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Сможем ли мы угадать ваш самый большой страх, опираясь на ваши черты лица?

19.01.2019 10:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сможем ли мы угадать ваш самый большой страх, опираясь на ваши черты лица?

По тому, как выглядит человек, можно понять, какой у него характер. Стоит лишь вспомнить образ старой ворчливой корги с горбатым носом или невинной девушки с большими голубыми глазами. Сегодня редакция Flytothesky попробует копнуть чуть глубже: мы попытаемся выяснить, можно ли по внешнему виду узнать самый большой страх человека? Как думаете, получится?

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По тому, как выглядит человек, можно понять, какой у него характер. Стоит лишь вспомнить образ старой ворчливой корги с горбатым носом или невинной девушки с...
 
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