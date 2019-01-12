Эти вещи меняют отношение мужчин к браку

Кто сказал, что сильная половина человечества прибегает к любым ухищрениям, лишь бы сохранить свою свободу? Жизнь непредсказуема, порой в ней случаются события, которые заставляют заядлых холостяков пересматривать свои принципы. Что это за события? Ловите 10 мотивов для женитьбы, которые меняют отношение к браку и вдохновляют мужчин решиться на официальную регистрацию отношений.





Что способно поменять отношение мужчины к браку?

1. Любовь

Пожалуй, это самый первый и самый верный мотив. Мужчина может говорить что угодно, обесценивать институт брака, распекать поголовно всех девушек, пока не встретит ту самую, которая перевернет его преставления. Именно любви под силу развеять сомнения и страхи. Она меняет нас так сильно, что о ней хочется рассказать всему миру. И мужчина это делает, покупая заветное колечко.

2. Поиск домашнего тепла

Одинокая жизнь привлекательна, пока ты молод и «вечно пьян». После тридцати лет гормоны устаканиваются, а отношение к браку меняется. Постоянная смена партнерш надоедает. Отсутствие хозяйки в доме вгоняет в тоску. Где она, та единственная, с которой можно разделить проблемы и радости, которая принесет теплый чай в зимнюю стужу, и прижмется к тебе носом во сне? Мужчина устает питаться макаронами, ходить в не глаженных футболках и тратить средства на девушек-однодневок. Он хочет уюта, наследников, вкусных пирогов. Хочет, чтобы дома кто-то ждал.





3. Стабильные интимные отношения

Поиск дамы для мимолетной близости – занятие не только веселое, но и крайне утомительное. Приходится все время кого-то впечатлять, показывать себя героем, бороться с утренней неловкостью. В браке это проблемы стираются. Супруги хорошо знают предпочтения друг друга. Не нужно никого впечатлять и завоевывать. Достаточно просто любить и получать от процесса удовольствие. Интимная жизнь становится в разы проще и приятнее.

4. Возможность разделить обязательства

Если раньше все приходилось делать в одиночку – работать, заниматься бытом, помогать больным родителям – вместе с постоянной партнершей появляется и надежный тыл. Вдвоем легче справляться с трудностями. Обязательства можно разделить, а праздники скрасить. Домашних хлопот становится вдвое меньше, уюта больше. Ко всему этому – появляется друг, который всюду готов быть рядом. И это здорово! Отличная мотивация для того, чтобы поменять отношение к браку.





5. Рост авторитета и уважения

Многочисленные исследования подтверждают, что женатые мужчины быстрее продвигаются по карьерной лестнице , зарабатывают больше и кажутся работодателям перспективнее. Раз у него есть семья, значит, кто-то ему доверился, он ответственный, на него можно рассчитывать. В политике и бизнесе преимущества всегда за теми, у кого семья. Они производят впечатление более надежных и состоявшихся в жизни.

6. Упреки и пинки родителей

А бывает и так, что мужчину толкают в ЗАГС совсем не романтические представления, а неугомонные родители, которые желают видеть сына устроенным и одомашненным. Они так активно капают ему на мозги и участвуют в поиске «суженной», что в какой-то момент он сдается и подчиняется вековой традиции. Надо быть главой семьи? Он будет главой семьи. Порой из этого действительно что-то получается, и договорные отношения перерастают в любовь.





7. Способ получить плюшки от государства

Брак может нести в себе и с чисто формальные преимущества. Шанс получить вид на жительство по упрощенной схеме, перевезти за собой семью, получить скидку на ипотеку, или возможность участвовать в программах поддержки молодой семьи. Если партнерша богата, брак с ней открывает двери в высшее общество, дает возможность открыть свой бизнес, в который она вложится, или срубить деньжат при разводе. Меркантильный, а все же мотив!

8. Возрастные изменения

Пока мужчина молод , весь мир – игра. Он готов испытывать себя, открывать новые пространства, семья кажется ему бременем. В возрасте 40+ ко многим приходит осознание, что они не вечны. О себе дают знать последствия бурной молодости, открываются хронические болезни, и тело начинает просить заботы и ласки. Мужчина понимает, что часики тикают, а жену лучше искать, пока на коне, способен обзавестись потомством и как-то его обеспечить.





9. Дискомфорт в среде женатых друзей

Хорошо быть холостым, когда рядом десятки свободных друзей, с которыми можно ходить в бар, смотреть футбол, ездить на рыбалку. Но со временем многие коллеги и знакомые обзаводятся семьями, отдаляются, круг знакомых сужается… пока в конечном итоге наш герой не остается совсем один . Тогда ему приходится общаться уже с женатыми, которые активно на него влияют, соблазняют прелестями семейной жизни. И он меняет отношение к браку!

10. Месть бывшей

Этот мотив, кстати, тоже не редок. Раз она нашла себе нового мужика, завалив ленту свадебными фотографиями, чем он хуже? Обиженный мужчина, который все еще не равнодушен к бывшей, может из чувства мести в короткие сроки найти себе пассию и сделать своей женой, лишь бы утереть нос той, кто ранила его сердце. Нужно ли говорить, что такие браки зачастую необдуманны и скоротечны, хоть и мотивируют холостяков поскорее отправиться в ЗАГС.

Не повторяйте описанных ошибок, думайте своей головой, чувствуйте партнершу сердцем. Если хотите получить что-то толковое из союза, не забывайте работать над собой, относиться к жене с уважением, поддерживать огонь любви. Только тогда ваше партнерство послужит примером для тех, кто все еще полон страхов и стереотипов.

Текст: Flytothesky.ru

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