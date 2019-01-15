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Помогите найти потерявшегося на свалке кота

16.01.2019 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кот потерялся на свалке! Сможете ему помочь?

Сегодня вас ждет еще одно испытание, в ходе которого вам придется напрячь все свои внутренние силы и сосредоточить их на поиске потерявшегося кота. Только представьте, каково ему бродить по этой свалке совершенно одному… В ваших силах помочь бедняге, но для этого его надо отыскать. Как думаете, справитесь? Это мы сейчас и проверим!

Он где-то там, совершенно один…

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Помогите найти потерявшегося на свалке кота

Еще одна головоломка:
Найдите карту, которая не вписывается в колоду

 
 
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Кот потерялся на свалке! Сможете ему помочь? Сегодня вас ждет еще одно испытание, в ходе которого вам придется напрячь все свои внутренние силы и сосредоточить их...
 
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