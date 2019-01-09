Воспользуйтесь этими приемами, чтобы убедить любого человека

Дар убеждения – талант, которым наделены немногие. Но вполне возможно научиться пользоваться следующими психологическими правилами, чтобы уверить абсолютно любого в своей правоте. Ниже представлены 10 приемов, как убедить человека, даже если он совершенно не согласен с вашим мнением. Работает безотказно!





1. Правило Гомера.

Убедительность ваших доводов зависит от их последовательности. Итак, самый убедительный ряд аргументов такой: сильные аргументы – не очень сильные – один самый мощный. Из данной схемы видно, что слабые аргументы не должны использоваться вообще. Они неэффективны, так как ваш визави обращает внимание именно на слабые стороны аргументации, с помощью которых убедить его не получится. И дело тут не в количестве доказательств, а в их обоснованности. Более того, важно помнить, что воздействие любого аргумента – вещь субъективная. Каждый человек реагирует по-своему на одно и то же обоснование. Поэтому стоит проявить проницательность и знание человеческой природы .





2. Правило Сократа, действующее уже более 2000 лет.

Оно заключается в том, что надо задать собеседнику два вопроса, на которые он заведомо ответит положительно. А после этого поставить третий, решающий для себя вопрос, на который хотите услышать «да». Кстати, эффективность этого метода подтверждается физиологическими причинами. Если человек произносит или слышит «да», в кровь поступают эндорфины — «гормоны удовольствия». Ответив два раза положительно, визави расслабляется, настраивается на благодушный лад и по инерции произносит «да».

3. Сила аргументов связана с вашим положением и социальным статусом.

В данном случае собственный авторитет играет вам на руку, так убедить человека будет еще легче. На самом деле, успешность , социальный уровень и заслуги придают человеку вес в глазах окружающих и делают его аргументы весомыми и авторитетными. Кстати, данный прием активно используется в рекламе лекарств, косметики, детского питания, когда к процессу привлекаются косметологи и доктора. Или когда спортивные товары рекламируют известные спортсмены.





4. Уважение к собеседнику.

Любое проявление пренебрежения или высокомерия с вашей стороны вызовет у партнера отрицательную реакцию. Именно потому для начала важно расположить его к себе и создать доверительную и дружественную атмосферу.

5. Личное отношение и симпатия.

Аргументы симпатичного нам собеседника мы подсознательно воспринимаем более благожелательно. А вот убеждения не совсем приятного визави, наоборот, воспринимаем критически. Так что имейте это в виду, если не знаете, как убедить человека. Для начала постарайтесь произвести хорошее впечатление .





6. Найдите что-то общее.

Если хотите кого-то убедить, начните разговор не с противоречивых моментов, а найдите общие точки соприкосновения, чтобы собеседник изначально был с вами согласен.

7. Используйте преимущества эмпатии.

Эмпатия – дар сопереживать другому человеку и ощущать его эмоциональное состояние. Она поможет понять ход мыслей собеседника и его внутренний настрой. Более того, без эмпатии будет тяжело реализовать правило №1 (Гомера) и правило №2 (Сократа).





8. Убедить кого-то не значит создать конфликт.

Избегайте слов и действий, способных спровоцировать конфликтную ситуацию. Это могут быть необдуманные фразы, недостаточная учтивость, раздражительность (а также смотри пункт №4).

9. Мимика, жестикуляция и поза.

Подкрепляйте свои аргументы этими важными составляющими. Как известно, язык жестов и мимика могут говорить лучше слов. К тому же, содержание вашей речи и выражение лица не должны противоречить друг другу. А ваше поведение должно демонстрировать дружелюбие и готовность к диалогу.





10. Заинтересуйте собеседника.

Акцентируйте внимание на том, что ваше предложение сработает в интересах слушателя. Если вам удастся убедить собеседника, он должен понять, что в результате согласия он будет удовлетворен.

Как видите, данные приемы и правила базируются на знании человеческой природы и основ поведенческой психологии. Возьмите их на вооружение и начните применять на практике. В итоге, очень скоро вы увидите, что ваши аргументы действуют на окружающих и вам удается без труда добиваться своей цели посредством убеждения .

Текст: Flytothesky.ru

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