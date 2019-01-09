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Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

10.01.2019 12:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В здоровом теле здоровый дух? Мы думаем, что именно так и есть. Регулярное занятие спортом не только поддерживает физическую форму, но и освобождает голову от лишних мыслей. В этом деле важно и правильно подбирать упражнения и уметь составлять рацион. С физической нагрузкой вы, надеемся, определились, а вот несколько здоровых, полезных и простых блюд мы на всякий случай подготовили. Ловите быстрые завтраки!

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

Это будет подборка завтраков, так как первое принятие пищи самое главное и его никогда не стоит игнорировать.

1. На первом месте по праву – овсянка, куда без нее.

Мы предлагаем делать с ягодами, но на самом деле вариантов приготовления тьма. А также это может быть каша с орехами, медом, семечками, фруктами или со всем сразу. Более того, советуем делать цельнозерновую кашу (предварительно замачивать на ночь) с молоком животного происхождения или растительным (соевым, кокосовым, ореховым и др.). Варить около 30 минут. После приготовления для дополнительной пользы в кашу можно добавить отруби (1 ст. ложку). Кстати, ягоды и фрукты являются продуктами, содержащими большое количество антиоксидантов, клетчатки и витамина С. Белки и жиры орехов делают овсянку более сытной.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

2. Омлет с грибами, сыром и зеленью.

На сковороде разогрейте немного масла (лучше кокосовое или гхи), добавьте немного отварных или сырых грибов (шампиньоны/лисички), жарьте до подрумянивая (минут 5-7). Затем вбейте на сковородку 2-3 куриных яйца (можно и больше, зависит от аппетита и количества человек), перемешайте содержимое и дайте постоять на огне еще минут 5 под крышкой. После добавьте потертого сыра и зелени по вкусу. Можно завтракать. Кстати, это блюдо полезно тем, что в яйцах и грибах содержится много белка, сыр – это полезные жиры и кальций, а зелень богата антиоксидантами, витамином С и В.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

3. Сырники с бананом и кунжутом.

Для них понадобится творог (грамм 200), 1 банан, 100 г рисовой муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка кунжута, чайная ложка сахара или заменителя. Творог с бананом разминаете вилкой, добавляете яйцо, муку, сахар, кунжут, все тщательно перемешиваете. Далее из полученной массы формируете кружочки, слега их сплющиваете и кладете на сковороду или в духовку. Если обжариваете, то с каждой из сторон по 4-6 минут, если запекаете – минут 15. Завтрак получается очень сытным и в меру сладким.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

4. Лаваш с беконом, сыром и овощами.

Все супер просто. На часть лаваша раскладываете порезанный ломтиками сыр, бекон/ветчину, сладкий свежий перец и помидор. Содержимое закручиваете в своеобразную трубочку (можно соорудить «конверт») и кладете на разогретую сухую сковородку (2-3 минуты на каждой стороне). Сыр внутри подтаивает, овощи дают сок – получается сытно, сочно и вкусно. А также быстрые завтраки типа этого богаты белком, клетчаткой и витаминами.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

5. Кто любит легкий витаминный завтрак, можем посоветовать смузи.

Этот вариант может быть полноценным утренним приемом пищи или таким «предзавтраком» — через некоторое время после смузи разрешаем съесть, например, омлет. Лишним не будет. Итак, для смузи можно использовать любые овощи, фрукты, ягоды, зелень, орешки и др. Один из возможных рецептов: клубника (свежая/замороженная), банан, пару листиков шпината, кешью, натуральный йогурт. Все ингредиенты загружаете в стакан блендера и перемешиваете несколько минут. Ваш бодрый и низкокалорийный завтрак готов. Более того, этот вариант содержит очень большое количество витаминов (особенно С), калий, кальций и белок.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

6. Тосты с арахисовым маслом и медом.

Цельнозерновой хлеб немного подсушить на сухой сковороде (или в тостере), намазать натуральным арахисовым маслом (в составе должен быть только арахис) или медом. Все! Главное в этом завтраке, чтобы все ингредиенты были высокого качества и не содержали вредных добавок. Тогда ваше начало дня будет сладким, но полезным. В арахисе много белка и незаменимых аминокислот, цельнозерновой хлеб богат полезными углеводами, витаминами и ферментами. Он лучше усваивается, запускает работу кишечника и не нарушает обмен веществ. Мед полон витаминов (A, C, группы B), органических кислот, ферментов, минеральных солей и других веществ, необходимых человеку.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

7. Фрукты с сыром.

Если вы очень спешите и совсем нет времени что-то готовить, быстрые завтраки, как этот, решат эту проблему. Вам нужны пару яблок и кусочек сыра (лучше чеддер). Порежьте яблоки ломтиками, сыр полосками, можно полить все немного медом и – вуаля. Ко всему прочему, похожим образом можно комбинировать грушу с сыром бри. Очень вкусно, быстро и просто. Между прочим, не менее питательно.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

8. Тост с авокадо и рыбой.

Итак, этот завтрак просто бомба! Сытный, кладезь полезных веществ, очень вкусный. Снова понадобится цельнозерновой хлеб, один авокадо и слабосоленая красная рыба. На тост намазываете авокадо (важно купить правильный), а сверху кладете ломтики рыбы. Завтрак хоть и питательный, но все жиры полезные – они подарят вам силы для серьезной тренировки.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

9. Пшенная каша с тыквой и орехами.

В мультиварку добавьте полстакана пшенной крупы и поставьте варить на 16 минут. Затем добавьте кубики свежей тыквы (150 г) и оставьте еще на 10 минут. Перед подачей полейте блюдо медом и посыпьте грецкими орешками. В такой каше содержится большое количество витаминов (особенно группы В) и микроэлементов. Кстати, что важно – от нее совсем не поправляешься.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

10. Греческий йогурт с орехами и зародышами пшеницы.

Добавьте в йогурт кешью, зародыши пшеницы (не более 50 г), льняную муку или молотый лен, мед и все перемешайте. Готово! Зародыши пшеницы являются основой этого завтрака, потому что содержат огромное количество полезностей: витамины, минералы, жирные кислоты, омега-3 и -6, аминокислоты.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

11. Овсяное печенье.

На самом деле, не пугайтесь, что это печенье, – мука не нужна. Смешиваете овсяные хлопья (геркулес), банан, измельченные сухофрукты и орехи (грецкий, фундук), арахисовое масло. Смесь выкладываете кружочками в духовку и запекаете минут 15-20. Кстати, такие маленькие быстрые завтраки можно есть с чаем, кофе, соком или йогуртом.

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

12. Творог с фруктами.

Нежирный творог смешиваете с бананом, грушей и яблоком. Поливаете все медом или сиропом агавы, сверху посыпаете семенами кунжута или чиа. Итак, приятного аппетита и продуктивной тренировки!

Что полезного приготовить на завтрак? 12 быстрых и вкусных рецептов

Будьте здоровы и обязательно помните про завтраки, ведь это залог успешного дня!

Текст: Flytothesky.ru

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В здоровом теле здоровый дух? Мы думаем, что именно так и есть. Регулярное занятие спортом не только поддерживает физическую форму, но и освобождает голову от...
 
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