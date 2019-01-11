Тест: Кто вы в мире древнегреческих чудовищ?





Мифология Древней Греции рассказывает нам о героических (и не очень) подвигах, интригах и предательствах. На примерах мифов и легенд мы видим, как раскрываются самые темные и скрытые качества людей, учимся на их ошибках. Сегодня предлагаем обратиться к далеко не самой светлой стороне древнегреческой мифологии. Окунитесь в мир чудовищ и антигероев! Кого из этих персонажей вы напоминаете больше всего?

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