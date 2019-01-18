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Вы удивитесь тому, насколько плохо помните эти флаги
19.01.2019 20:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Удивительно, но то, что мы видим с вами практически каждый день, чаще всего совершенно не откладывается в нашей памяти. Какая буква на клавиатуре находится прямо над «Д»? Не подсматривайте! Мелочи сложно запомнить. Так уж устроен наш мозг. Сегодня мы проверим и освежим ваши знания в области географии. Сколько флагов разных стран вы сможете вспомнить?
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Удивительно, но то, что мы видим с вами практически каждый день, чаще всего совершенно не откладывается в нашей памяти. Какая буква на клавиатуре находится прямо...
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