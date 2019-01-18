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Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров
19.01.2019 13:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Научное предположение о существовании параллельных вселенных впервые появилось в 1957 году вместе с многомировой интерпретацией
1. Паранормальная активность
Все мы слышали истории о призраках. Понятное дело, большая их часть — это выдумка. Но существуют и действительно необычные случаи, объяснения которым до сих пор не найдены. Эти истории необязательно должны служить доказательством существования призраков. Есть еще более экзотические объяснения подобных феноменов. Например, так называемые призраки могут быть последствием пересечения двух параллельных миров. Привидение, призрак, облик умершего человека — возможно, подобные явления являются лишь отражением другой вселенной. Если человек умер в нашем мире, то в параллельном он может продолжать наслаждаться жизнью. Или эта конкретная «параллельная вселенная» представляет собой то самое царство мертвых!
2. Дежавю
Существует еще одно явление, в определенном смысле очень похожее на дежавю. В некоторых ситуациях у людей появляются четкие воспоминания того, что все это уже происходило, но немного в других обстоятельствах и с иным исходом. Подобные противоречивые воспоминания вызывают у людей ощущение того, что они оказались в другом мире, отличающемся от их собственного. Помните Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее»? Он запомнил название торгового центра как «Twin Pines Mall», но из-за его путешествия во времени оно изменилось на «Lone Pine Mall». Он одновременно помнил обе эти реальности! Возможно, дежавю — это воспоминания, принадлежащие другим нашим версиям, живущим в параллельных мирах.
3. Сновидения
Что из себя представляют
Вселенная — это довольно странное и загадочное место. Возможно, уже через несколько десятков лет человечество сможет точно ответить на вопрос: существуют ли параллельные миры? Сейчас же нам остается только предполагать. А как вы думаете?
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Научное предположение о существовании параллельных вселенных впервые появилось в 1957 году вместе с многомировой интерпретацией Эверетта. После этого многие...
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