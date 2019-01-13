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10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

14.01.2019 15:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Приближается новая череда праздников, среди которых День святого Валентина. Зачастую мы дарим друг другу чисто символические подарки, чтобы сделать второй половинке приятное. Они нас ни к чему не обязывают. Но, если с сюрпризом для любимой все просто, то придумать подарки мужчине на День святого Валентина гораздо сложнее.

1. Прикольные носки

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Прикольные носки с изображениями знаменитых картин точно понравятся каждому представителю сильного пола. Это и красиво, и креативно, и необычно!

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2. Брелок

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Подарить брелок с сердечком не самая оригинальная идея. А вот преподнести такой брелок, который разделён на две части: для вас и для него, – очень даже хорошая мысль. Причём посторонние даже не поймут, что этот брелок является составной частью другого, ведь одна часть – это сердце, а вторая – стрела либо ключик. Довольно мило, но по-мужски сдержанно.

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3. Кошелек

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Дарить на 14 февраля дорогой кошелек немного странно. Но, если вы хотите именно такой подарок, для этих целей хорошо подойдёт забавный кошелек, например, с эмблемой Бэтмена. Уверяем, мужчине понравится.

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4. Чехол на телефон

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Мы выбрали для вас чехол на Iphone, но на просторах AliExpress можно найти совершенно любой чехол под любую модель телефона. Такие чехлы обычно нравятся всем: они прозрачные и с забавными элементами супергеройской тематики.

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5. Стильный ежедневник

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Ежедневник – вещь нужная и полезная. Конечно, для 14 февраля такой подарок кажется простым, но внутрь, например, можно вложить ваши фотографии и написать трогательное послание.

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6. Браслет

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Не каждый мужчина носит браслеты, но эти выглядят очень даже мужественно. Серебристо-стальной цвет подойдёт под любой стиль. К тому же, надевая этот браслет, он будет вспоминать о вас.

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7. Флешка-ключик

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Флешки нужны абсолютно каждому. А выполненная в образе ключа она хорошо подойдёт для 14 февраля. Идея: можно закачать на неё ваши любимые фильмы, песни и фото и подарить, подписав подарок «ключ от моего сердца». Необычно? Да!

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8. Брошь

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Дарить брошь в виде сердечка – это слишком мило. Такой подарок больше подошел бы девушке. А вот подарить брошку в виде настоящего анатомического сердца – вариант отличный. Презент и символический, и без намёков.

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9. Рамка для фото

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Распечатайте фото, вставьте в рамку и подарите! Этого будет вполне достаточно, ведь рамка вполне необычная, стиль у неё достаточно мужской и эстетичный.

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10. Альбом для фото

10 подарков мужчине на День святого Валентина с AliExpress

Опять же, тут главное не переборщить. Не нужно дарить альбом с цветочками и бабочками, ведь не забывайте, кому именно вы его дарите. Исходите из того, чем увлекается ваш молодой человек. Хорошо подойдёт вот такой нестандартный альбом для фотографий, который выполнен в качестве кинематографической хлопушки. Главное – не забудьте распечатать и вклеить ваши совместные фото.

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Приближается новая череда праздников, среди которых День святого Валентина. Зачастую мы дарим друг другу чисто символические подарки, чтобы сделать второй...
 
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