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Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

16.01.2019 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В будние дни при напряженном графике нам не до готовки. Кофе с утра, в обед перекус в кафе, вечером пачка пельменей. Но иногда так хочется вкусной домашней пищи. Мы собрали 5 рецептов быстрых, полезных и вкусных супов, которые можно приготовить в любое время дня. Даже если у вас свободного времени только 15 минут, вы успеете приготовить эти простые супы.

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

1. Сырный суп.

Нам понадобится: 3-4 картофелины, 1-2 моркови, сладкий лук, твердый сыр (150 г) и сыр плавленый, сливки 20%, зелень по вкусу.

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

Доводим воду до кипения, засыпаем в нее картошку, порезанную кубиками. Затем добавляем натертую морковку и лук. Варим минут 10. Потом в кастрюлю трем твердый сыр, добавляем кусочками плавленый, заливаем 100 мл сливок. Ожидаем, пока сыр станет мягким, солим и перчим. Добавляем немного розмарина и прованских трав на ваш вкус. Все смешиваем блендером и можно подавать на стол. Суп получается очень сытным и ароматным, с нежно-сливочным вкусом.

2. Куриный бульон.

Понадобится: куриная грудка, 3-4 картофелины, морковка, лук, зелень, соль, смесь перцев, куркума.

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

В кипящую воду кладем нарезанные мелкими кусочками курицу, картошку, морковку и лук. Через 10 минут после варки добавляем соль, перец, на конце чайной ложки куркуму (тогда суп приобретет аппетитный желтый оттенок). Варим еще минут 5. В конце приправляем зеленью и держим суп под крышкой около минуты. Все. Супы вроде этого хороши после тяжелого рабочего дня и морозного воздуха: отлично разогревают и насыщают.

3. Овощной суп.

Понадобится: фасоль (стручковая), горох, лук-порей, цукини, цветная капуста и брокколи, морковка, ароматная приправа хмели-сунели. А также зелень, соль, перец. Все ингредиенты можно добавлять примерно в равных пропорциях (по 100 г).

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

Этот суп прост донельзя – даже почти ничего резать не придется, зато очень полезный! Что нам нужно: вскипятить воду, посолить ее, забросить туда фасоль, горошек (можно быстрой заморозки), капусту, брокколи, кубиками морковь и цукини, лук-порей кольцами. Варить 15 минут. В конце приготовления нужно добавить перец горошком и хмели-сунели (буквально за пару минут). Суп ассоциируется с весной. Легкий, нежирный, без мяса. Очень хорошо подходит тем, кто на диете. Восполнит необходимые витамины, полезную для кишечника клетчатку.

4. Тыквенно-имбирный суп.

Понадобится: 400 г тыквы, морковка, лук и чеснок (1-2 зубчика), 2 картошки, сливки 20%, корень имбиря (отрезать 2 см), оливковое масло и специи: соль, перец, куркума.

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

В 500 мл кипящей воды бросить порезанную кусочками морковь, тыкву и картофель. Отдельно обжарить натертый имбирь (буквально 3 минуты), а вместе с ним лук и чеснок. Затем забросить смесь в кастрюлю с тыквой. Варить еще минут 10. После выключения в суп добавить сливки (170-200 мл), соль, перец, куркуму и измельчить все блендером. Подавать на стол можно с петрушкой, тыквенными семечками или кунжутом. Такие быстрые и простые супы получаются пряными и густыми. Они очень здорово согревают и поднимают иммунитет. Особенно хорошо подойдет тыквенный суп ослабленному организму в зимнюю пору.

5. Грибной суп с прованскими травами.

Один из самых популярных супов, на наш взгляд. Мало кто может от него отказаться. Понадобится: шампиньоны (350 г), 4 картошки, морковь, лук, сливки 20% (300-400 мл), а также соль, перец, прованские травы, зелень, оливковое масло.

Готовим вкусные супы за 15 минут: 5 несложных рецептов

Поставить на газ картофель и в это время на сковороде «позолотить» лук, морковь. Затем добавить грибы, немного прованских трав (жарить около 10 минут, до готовности грибов). В кастрюле с отваренной картошкой оставить немного воды (не больше стакана) и добавить туда смесь из грибов и имбиря, сливки, соль, перец. Затем по готовности суп залейте в блендер, чтобы перемешать его до однородной массы. Будет вкусно подавать с зеленью и сухариками. Это грибной суп получается в виде пюре: ароматный, питательный, густой. Классические грибные крем-супы (с добавлением других ингредиентов) в итоге получаются нежными из-за своего сливочно-грибного вкуса. А также они нравятся абсолютно всем. Смело можно готовить ребенку на обед и быть уверенным, что после него он не захочет даже сладкого.

Текст: Flytothesky.ru

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В будние дни при напряженном графике нам не до готовки. Кофе с утра, в обед перекус в кафе, вечером пачка пельменей. Но иногда так хочется вкусной домашней пищи. Мы...
 
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