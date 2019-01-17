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Как отучить кошку будить рано утром весь дом

18.01.2019 18:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторые владельцы пушистиков жалуются, что любимый питомец имеет привычку будить всех ранним утром. Все это, чтобы выпросить корм или получить дозу ласки. В итоге каждый день под утро в доме слышен топот, скрип дверей, шкрябанье когтей о дверные косяки. А также есть и другие признаки активности. Животное рано утром начинает выпрашивать корм, мяукать чуть ли не в ухо, лазить по кровати. Хозяину приходится вставать, чтобы покормить своего зверя. Но это неправильно – кошка должна ждать, пока все проснутся, уделят ей внимание и покормят. Как отучить кошку от такого поведения?

Как отучить кошку будить рано утром весь дом

Шаг 1.

Морально к этому подготовиться, так как процедура отучения может растянуться на месяц, а иногда и больше.

Шаг 2.

Приготовить пульверизатор с водой, поставить его около кровати.

Шаг 3.

Когда ранним утром кошка начнет мяукать в ухо, топтаться по постели, необходимо брызнуть ей в мордочку водой из пульверизатора. Это отвлечет зверя ненадолго, но спустя некоторое время он снова начнет делать то же самое.

Шаг 4.

Если животное будит таким же способом и других членов семьи, то желательно предварительно закрыть в остальные комнаты двери. Либо тоже приготовить пульверизатор с водой. Не поддавайтесь на «уговоры» питомца, только так можно отучить кошку от вредной привычки будить вас.

Как отучить кошку будить рано утром весь дом

Шаг 5.

Даже если питомец будет истошно кричать, кормить его ни в коем случае нельзя. А также проявлять внимание – гладить, чесать за ушком, разговаривать с ним. Его нужно полностью игнорировать, лишь брызгать водой, если он приближается с намерением попрыгать и поорать в ухо.

Шаг 6.

Кормить питомца желательно в одно и то же время каждый день, установив график. Учитывая, что в выходные дни хочется поспать подольше, то лучше кормить его перед самым выходом на работу. Либо просить это делать кого-то из членов семьи часов в 9-10 утра.

Шаг 7.

Так необходимо делать изо дня в день, пока зверь не прекратит будить всех домочадцев ранним утром.

Шаг 8.

Если хоть раз поддаться, слушая стенания, то дрессировку придется начинать сначала и отучить кошку будет уже гораздо сложнее.

Со временем пушистый друг поймет, что ему уделят внимание и покормят лишь тогда, когда захотят. Если он будет вести себя настырно, то придется умыться холодной водой из пульверизатора.

Не стоит удивляться, что животное просит еду ранним утром или ночью. Ведь в природе хищники выходят на охоту с наступлением темноты. А если зверь знает, что домочадцы выполняют все его пожелания, то, конечно, он будет этим пользоваться, не давая спать по утрам.

Текст: Flytothesky.ru

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