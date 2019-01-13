10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Приближается новая череда праздников, среди которых День святого Валентина. Зачастую мы дарим друг другу чисто символические подарки, чтобы сделать второй половинке приятное. Они нас ни к чему не обязывают. Но, если с сюрпризом для любимой все просто, то придумать подарки мужчине на День святого Валентина гораздо сложнее.
1. Прикольные носки
Прикольные носки с изображениями знаменитых картин точно понравятся каждому представителю сильного пола. Это и красиво, и креативно, и необычно!
Подарить брелок с сердечком не самая оригинальная идея. А вот преподнести такой брелок, который разделён на две части: для вас и для него, – очень даже хорошая мысль. Причём посторонние даже не поймут, что этот брелок является составной частью другого, ведь одна часть – это сердце, а вторая – стрела либо ключик. Довольно мило, но по-мужски сдержанно.
Дарить на 14 февраля дорогой кошелек немного странно. Но, если вы хотите именно такой подарок, для этих целей хорошо подойдёт забавный кошелек, например, с эмблемой Бэтмена. Уверяем, мужчине понравится.
Мы выбрали для вас чехол на Iphone, но на просторах AliExpress можно найти совершенно любой чехол под любую модель телефона. Такие чехлы обычно нравятся всем: они прозрачные и с забавными элементами супергеройской тематики.
Флешки нужны абсолютно каждому. А выполненная в образе ключа она хорошо подойдёт для 14 февраля. Идея: можно закачать на неё ваши любимые фильмы, песни и фото и подарить, подписав подарок «ключ от моего сердца». Необычно? Да!
Дарить брошь в виде сердечка – это слишком мило. Такой подарок больше подошел бы девушке. А вот подарить брошку в виде настоящего анатомического сердца – вариант отличный. Презент и символический, и без намёков.
Опять же, тут главное не переборщить. Не нужно дарить альбом с цветочками и бабочками, ведь не забывайте, кому именно вы его дарите. Исходите из того, чем увлекается ваш молодой человек. Хорошо подойдёт вот такой нестандартный альбом для фотографий, который выполнен в качестве кинематографической хлопушки. Главное – не забудьте распечатать и вклеить ваши совместные фото.