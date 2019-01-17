Всемирно известные бренды, которых больше не существует

Выживает сильнейший – принцип, которым легко оправдать агрессию и твердолобство. Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно это и подтверждают истории брендов, которых уже не существует, но которые в свое время успели задать самые высокие планки для своих конкурентов.





Pan American World Airways

Годы существования: 1927-1991

Кто и чем занимались: крупнейшая американская авиакомпания.

Авиакомпания начинала с организации перевозок между городами Ки-Уэст (штат Флорида) и Гавана (Куба). Pan Am с самого начала ассоциировались с роскошью во многом благодаря тому, что в финансовом плане перелеты не были доступны рядовым пассажирам. Однако их высокая стоимость полностью себя оправдывала. Чего стоит тот факт, что угощения на борту подавались по всем правилам этикета, а для сервировки использовались лучшие сервизы. Ко всему прочему, команда тщательно заботилась о комфорте пассажиров. Многочасовые перелеты были менее утомительными благодаря доступным на борту развлечениям. Вряд ли много людей в наше время смогут похвастаться тем, что летали самолетами, на борту которых были пианино-бары.





На самом деле, золотое время для компании началось после окончания Второй мировой. В этот период для перевозки пассажиров использовались самолеты Stratocruiser, позволявшие сократить время перевозки. Так что перелеты стали более доступными и уже не пугали обычных людей излишней роскошью в обслуживании. Pan Am первыми ввели в эксплуатацию реактивные самолеты, ставшие поистине революционным событием в мире авиации: более вместительные судна позволили значительно сократить стоимость перелетов . Однако, как и истории многих брендов, путь развития Pan American World Airways закончился неудачно.





Причины краха:

1973 год – Нефтяной кризис значительно поднял цены на топливо.

Террористические атаки нанесли урон репутации: 1986 год — угон самолета в Карачи, Пакистан. В результате погибло 43 человека, 120 были ранены. 1988 год — взрыв самолета над Локерби, Шотландия. В результате погибли все пассажиры и команда.

1990 год – начало войны в Персидском заливе.

Урок: от судьбы не улетишь. Не всё можно держать под контролем.

Compaq Computers

Годы существования: 1982-2013

Кто и чем занимались: компания по производству компьютеров.





В 1982 году компания отпраздновала выпуск первого персонального компьютера, совместимого с IBM и доступного для обычных пользователей. В итоге, эти американские пионеры быстро завоевали любовь масс. Бесспорно, миниатюрные по тем временам размеры и относительно быстрая скорость компьютера не могли остаться без внимания. Начало конца можно связать с принятием руководством компании решения о слиянии с Digital Equipment Corporation (DEC). Компанией, которая на момент покупки была на грани банкротства. Ко всему прочему, некоторые продукты компании были совершенно ненужны Compaq Computers, и от их производства Compaq позже отказались. Одно неудачное решение повлекло за собой еще больше проблем, в результате чего Compaq уступили свои позиции конкурентам, в частности, Dell.

В 2002 году Hewlett-Packard купили Compaq, а в 2013 году истории брендов Compaq и DEC (под руководством Compaq) полностью прекратились.





Причина краха: неверные управленческие решения.

Урок: семь раз подумай – один раз купи.

Lehman Brothers

Годы существования: 1850-2008

Кто и чем занимались: один из четырех крупнейших американских банков.





Итак, история банка, чье банкротство сказалось на всем мире, начиналась скромно. Три сына торговца рогатым скотом из Баварии иммигрировали в Америку, где открыли свой магазин, специализирующийся на галантерее. Галантерея – это хорошо. Однако хлопок, имевший особую важность для США в то время, – еще лучше. Именно он и привел братьев к успеху. Тем не менее уверенный старт привел к такому же уверенному банкротству полтора столетия спустя.





Причины краха:

Злоупотребление сотрудниками служебным положением с целью улучшения финансовых показателей банка. Осуществлялось это с помощью определенных махинаций, например, одной так называемой «репо 105».

Ипотечный кризис – обвал рынка недвижимости, к которому привел внезапный рост невыплат по ипотечным займам с повышенными рисками.

Урок: одна голова хорошо, три – лучше. А дальше ждет хаос.

Enron

Годы существования: 1985-2001

Кто и чем занимались: крупная американская энергетическая компания.





У нас на слуху истории многих брендов, которые занимают лидирующие позиции и известны по всему миру. Enron не исключение. Бесспорно, компания занимала видное место в различных отраслях энергетики, начиная от производства электроэнергии и заканчивая целлюлозно-бумажным производством. Кроме того, о компании написано несколько книг и сняты фильмы ( «Enron. Самые смышлёные парни в этой комнате» ). Enron многократно получали звание самой инновационной компании Америки. Однако одного ума для бизнеса недостаточно. Итак, скандальное дело Enron привело к введению Закона Сарбейнза-Оксли. Он был призван более жестко регулировать финансовые отчеты.





Причины краха:

Излишние махинации сотрудников, связанные с фальсификацией отчетности. Этому, в свою очередь, поспособствовало отсутствие надлежащей системы контроля.

Конфликт интересов менеджеров высшего звена и самой компании, заставляющий менеджеров приукрашивать действительное положение компании.

Урок: мошенничать весело, но не перспективно.

Siemens Mobile

Годы существования: 1985-2005

Кто и чем занимались: немецкая компания-производитель мобильных телефонов.





Несмотря на то, что датой основания считается 1985 год, Siemens впервые заявили о себе еще в 19 веке. Тогда компания не только называлась иначе, но и занималась иной деятельностью. Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske специализировалась на телеграфной связи. Свой первый мобильный телефон компания выпустила в 1985 году, на 12 лет позже Моторолы. Siemens во многом были революционерами. Именно благодаря этому бренду у мобильных телефонов появился цветной экран. А также Siemens ответственны за появление слайдера и телефона, совмещенного с mp3-плеером.

В целях максимизации доли рынка компания создала бренд Xelibri, который отличался революционными идеями:

Телефон – модный аксессуар, который можно менять в зависимости от ситуации.

Телефон не должен быть очень функциональным.

Однако такая революционность в корне расходилась со мнением потребителей о том, что должен представлять собой мобильный телефон. Бренд не нашел своих покупателей: Xelibri оказались убыточными, и их сразу же закрыли.





За неудачей Xelibri последовали и неудачи Siemens. Истории этих брендов заканчивались почти одновременно. В итоге, в 2003 году была выпущена серия посредственных мобильных телефонов, значительно уступающих в качестве другим брендам. Более того, кроме узкого функционала, эти модели отличались плохим программным обеспечением. Реабилитироваться не получилось: неплохое аппаратное обеспечение следующих серий все так же сопровождалось откровенно неудачному программному. В 2005 году убытки фирмы значительно превысили прибыль.

Причина краха: неверные управленческие решения.

Урок: платиновое правило бизнеса: продавай клиенту то, в чем он нуждается (а не то, что нравится тебе).

Опыт – вещь полезная: на своих ошибках всегда учишься быстро. Однако для тех, у кого в приоритете безопасность, лучше подходит именно учеба на чужих ошибках.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Технологии будущего и исследования, которые изменят мир