету расскажем, что на борт вы можете протащить даже свой любимый ликер или вино , но только в бутылке не более 100 мл. Знаете, все лучше, чем ничего. И это касается всех жидкостей, которые вы берете с собой на борт. Шампунь, вода, тоник, крем, гель, бальзам, блеск и даже тушь. Более того, их количество не должно превышать 1 литр и быть рассортировано в емкости по 100 мл. Половина банки шампуня 200 мл нельзя пронести в самолет.





Внимание! Во время контроля важно предъявлять все жидкости в одном прозрачном пакете/контейнере.

3. Конкретные продукты питания.

Если ваш полет долгий и вы хотите перекусить в самолете, лучше взять с собой что-то мелкое и не жидкое. Закон провоза жидких продуктов идентичен с провозом жидкостей в п.2 (не более 100 мл, в общей сумме не более 1 литра, в одном прозрачном пакете). Также следите за списком продуктов, которые запрещаются таможней или авиакомпанией. На самом деле, все зависит от проверяющей стороны. В Европу, например, ни под каким «соусом» нельзя привозить мясные и молочные продукты. В США, помимо мяса и молочки, запрещают провозить рыбу, определенные овощи и фрукты.





4. Лекарства можно брать с собой только в производственных упаковках.

Если у вас есть справка или рецепт от врача, на всякий случай возьмите с собой. Обязательно заранее уточните, возможен ли провоз ваших лекарств в страну назначения. Жидкие медикаменты провозятся по тому же принципу, как в п.2. Жизненно важные лекарства берите вместе с выпиской от врача. Градусники (ртутные) обычно не пропускают.





5. Алкогольные напитки.

В ручную кладь в самолет нельзя брать крепкий алкоголь (бренди, водка, виски, ром, а особенно самогон или спирт). Кстати, пиво, вино, медовуху, сидр и др. некоторые страны позволяют взять в правильном объеме (не более 100 мл).





6. Некоторые особые вещи.

Запрещено провозить некоторые рабочие/спортивные принадлежности и музыкальные инструменты: доска для серфинга, скейт, лыжные палки, мячи (кроме футбольного и баскетбольного), дрель, сверло, отвертки, коньки, ружье (для подводной охоты).





7. Запрещены на борту легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

Такие как: баллончик с краской, бензин, ацетон, газовая зажигалка или баллон, жидкость для заправки зажигалок, литий-ионные аккумуляторы (разрешается только внутри оборудования), порох, фейерверки, бенгальские огни и подобное.





8. Питомцы.

Вы будете расстроены, но животных брать с собой в самолет тоже нельзя. Есть исключения только для мелких питомцев .





9. Оружие.

Конечно, нельзя провозить с собой не только ружье, но и любые другие вещи, подобные на него (ни игрушки, ни зажигалки, ни украшения не разрешены).





10. Список может быть длиннее.

Подробности необходимо смотреть на сайтах авиалиний и узнавать в таможнях стран, куда вы направляетесь. Напоследок предупреждаем, что намагниченные и радиоактивные материалы, портфели и чемоданы с устройствами обеспечения безопасности в самолет лучше не тащить, вам все равно откажут.





А вообще – приятного полета и незабываемых впечатлений!

Текст: Flytothesky.ru

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