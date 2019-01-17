Как отучить кошку будить рано утром весь дом

Некоторые владельцы пушистиков жалуются, что любимый питомец имеет привычку будить всех ранним утром. Все это, чтобы выпросить корм или получить дозу ласки. В итоге каждый день под утро в доме слышен топот, скрип дверей, шкрябанье когтей о дверные косяки. А также есть и другие признаки активности. Животное рано утром начинает выпрашивать корм, мяукать чуть ли не в ухо, лазить по кровати. Хозяину приходится вставать, чтобы покормить своего зверя. Но это неправильно – кошка должна ждать, пока все проснутся, уделят ей внимание и покормят. Как отучить кошку от такого поведения?





Шаг 1.

Морально к этому подготовиться, так как процедура отучения может растянуться на месяц, а иногда и больше.

Шаг 2.

Приготовить пульверизатор с водой, поставить его около кровати.

Шаг 3.

Когда ранним утром кошка начнет мяукать в ухо, топтаться по постели, необходимо брызнуть ей в мордочку водой из пульверизатора. Это отвлечет зверя ненадолго, но спустя некоторое время он снова начнет делать то же самое.

Шаг 4.

Если животное будит таким же способом и других членов семьи, то желательно предварительно закрыть в остальные комнаты двери. Либо тоже приготовить пульверизатор с водой. Не поддавайтесь на «уговоры» питомца, только так можно отучить кошку от вредной привычки будить вас.





Шаг 5.

Даже если питомец будет истошно кричать, кормить его ни в коем случае нельзя. А также проявлять внимание – гладить, чесать за ушком, разговаривать с ним. Его нужно полностью игнорировать, лишь брызгать водой, если он приближается с намерением попрыгать и поорать в ухо.

Шаг 6.

Кормить питомца желательно в одно и то же время каждый день, установив график . Учитывая, что в выходные дни хочется поспать подольше, то лучше кормить его перед самым выходом на работу. Либо просить это делать кого-то из членов семьи часов в 9-10 утра.

Шаг 7.

Так необходимо делать изо дня в день, пока зверь не прекратит будить всех домочадцев ранним утром.

Шаг 8.

Если хоть раз поддаться, слушая стенания, то дрессировку придется начинать сначала и отучить кошку будет уже гораздо сложнее.

Со временем пушистый друг поймет, что ему уделят внимание и покормят лишь тогда, когда захотят. Если он будет вести себя настырно, то придется умыться холодной водой из пульверизатора.

Не стоит удивляться, что животное просит еду ранним утром или ночью. Ведь в природе хищники выходят на охоту с наступлением темноты. А если зверь знает, что домочадцы выполняют все его пожелания, то, конечно, он будет этим пользоваться, не давая спать по утрам.

Текст: Flytothesky.ru

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