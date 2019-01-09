10 вещей с Aliexpress, которые сделают ваше ежедневное планирование красивым

Планирование – очень важный момент в жизни каждого из нас. Ежедневное планирование помогает структурировать все поставленные цели, расставлять приоритеты и анализировать результат. Поэтому мы предлагаем вам подборку лучших вещей с Aliexpress, которые помогут вам справиться с этой задачей. А еще добавят вашему планированию удобства и красоты.
1. Ежедневник
Не всем подходят электронные приложения для планирования задач. Для многих более результативным является фактическая запись в блокнот. Для этих целей были придуманы ежедневники. Например, этот очерчен точками, так что вы самостоятельно сможете начертить свой индивидуальный формат.
Стикеры – отличный помощник в разграничении дел и списков. Просто помечайте нужные страницы определённым стикером. Так вы всегда будете знать, что, например, в этот день у вас запланирован поход в магазин. Они аккуратно отклеиваются, поэтому хорошо подойдут для записи временных событий или покупок.