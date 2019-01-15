Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже $5





На просторах интернета можно найти самые разнообразные вещи, большая часть которых не несет в себе совершенно никакой пользы. Но ведь иногда так трудно сдержаться, чтобы не купить очередную мелочь или безделушку. Чтобы вам не пришлось жалеть о бесполезных тратах, мы предлагаем вашему вниманию вот такую подборку. Эти находки на Алиэкспресс не только симпатичные, но и совсем недорогие. Более того, каждая стоит до $5. Может, вы и найдете здесь что-нибудь для себя.

1. Косметический шпатель и миска





Эти нехитрые, но удобные силиконовые инструменты позволят пользоваться всевозможными масками с комфортом. Попробовав однажды, возвращаться к чему-то обычному вам уже не захочется.

2. Тени для век





Эти качественные и удобные для применения тени, найденные на Алиэкспресс, — просто находки для женщин. Они внесут приятное разнообразие в вашу косметичку. Попробуйте, может, вы вдохновитесь на создание нового образа.

3. Милая игрушка-антистресс





Сколько бы вы ни мяли эту милую мордашку, она все равно вернется в свою изначальную форму, словно призывая вас попробовать еще раз. Давайте, выпустите свои эмоции!

4. Миниатюрная зажигалка





Такая крошечная зажигалка совершенно не займет много места, но может выручить в трудную минуту. Никогда не знаешь, когда может понадобится чуть-чуть огня.

5. Эластичная мягкая повязка для умывания





Эти мягкие находки на Алиэкспресс созданы специально для вашего комфорта. Такая повязка аккуратно придержит ваши волосы, чтобы вы не намочили их во время умывания. Просто и удобно, что еще надо?

6. Наушники с гарнитурой





А если вам совсем недавно пришлось расстаться с парой любимых наушников, то мы можем предложить вот такую недорогую, но качественную замену.

7. Зубная щетка-игрушка для животных





Не все хозяева понимают, что домашним любимцам тоже необходимо чистить зубы. Для того, чтобы вам не пришлось делать это руками, мы предлагаем вот такую интересную альтернативу.

8. Очаровательные одноразовые пакеты





А вот простые и милые находки на Алиэкспресс. Такие пакеты станут прекрасным дополнением к праздничному угощению. Мелочь, а приятно:)

9. Стильные броши





Эти броши непременно станут незаменимой частью вашего гардероба, ведь они ненавязчиво подчеркнут вашу индивидуальность.

10. Бамбуковый коврик для роллов





Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приготовить домашние роллы, то что вас останавливает? Просто попробуйте!

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