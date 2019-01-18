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Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

19.01.2019 13:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Научное предположение о существовании параллельных вселенных впервые появилось в 1957 году вместе с многомировой интерпретацией Эверетта. После этого многие пытались решить проблему квантовых измерений, выдвигая свои идеи, способные дополнить формулировку Эверетта. Однако сегодня любые мысли о приключениях с прыжками в разные измерения и путешествиях в иные вселенные низведены до научной фантастики. Ведь в реальности такое просто невозможно. Или нам так только кажется? Давайте рассмотрим некоторые наиболее интересные доводы в пользу теории о том, что параллельные миры вполне могут существовать.

Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

1. Паранормальная активность

Все мы слышали истории о призраках. Понятное дело, большая их часть — это выдумка. Но существуют и действительно необычные случаи, объяснения которым до сих пор не найдены. Эти истории необязательно должны служить доказательством существования призраков. Есть еще более экзотические объяснения подобных феноменов. Например, так называемые призраки могут быть последствием пересечения двух параллельных миров. Привидение, призрак, облик умершего человека — возможно, подобные явления являются лишь отражением другой вселенной. Если человек умер в нашем мире, то в параллельном он может продолжать наслаждаться жизнью. Или эта конкретная «параллельная вселенная» представляет собой то самое царство мертвых!

Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

2. Дежавю

Дежавю относится к нескольким наиболее загадочным феноменам, связанным с функционированием нашего сознания. Во время подобного опыта вы испытываете сверхъестественное ощущение того, что происходящие в данный момент события повторяются, заставляя вас вновь переживать уже испытанные эмоции и обстоятельства. Иногда состояние дежавю даже позволяет предсказывать то, что произойдет дальше.

Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

Существует еще одно явление, в определенном смысле очень похожее на дежавю. В некоторых ситуациях у людей появляются четкие воспоминания того, что все это уже происходило, но немного в других обстоятельствах и с иным исходом. Подобные противоречивые воспоминания вызывают у людей ощущение того, что они оказались в другом мире, отличающемся от их собственного. Помните Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее»? Он запомнил название торгового центра как «Twin Pines Mall», но из-за его путешествия во времени оно изменилось на «Lone Pine Mall». Он одновременно помнил обе эти реальности! Возможно, дежавю — это воспоминания, принадлежащие другим нашим версиям, живущим в параллельных мирах.

Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

3. Сновидения

Что из себя представляют сновидения? Мы до сих пор не знаем их истинного назначения, если оно вообще есть. Человек помнит лишь крохотную часть увиденных снов. Большинство из них просто стираются из памяти. Это отражение нашего подсознания или способ мозга обработать информацию? А может, сны — это окна в параллельные вселенные?

Эти 3 довода могут служить доказательством существования параллельных миров

Вселенная — это довольно странное и загадочное место. Возможно, уже через несколько десятков лет человечество сможет точно ответить на вопрос: существуют ли параллельные миры? Сейчас же нам остается только предполагать. А как вы думаете?

Текст: Flytothesky.ru

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Научное предположение о существовании параллельных вселенных впервые появилось в 1957 году вместе с многомировой интерпретацией Эверетта. После этого многие...
 
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