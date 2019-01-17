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Всемирно известные бренды, которых больше не существует
18.01.2019 18:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Выживает сильнейший – принцип, которым легко оправдать агрессию и твердолобство. Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно это и подтверждают истории брендов, которых уже не существует, но которые в свое время успели задать самые высокие планки для своих конкурентов.
Pan American World Airways
Годы существования: 1927-1991
Кто и чем занимались: крупнейшая американская авиакомпания.
Авиакомпания начинала с организации перевозок между городами Ки-Уэст (штат Флорида) и Гавана (Куба). Pan Am с самого начала ассоциировались с роскошью во многом благодаря тому, что в финансовом плане перелеты не были доступны рядовым пассажирам. Однако их высокая стоимость полностью себя оправдывала. Чего стоит тот факт, что угощения на борту подавались по всем правилам этикета, а для сервировки использовались лучшие сервизы. Ко всему прочему, команда тщательно заботилась о комфорте пассажиров. Многочасовые перелеты были менее утомительными благодаря доступным на борту развлечениям. Вряд ли много людей в наше время смогут похвастаться тем, что летали самолетами, на борту которых были пианино-бары.
На самом деле, золотое время для компании началось после окончания Второй мировой. В этот период для перевозки пассажиров использовались самолеты Stratocruiser, позволявшие сократить время перевозки. Так что перелеты стали более доступными и уже не пугали обычных людей излишней роскошью в обслуживании. Pan Am первыми ввели в эксплуатацию реактивные самолеты, ставшие поистине революционным событием в мире авиации: более вместительные судна позволили значительно сократить стоимость
Причины краха:
Урок: от судьбы не улетишь. Не всё можно держать под контролем.
Compaq Computers
Годы существования: 1982-2013
Кто и чем занимались: компания по производству компьютеров.
В 1982 году компания отпраздновала выпуск первого персонального компьютера, совместимого с IBM и доступного для обычных пользователей. В итоге, эти американские пионеры быстро завоевали любовь масс. Бесспорно, миниатюрные по тем временам размеры и относительно быстрая скорость
В 2002 году Hewlett-Packard купили Compaq, а в 2013 году истории брендов Compaq и DEC (под руководством Compaq) полностью прекратились.
Причина краха: неверные управленческие решения.
Урок: семь раз подумай – один раз купи.
Lehman Brothers
Годы существования: 1850-2008
Кто и чем занимались: один из четырех крупнейших американских банков.
Итак, история банка, чье банкротство сказалось на всем мире, начиналась скромно. Три сына торговца рогатым скотом из Баварии иммигрировали в Америку, где открыли свой магазин, специализирующийся на галантерее. Галантерея – это хорошо. Однако хлопок, имевший особую важность для США в то время, – еще лучше. Именно он и привел братьев к успеху. Тем не менее
Причины краха:
Урок: одна голова хорошо, три – лучше. А дальше ждет хаос.
Enron
Годы существования: 1985-2001
Кто и чем занимались: крупная американская энергетическая компания.
У нас на слуху истории многих брендов, которые занимают лидирующие позиции и известны по всему миру. Enron не исключение. Бесспорно, компания занимала видное место в различных отраслях энергетики, начиная от производства электроэнергии и заканчивая целлюлозно-бумажным производством. Кроме того, о компании написано несколько книг и сняты фильмы (
Причины краха:
Урок: мошенничать весело, но не перспективно.
Siemens Mobile
Годы существования: 1985-2005
Кто и чем занимались: немецкая компания-производитель мобильных телефонов.
Несмотря на то, что датой основания считается 1985 год, Siemens впервые заявили о себе еще в 19 веке. Тогда компания не только называлась иначе, но и занималась иной деятельностью. Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske специализировалась на телеграфной связи. Свой первый
В целях максимизации доли рынка компания создала бренд Xelibri, который отличался революционными идеями:
Однако такая революционность в корне расходилась со мнением потребителей о том, что должен представлять собой мобильный телефон. Бренд не нашел своих покупателей: Xelibri оказались убыточными, и их сразу же закрыли.
За неудачей Xelibri последовали и неудачи Siemens. Истории этих брендов заканчивались почти одновременно. В итоге, в 2003 году была выпущена серия посредственных мобильных телефонов, значительно уступающих в качестве другим брендам. Более того, кроме узкого функционала, эти модели отличались плохим программным обеспечением. Реабилитироваться не получилось: неплохое аппаратное обеспечение следующих серий все так же сопровождалось откровенно неудачному программному. В 2005 году убытки фирмы значительно превысили прибыль.
Причина краха: неверные управленческие решения.
Урок: платиновое правило бизнеса: продавай клиенту то, в чем он нуждается (а не то, что нравится тебе).
Опыт – вещь полезная: на своих ошибках всегда учишься быстро. Однако для тех, у кого в приоритете безопасность, лучше подходит именно учеба на чужих ошибках.
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Выживает сильнейший – принцип, которым легко оправдать агрессию и твердолобство. Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям....
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