Чем настоящая любовь отличается от чувства влюбленности?

Как вы считаете, бывает ли любовь с первого взгляда? Если ваш ответ «да», то вы говорите о влюбленности. Любовь же – это глубокое чувство, которое не возникает из ниоткуда. Давайте разберемся, чем настоящая любовь отличается от влюбленности. Как распознать в себе состояние влюбленности, когда в животе «порхают бабочки»? И как понять, что вы любите человека и готовы прожить с ним всю жизнь , поддерживая и заботясь, разделяя радости и невзгоды?





Момент возникновения чувства (влюбленность возникает с первого взгляда, любовь приходит с годами).

Да, влюбиться действительно можно с первого взгляда. Многим знакома ситуация, когда встречаешь человека, обращаешь внимание на его внешнюю красоту, мимику, тембр голоса. А также становится как-то не по себе. В животе «порхают бабочки», появляется чувство стеснительности и неуверенности в себе, а к этому человеку тянет, как магнитом. В человеке нравится все: от движений его рук до запаха его духов. К тому же, вы чувствуете необъяснимое влечение к нему. Это и есть влюбленность – «химическая» привязанность, чувство, возникающее на уровне гормонов и подсознания.





Влюбляясь, мы не задумываемся о душе человека, о его интересах, о возможности жить с ним всю жизнь. Мы даже не представляем, что у него есть свои недостатки, свои «тараканы в голове». Более того, мы очарованы, воодушевлены, как бы заколдованы любовными чарами. И вот, в процессе дальнейшего общения с возлюбленным, наступает следующая стадия, в которой возможны два варианта. Или влюбленность перерастает в любовь, или быстро проходит, а отношения разрываются . Это одна из причин, почему любовь отличается от влюбленности. Итак, влюбленность может возникнуть при первой встрече. А для рождения настоящей любви требуются годы. Так мы хорошо узнаем человека и начинаем любить его душу.





Природа и глубина чувства (влюбленность – флюиды, любовь – объединение душ).

Любовь и влюбленность различаются по своей природе и глубине ощущений. Как мы уже говорили, природа влюбленности – химическая. Эти флюиды и гормоны – так называемые «чары любви». При влюбленности прежде всего проявляется чувственное (или эротическое) влечение к предмету обожания. Любовь же – чувство глубокое и стабильное. В первую очередь это духовное объединение мужчины и женщины, нежная дружба двух сердец, жизнь общими целями и интересами. При настоящей любви муж и жена становятся одним целым — они не представляют жизни друг без друга. Именно потому в настоящей любви строится счастливая семья, рождаются умные и красивые дети.





Важно: любовь отличается от влюбленности тем, что при настоящей любви мы воспринимаем и любим человека таким, какой он есть, со всеми слабостями и недостатками. При влюбленности же, напротив, – если человек утрачивает свою привлекательность, то влюбленность может исчезнуть.

В любви всегда присутствуют взаимопомощь, забота и доверие, общность целей и интересов. Именно потому при настоящей любви жена и муж не бросают друг друга в бедах и невзгодах, а спасают, заботятся и поддерживают. Только по-настоящему любящие сердца искренне радуются успехам друг друга, разделяют совместное счастье. Ко всему прочему, терпение и умение прощать – основные качества истинной любви . Если мы любим человека, мы будем терпеть все его очевидные минусы, простим его, даже если его поступок причинит нам боль.





Длительность чувства (влюбленность мимолетна, любовь вечна).

На самом деле, любовь отличается от влюбленности даже продолжительностью чувства. Влюбленность мимолетно разгорается и так же быстро проходит. На протяжении жизни человека это искрометное чувство может возникать много раз, а объектом обожания могут быть разные люди. Обычно влюбленность проходит, когда отношениями пресыщаются. Быстро сблизившись, многие влюбленные через короткое время надоедают друг другу. А также возникает желание искать нового спутника.





Если же мужчина и женщина по-настоящему полюбили друг друга, ни один из них не смотрит на других представителей противоположного пола с целью рассмотреть в них потенциального партнера. При настоящей любви, как правило, не возникает желания изменять человеку. Искренне любящие сердца стремятся быть друг с другом всю жизнь, не представляя будущего без второй половинки. Это крепкое, святое, вечное чувство. Неспроста известно выражение, что « браки заключаются на небесах».

А также есть теория «половинчатых душ», когда люди долго ищут свои половинки, встречаются, соединяются в «одно целое» и проживают друг с другом всю жизнь. Такая любовь вечна, она не подвластна времени. Кстати, в индийской теории реинкарнации существует поверье, что любящие друг друга души никогда не расстаются. А, перевоплотившись в другой жизни, соединяются вновь. Итак, любовь отличается от влюбленности тем, что влюбленность временна, любовь же сопровождает нас на протяжении всей жизни.





Любите друг друга, ищите свою любовь, искренне веря в чудо. И помните о том,что истинная любовь – основа создания счастливой семьи и гармоничного развития личности.

Текст: Flytothesky.ru

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