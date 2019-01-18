Как понять, что мужчина хочет расстаться?

Новое знакомство, новые отношения – это увлекает, позволяет почувствовать себя особенной и нужной. Часто случается так, что спустя какое-то время мужчина принимает решение не продолжать отношения. Итак, как понять, что мужчина хочет с вами расстаться? Об этом будут косвенно намекать следующие 8 моделей поведения.





Подозреваете, что мужчина хочет расстаться? Проверьте этот список!

1. Редкие звонки.

Первое время он звонил несколько раз в день, обязательно здоровался утром и желал спокойной ночи перед сном. Но потом вдруг перестал это делать.

2. Затем мужчина начинает отвечать на звонки лишь иногда, а сообщения игнорировать.

При этом он в красках рассказывает, насколько у него много работы, как сильно он устал. Временами он вроде бы не слышит звонок, а зарядки его телефона хватает всего на несколько часов. Если это единичные случаи, то паниковать не стоит. Но если это повторяется изо дня в день, не помешает задуматься.

3. В то время, когда он рядом, ему постоянно кто-то звонит.

Иногда он игнорирует звонки, иногда выходит из помещения, объясняя это тем, что разговор очень важен, а он не хочет отвлекаться.





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4. Совместные прогулки, посещения ресторанов, кинотеатров, а также встречи с друзьями стали редкостью.

Если раньше он с удовольствием проводил по 2-3 часа подряд вдвоем с избранницей в тихом уютном месте, то теперь предпочитает лишь временами обедать в кафе.

5. Вечера становятся загруженными работой.

Вдруг оказалось, что в вечернее время у него постоянно проводятся деловые ужины, где он ведет переговоры, обговаривает условия контрактов. И теперь свиданий в вечернее время больше нет. Если позвонить, то вряд ли мужчина ответит.

6. Стал ходить на встречи с друзьями и другие мероприятия в гордом одиночестве.

Когда один из общих друзей приглашает его на день рождения, то он отправляется туда один, забыв оповестить о мероприятии свою избранницу. Либо же вообще отвечает отказом на все приглашения от старых друзей, а общается уже с другими людьми, которых не знает его девушка. Таким образом он хочет избавиться от вопросов по поводу отношений.





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7. Когда свидания становятся совсем редкими, мужчина начинает демонстрировать отчужденность.

При встрече сразу предупреждает, что ему скоро нужно уходить на работу, на деловые переговоры и др.

8. При попытке выяснить, что происходит, партнер переводит разговор в другое русло, либо начинает злиться и грубить.

Сложно становится обсуждать с ним какие-то серьезные темы, касающиеся отношений, родственников, будущего. Избранник просто отказывается участвовать в такой беседе.

Не стоит дожидаться, пока мужчина соберется с силами и оповестит о разрыве отношений. Лучше сделать это сразу, чтобы быстрее избавиться от бремени и пережить переломный момент.

Текст: Flytothesky.ru

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