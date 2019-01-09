10 вещей с Aliexpress, которые сделают ваше ежедневное планирование красивым





Планирование – очень важный момент в жизни каждого из нас. Ежедневное планирование помогает структурировать все поставленные цели, расставлять приоритеты и анализировать результат. Поэтому мы предлагаем вам подборку лучших вещей с Aliexpress, которые помогут вам справиться с этой задачей. А еще добавят вашему планированию удобства и красоты.

1. Ежедневник





Не всем подходят электронные приложения для планирования задач. Для многих более результативным является фактическая запись в блокнот. Для этих целей были придуманы ежедневники. Например, этот очерчен точками, так что вы самостоятельно сможете начертить свой индивидуальный формат.

2. Маркированные листы





Вот такие чек-листы можно как вклеивать в ежедневник, так и использовать в качестве самостоятельного предмета.

3. Стикеры





Стикеры – отличный помощник в разграничении дел и списков. Просто помечайте нужные страницы определённым стикером. Так вы всегда будете знать, что, например, в этот день у вас запланирован поход в магазин. Они аккуратно отклеиваются, поэтому хорошо подойдут для записи временных событий или покупок.

4. Планировщик А4





Если вам не нравится везде брать с собой ежедневник, можно воспользоваться таким домашним расписанием. Вставьте его в рамку или приклейте на стену, и ваш планировщик всегда будет у вас перед глазами.

5. Наклейки





Такие наклейки помогут помечать определённые дела и просто добавят капельку настроения в рутинную работу.

6. Календарь





Это очень полезная штука. Ведь она может использоваться не только в качестве настенного календаря, но и планера. К тому же, этот календарь еще и креативный.

7. Скрепки





Скрепки являются отличной альтернативой наклейкам. Помимо того, что они выглядят уж очень эстетично и мило, они действительно очень практичные.

8. Черный мини-ежедневник





Для особых эстетов был придуман такой вот планер с чёрными листами. Кроме того, он довольно компактный. Только запаситесь светлыми цветными ручками:)

9. Ручка-маркер





Для того, что сделать ваш ежедневник визуально более красивым и понятным, используйте цветные маркеры.

10. Карманный таймер





Отводите себе на выполнение тех или иных дел определённый отрезок времени. Чтобы держать всё под контролем, используйте вот такой карманный таймер.

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