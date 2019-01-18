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Сможем ли мы угадать ваш самый большой страх, опираясь на ваши черты лица?
19.01.2019 10:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
По тому, как выглядит человек, можно понять, какой у него характер. Стоит лишь вспомнить образ старой ворчливой корги с горбатым носом или невинной девушки с большими голубыми глазами. Сегодня редакция Flytothesky попробует копнуть чуть глубже: мы попытаемся выяснить, можно ли по внешнему виду узнать самый большой страх человека? Как думаете, получится?
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По тому, как выглядит человек, можно понять, какой у него характер. Стоит лишь вспомнить образ старой ворчливой корги с горбатым носом или невинной девушки с...
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