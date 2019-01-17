ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

18.01.2019 18:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Выживает сильнейший – принцип, которым легко оправдать агрессию и твердолобство. Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно это и подтверждают истории брендов, которых уже не существует, но которые в свое время успели задать самые высокие планки для своих конкурентов.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Pan American World Airways

Годы существования: 1927-1991

Кто и чем занимались: крупнейшая американская авиакомпания.

Авиакомпания начинала с организации перевозок между городами Ки-Уэст (штат Флорида) и Гавана (Куба). Pan Am с самого начала ассоциировались с роскошью во многом благодаря тому, что в финансовом плане перелеты не были доступны рядовым пассажирам. Однако их высокая стоимость полностью себя оправдывала. Чего стоит тот факт, что угощения на борту подавались по всем правилам этикета, а для сервировки использовались лучшие сервизы. Ко всему прочему, команда тщательно заботилась о комфорте пассажиров. Многочасовые перелеты были менее утомительными благодаря доступным на борту развлечениям. Вряд ли много людей в наше время смогут похвастаться тем, что летали самолетами, на борту которых были пианино-бары.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

На самом деле, золотое время для компании началось после окончания Второй мировой. В этот период для перевозки пассажиров использовались самолеты Stratocruiser, позволявшие сократить время перевозки. Так что перелеты стали более доступными и уже не пугали обычных людей излишней роскошью в обслуживании. Pan Am первыми ввели в эксплуатацию реактивные самолеты, ставшие поистине революционным событием в мире авиации: более вместительные судна позволили значительно сократить стоимость перелетов. Однако, как и истории многих брендов, путь развития Pan American World Airways закончился неудачно.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Причины краха:

  • 1973 год – Нефтяной кризис значительно поднял цены на топливо.
  • Террористические атаки нанесли урон репутации: 1986 год — угон самолета в Карачи, Пакистан. В результате погибло 43 человека, 120 были ранены. 1988 год — взрыв самолета над Локерби, Шотландия. В результате погибли все пассажиры и команда.
  • 1990 год – начало войны в Персидском заливе.

Урок: от судьбы не улетишь. Не всё можно держать под контролем.

Compaq Computers

Годы существования: 1982-2013

Кто и чем занимались: компания по производству компьютеров.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

В 1982 году компания отпраздновала выпуск первого персонального компьютера, совместимого с IBM и доступного для обычных пользователей. В итоге, эти американские пионеры быстро завоевали любовь масс. Бесспорно, миниатюрные по тем временам размеры и относительно быстрая скорость компьютера не могли остаться без внимания. Начало конца можно связать с принятием руководством компании решения о слиянии с Digital Equipment Corporation (DEC). Компанией, которая на момент покупки была на грани банкротства. Ко всему прочему, некоторые продукты компании были совершенно ненужны Compaq Computers, и от их производства Compaq позже отказались. Одно неудачное решение повлекло за собой еще больше проблем, в результате чего Compaq уступили свои позиции конкурентам, в частности, Dell.

В 2002 году Hewlett-Packard купили Compaq, а в 2013 году истории брендов Compaq и DEC (под руководством Compaq) полностью прекратились.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Причина краха: неверные управленческие решения.

Урок: семь раз подумай – один раз купи.

Lehman Brothers

Годы существования: 1850-2008

Кто и чем занимались: один из четырех крупнейших американских банков.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Итак, история банка, чье банкротство сказалось на всем мире, начиналась скромно. Три сына торговца рогатым скотом из Баварии иммигрировали в Америку, где открыли свой магазин, специализирующийся на галантерее. Галантерея – это хорошо. Однако хлопок, имевший особую важность для США в то время, – еще лучше. Именно он и привел братьев к успеху. Тем не менее уверенный старт привел к такому же уверенному банкротству полтора столетия спустя.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Причины краха:

  • Злоупотребление сотрудниками служебным положением с целью улучшения финансовых показателей банка. Осуществлялось это с помощью определенных махинаций, например, одной так называемой «репо 105».
  • Ипотечный кризис – обвал рынка недвижимости, к которому привел внезапный рост невыплат по ипотечным займам с повышенными рисками.

Урок: одна голова хорошо, три – лучше. А дальше ждет хаос.

Enron

Годы существования: 1985-2001

Кто и чем занимались: крупная американская энергетическая компания.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

У нас на слуху истории многих брендов, которые занимают лидирующие позиции и известны по всему миру. Enron не исключение. Бесспорно, компания занимала видное место в различных отраслях энергетики, начиная от производства электроэнергии и заканчивая целлюлозно-бумажным производством. Кроме того, о компании написано несколько книг и сняты фильмы («Enron. Самые смышлёные парни в этой комнате»). Enron многократно получали звание самой инновационной компании Америки. Однако одного ума для бизнеса недостаточно. Итак, скандальное дело Enron привело к введению Закона Сарбейнза-Оксли. Он был призван более жестко регулировать финансовые отчеты.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Причины краха:

  • Излишние махинации сотрудников, связанные с фальсификацией отчетности. Этому, в свою очередь, поспособствовало отсутствие надлежащей системы контроля.
  • Конфликт интересов менеджеров высшего звена и самой компании, заставляющий менеджеров приукрашивать действительное положение компании.

Урок: мошенничать весело, но не перспективно.

Siemens Mobile

Годы существования: 1985-2005

Кто и чем занимались: немецкая компания-производитель мобильных телефонов.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Несмотря на то, что датой основания считается 1985 год, Siemens впервые заявили о себе еще в 19 веке. Тогда компания не только называлась иначе, но и занималась иной деятельностью. Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske специализировалась на телеграфной связи. Свой первый мобильный телефон компания выпустила в 1985 году, на 12 лет позже Моторолы. Siemens во многом были революционерами. Именно благодаря этому бренду у мобильных телефонов появился цветной экран. А также Siemens ответственны за появление слайдера и телефона, совмещенного с mp3-плеером.

В целях максимизации доли рынка компания создала бренд Xelibri, который отличался революционными идеями:

  • Телефон – модный аксессуар, который можно менять в зависимости от ситуации.
  • Телефон не должен быть очень функциональным.

Однако такая революционность в корне расходилась со мнением потребителей о том, что должен представлять собой мобильный телефон. Бренд не нашел своих покупателей: Xelibri оказались убыточными, и их сразу же закрыли.

Всемирно известные бренды, которых больше не существует

За неудачей Xelibri последовали и неудачи Siemens. Истории этих брендов заканчивались почти одновременно. В итоге, в 2003 году была выпущена серия посредственных мобильных телефонов, значительно уступающих в качестве другим брендам. Более того, кроме узкого функционала, эти модели отличались плохим программным обеспечением. Реабилитироваться не получилось: неплохое аппаратное обеспечение следующих серий все так же сопровождалось откровенно неудачному программному. В 2005 году убытки фирмы значительно превысили прибыль.

Причина краха: неверные управленческие решения.

Урок: платиновое правило бизнеса: продавай клиенту то, в чем он нуждается (а не то, что нравится тебе).

Опыт – вещь полезная: на своих ошибках всегда учишься быстро. Однако для тех, у кого в приоритете безопасность, лучше подходит именно учеба на чужих ошибках.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Технологии будущего и исследования, которые изменят мир

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выживает сильнейший – принцип, которым легко оправдать агрессию и твердолобство. Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям....
 
Новости дня
Новости
 
Какие места на нашей планете являются аномально жаркими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика