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Чем настоящая любовь отличается от чувства влюбленности?
10.01.2019 11:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы считаете, бывает ли любовь с первого взгляда? Если ваш ответ «да», то вы говорите о влюбленности. Любовь же – это глубокое чувство, которое не возникает из ниоткуда. Давайте разберемся, чем настоящая любовь отличается от влюбленности. Как распознать в себе состояние влюбленности, когда в животе «порхают бабочки»? И как понять, что вы любите человека и готовы
Момент возникновения чувства (влюбленность возникает с первого взгляда, любовь приходит с годами).
Да, влюбиться действительно можно с первого взгляда. Многим знакома ситуация, когда встречаешь человека, обращаешь внимание на его внешнюю красоту, мимику, тембр голоса. А также становится как-то не по себе. В животе «порхают бабочки», появляется чувство стеснительности и неуверенности в себе, а к этому человеку тянет, как магнитом. В человеке нравится все: от движений его рук до запаха его духов. К тому же, вы чувствуете необъяснимое влечение к нему. Это и есть влюбленность – «химическая» привязанность, чувство, возникающее на уровне гормонов и подсознания.
Влюбляясь, мы не задумываемся о душе человека, о его интересах, о возможности жить с ним всю жизнь. Мы даже не представляем, что у него есть свои недостатки, свои «тараканы в голове». Более того, мы очарованы, воодушевлены, как бы заколдованы любовными чарами. И вот, в процессе дальнейшего общения с возлюбленным, наступает следующая стадия, в которой возможны два варианта. Или влюбленность перерастает в любовь, или быстро проходит, а
Природа и глубина чувства (влюбленность – флюиды, любовь – объединение душ).
Любовь и влюбленность различаются по своей природе и глубине ощущений. Как мы уже говорили, природа влюбленности – химическая. Эти флюиды и гормоны – так называемые «чары любви». При влюбленности прежде всего проявляется чувственное (или эротическое) влечение к предмету обожания. Любовь же – чувство глубокое и стабильное. В первую очередь это духовное объединение
Важно: любовь отличается от влюбленности тем, что при настоящей любви мы воспринимаем и любим человека таким, какой он есть, со всеми слабостями и недостатками. При влюбленности же, напротив, – если человек утрачивает свою привлекательность, то влюбленность может исчезнуть.
В любви всегда присутствуют взаимопомощь, забота и доверие, общность целей и интересов. Именно потому при настоящей любви жена и муж не бросают друг друга в бедах и невзгодах, а спасают, заботятся и поддерживают. Только по-настоящему любящие сердца искренне радуются успехам друг друга, разделяют совместное счастье. Ко всему прочему, терпение и умение прощать – основные качества
Длительность чувства (влюбленность мимолетна, любовь вечна).
На самом деле, любовь отличается от влюбленности даже продолжительностью чувства. Влюбленность мимолетно разгорается и так же быстро проходит. На протяжении жизни человека это искрометное чувство может возникать много раз, а объектом обожания могут быть разные люди. Обычно влюбленность проходит, когда отношениями пресыщаются. Быстро сблизившись, многие влюбленные через короткое время надоедают друг другу. А также возникает желание искать нового спутника.
Если же мужчина и женщина по-настоящему полюбили друг друга, ни один из них не смотрит на других представителей противоположного пола с целью рассмотреть в них потенциального партнера. При настоящей любви, как правило, не возникает желания изменять человеку. Искренне любящие сердца стремятся быть друг с другом всю жизнь, не представляя будущего без второй половинки. Это крепкое, святое, вечное чувство. Неспроста известно выражение, что «
А также есть теория «половинчатых душ», когда люди долго ищут свои половинки, встречаются, соединяются в «одно целое» и проживают друг с другом всю жизнь. Такая любовь вечна, она не подвластна времени. Кстати, в индийской теории реинкарнации существует поверье, что любящие друг друга души никогда не расстаются. А, перевоплотившись в другой жизни, соединяются вновь. Итак, любовь отличается от влюбленности тем, что влюбленность временна, любовь же сопровождает нас на протяжении всей жизни.
Любите друг друга, ищите свою любовь, искренне веря в чудо. И помните о том,что истинная любовь – основа создания счастливой семьи и гармоничного развития личности.
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Как вы считаете, бывает ли любовь с первого взгляда? Если ваш ответ «да», то вы говорите о влюбленности. Любовь же – это глубокое чувство, которое не возникает из...
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