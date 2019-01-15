Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже $5

На просторах интернета можно найти самые разнообразные вещи, большая часть которых не несет в себе совершенно никакой пользы. Но ведь иногда так трудно сдержаться, чтобы не купить очередную мелочь или безделушку. Чтобы вам не пришлось жалеть о бесполезных тратах, мы предлагаем вашему вниманию вот такую подборку. Эти находки на Алиэкспресс не только симпатичные, но и совсем недорогие. Более того, каждая стоит до $5. Может, вы и найдете здесь что-нибудь для себя.
1. Косметический шпатель и миска
Эти нехитрые, но удобные силиконовые инструменты позволят пользоваться всевозможными масками с комфортом. Попробовав однажды, возвращаться к чему-то обычному вам уже не захочется.
Эти качественные и удобные для применения тени, найденные на Алиэкспресс, — просто находки для женщин. Они внесут приятное разнообразие в вашу косметичку. Попробуйте, может, вы вдохновитесь на создание нового образа.