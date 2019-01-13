10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress





Приближается новая череда праздников, среди которых День святого Валентина. Зачастую мы дарим друг другу чисто символические подарки, чтобы сделать второй половинке приятное. Они нас ни к чему не обязывают. Но, если с сюрпризом для любимой все просто, то придумать подарки мужчине на День святого Валентина гораздо сложнее.

1. Прикольные носки





Прикольные носки с изображениями знаменитых картин точно понравятся каждому представителю сильного пола. Это и красиво, и креативно, и необычно!

2. Брелок





Подарить брелок с сердечком не самая оригинальная идея. А вот преподнести такой брелок, который разделён на две части: для вас и для него, – очень даже хорошая мысль. Причём посторонние даже не поймут, что этот брелок является составной частью другого, ведь одна часть – это сердце, а вторая – стрела либо ключик. Довольно мило, но по-мужски сдержанно.

3. Кошелек





Дарить на 14 февраля дорогой кошелек немного странно. Но, если вы хотите именно такой подарок, для этих целей хорошо подойдёт забавный кошелек, например, с эмблемой Бэтмена. Уверяем, мужчине понравится.

4. Чехол на телефон





Мы выбрали для вас чехол на Iphone, но на просторах AliExpress можно найти совершенно любой чехол под любую модель телефона. Такие чехлы обычно нравятся всем: они прозрачные и с забавными элементами супергеройской тематики.

5. Стильный ежедневник





Ежедневник – вещь нужная и полезная. Конечно, для 14 февраля такой подарок кажется простым, но внутрь, например, можно вложить ваши фотографии и написать трогательное послание.

6. Браслет





Не каждый мужчина носит браслеты, но эти выглядят очень даже мужественно. Серебристо-стальной цвет подойдёт под любой стиль. К тому же, надевая этот браслет, он будет вспоминать о вас.

7. Флешка-ключик





Флешки нужны абсолютно каждому. А выполненная в образе ключа она хорошо подойдёт для 14 февраля. Идея: можно закачать на неё ваши любимые фильмы, песни и фото и подарить, подписав подарок «ключ от моего сердца». Необычно? Да!

8. Брошь





Дарить брошь в виде сердечка – это слишком мило. Такой подарок больше подошел бы девушке. А вот подарить брошку в виде настоящего анатомического сердца – вариант отличный. Презент и символический, и без намёков.

9. Рамка для фото





Распечатайте фото, вставьте в рамку и подарите! Этого будет вполне достаточно, ведь рамка вполне необычная, стиль у неё достаточно мужской и эстетичный.

10. Альбом для фото





Опять же, тут главное не переборщить. Не нужно дарить альбом с цветочками и бабочками, ведь не забывайте, кому именно вы его дарите. Исходите из того, чем увлекается ваш молодой человек. Хорошо подойдёт вот такой нестандартный альбом для фотографий, который выполнен в качестве кинематографической хлопушки. Главное – не забудьте распечатать и вклеить ваши совместные фото.

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