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Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже $5

16.01.2019 14:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

На просторах интернета можно найти самые разнообразные вещи, большая часть которых не несет в себе совершенно никакой пользы. Но ведь иногда так трудно сдержаться, чтобы не купить очередную мелочь или безделушку. Чтобы вам не пришлось жалеть о бесполезных тратах, мы предлагаем вашему вниманию вот такую подборку. Эти находки на Алиэкспресс не только симпатичные, но и совсем недорогие. Более того, каждая стоит до $5. Может, вы и найдете здесь что-нибудь для себя.

1. Косметический шпатель и миска

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Эти нехитрые, но удобные силиконовые инструменты позволят пользоваться всевозможными масками с комфортом. Попробовав однажды, возвращаться к чему-то обычному вам уже не захочется.

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2. Тени для век

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Эти качественные и удобные для применения тени, найденные на Алиэкспресс, — просто находки для женщин. Они внесут приятное разнообразие в вашу косметичку. Попробуйте, может, вы вдохновитесь на создание нового образа.

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3. Милая игрушка-антистресс

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Сколько бы вы ни мяли эту милую мордашку, она все равно вернется в свою изначальную форму, словно призывая вас попробовать еще раз. Давайте, выпустите свои эмоции!

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4. Миниатюрная зажигалка

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Такая крошечная зажигалка совершенно не займет много места, но может выручить в трудную минуту. Никогда не знаешь, когда может понадобится чуть-чуть огня.

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5. Эластичная мягкая повязка для умывания

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Эти мягкие находки на Алиэкспресс созданы специально для вашего комфорта. Такая повязка аккуратно придержит ваши волосы, чтобы вы не намочили их во время умывания. Просто и удобно, что еще надо?

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6. Наушники с гарнитурой

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

А если вам совсем недавно пришлось расстаться с парой любимых наушников, то мы можем предложить вот такую недорогую, но качественную замену.

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7. Зубная щетка-игрушка для животных

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Не все хозяева понимают, что домашним любимцам тоже необходимо чистить зубы. Для того, чтобы вам не пришлось делать это руками, мы предлагаем вот такую интересную альтернативу.

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8. Очаровательные одноразовые пакеты

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

А вот простые и милые находки на Алиэкспресс. Такие пакеты станут прекрасным дополнением к праздничному угощению. Мелочь, а приятно:)

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9. Стильные броши

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Эти броши непременно станут незаменимой частью вашего гардероба, ведь они ненавязчиво подчеркнут вашу индивидуальность.

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10. Бамбуковый коврик для роллов

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже

Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приготовить домашние роллы, то что вас останавливает? Просто попробуйте!

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