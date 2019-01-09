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Давайте проверим, сможете ли вы пройти этот тест на воображение!
09.01.2019 21:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
В детстве каждый из нас очень много себе воображал и любил мечтать. Неудивительно, что с возрастом мы теряем способность фантазировать. На нас наваливаются заботы, проблемы, обязанности. Воображение и мечты вытесняет рутинная жизнь. Однако это не значит, что воображение исчезает из нашей жизни. И этому есть доказательства. Творческие люди создают прекрасные произведения, делятся нестандартными идеями и что-то изобретают. Наш тест точно ответит на вопрос, какое место воображение занимает в вашей жизни!
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В детстве каждый из нас очень много себе воображал и любил мечтать. Неудивительно, что с возрастом мы теряем способность фантазировать. На нас наваливаются заботы,...
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