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Эти вещи меняют отношение мужчин к браку
13.01.2019 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Кто сказал, что сильная половина человечества прибегает к любым ухищрениям, лишь бы сохранить свою свободу? Жизнь непредсказуема, порой в ней случаются события, которые заставляют заядлых холостяков пересматривать свои принципы. Что это за события? Ловите 10 мотивов для женитьбы, которые меняют отношение к браку и вдохновляют мужчин решиться на официальную регистрацию отношений.
Что способно поменять отношение мужчины к браку?
1. Любовь
Пожалуй, это самый первый и самый верный мотив. Мужчина может говорить что угодно, обесценивать институт брака, распекать поголовно всех девушек, пока не встретит ту самую, которая перевернет его преставления. Именно
2. Поиск домашнего тепла
Одинокая жизнь привлекательна, пока ты молод и «вечно пьян». После тридцати лет гормоны устаканиваются, а отношение к браку меняется. Постоянная смена партнерш надоедает. Отсутствие хозяйки в доме вгоняет в тоску. Где она, та единственная, с которой можно разделить проблемы и радости, которая принесет теплый чай в зимнюю стужу, и прижмется к тебе носом во сне? Мужчина устает питаться макаронами, ходить в не глаженных футболках и тратить средства на девушек-однодневок. Он хочет уюта, наследников, вкусных пирогов. Хочет, чтобы дома кто-то ждал.
3. Стабильные интимные отношения
Поиск дамы для мимолетной близости – занятие не только веселое, но и крайне утомительное. Приходится все время кого-то впечатлять, показывать себя героем, бороться с утренней неловкостью. В браке это проблемы стираются. Супруги хорошо знают предпочтения друг друга. Не нужно никого впечатлять и завоевывать. Достаточно просто любить и получать от процесса удовольствие. Интимная жизнь становится в разы проще и приятнее.
4. Возможность разделить обязательства
Если раньше все приходилось делать в одиночку – работать, заниматься бытом, помогать больным родителям – вместе с постоянной партнершей появляется и надежный тыл. Вдвоем легче справляться с трудностями. Обязательства можно разделить, а праздники скрасить. Домашних хлопот становится вдвое меньше, уюта больше. Ко всему этому – появляется друг, который всюду готов быть рядом. И это здорово! Отличная мотивация для того, чтобы поменять отношение к браку.
5. Рост авторитета и уважения
Многочисленные исследования подтверждают, что женатые мужчины быстрее продвигаются по
6. Упреки и пинки родителей
А бывает и так, что мужчину толкают в ЗАГС совсем не романтические представления, а неугомонные родители, которые желают видеть сына устроенным и одомашненным. Они так активно капают ему на мозги и участвуют в поиске «суженной», что в какой-то момент он сдается и подчиняется вековой традиции. Надо быть главой семьи? Он будет главой семьи. Порой из этого действительно что-то получается, и договорные отношения перерастают в любовь.
7. Способ получить плюшки от государства
Брак может нести в себе и с чисто формальные преимущества. Шанс получить вид на жительство по упрощенной схеме, перевезти за собой семью, получить скидку на ипотеку, или возможность участвовать в программах поддержки молодой семьи. Если партнерша богата, брак с ней открывает двери в высшее общество, дает возможность открыть свой бизнес, в который она вложится, или срубить деньжат при разводе. Меркантильный, а все же мотив!
8. Возрастные изменения
Пока мужчина
9. Дискомфорт в среде женатых друзей
Хорошо быть холостым, когда рядом десятки свободных друзей, с которыми можно ходить в бар, смотреть футбол, ездить на рыбалку. Но со временем многие коллеги и знакомые обзаводятся семьями, отдаляются, круг знакомых сужается… пока в конечном итоге наш герой не остается
10. Месть бывшей
Этот мотив, кстати, тоже не редок. Раз она нашла себе нового мужика, завалив ленту свадебными фотографиями, чем он хуже? Обиженный мужчина, который все еще не равнодушен к бывшей, может из чувства мести в короткие сроки найти себе пассию и сделать своей женой, лишь бы утереть нос той, кто ранила его сердце. Нужно ли говорить, что такие браки зачастую необдуманны и скоротечны, хоть и мотивируют холостяков поскорее отправиться в ЗАГС.
Не повторяйте описанных ошибок, думайте своей головой, чувствуйте партнершу сердцем. Если хотите получить что-то толковое из союза, не забывайте работать над собой, относиться к жене с уважением, поддерживать огонь любви. Только тогда ваше партнерство послужит примером для тех, кто все еще полон страхов и стереотипов.
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Кто сказал, что сильная половина человечества прибегает к любым ухищрениям, лишь бы сохранить свою свободу? Жизнь непредсказуема, порой в ней случаются события,...
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