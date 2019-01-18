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Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

19.01.2019 19:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Признаки шизофрении, которые стоит знать!

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Если вы поклонник голливудских фильмов, то, скорее всего, путаете шизофрению с раздвоением личности, которое является редким, но совершенно отдельным заболеванием. К истинной шизофрении относят голосовые галлюцинации, убежденность человека в том, что кто-то за ним следит, контролирует его действия, влияет на его мысли и поступки. Параллельно это все осложняется когнитивным и поведенческим расстройством, эмоциональными перепадами, бессвязным мышлением. Признаки шизофрении так многочисленны и разнообразны, что в них легко запутаться. Вот почему мы решили написать краткий справочник по распознаванию этой болезни. Он поможет обычным людям вовремя ее увидеть и оказать посильную помощь близким.

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Основные факторы развития болезни

Одним из главных факторов риска служит семейный анамнез, в истории которого числится больной шизофренией родственник – один из родителей, сестра, дядя. По статистике 10% таких диагнозов передаются по наследству, независимо от пола ребенка. Второе, на что следует обратить внимание – условия развития и воспитания человека в ранние годы. Так, шизофренией чаще заболевают те, кто пережил тяжелую форму насилия в детстве, подвергался побоям, изнасилованию, издевательствам, невыносимому психологическому давлению. В группу риска также попадают люди из низких социальных слоев, которым довелось на собственной шкуре познать безденежье, одиночество, невостребованность и голод.

Постоянное давление социума, отсутствие реализации, неполноценное питание и дефицит родительской любви – все это увеличивает вероятность развития шизофрении. Последним, на что следует обратить внимание – течение беременности. Были ли какие-то вирусные инфекции или драматические события в жизни матери, которые могли повлиять на развитие плода? Это важно. При этом возраст, который находится в зоне риска, – от 15 до 35 лет (у мальчиков раньше, у девочек позже). Именно в этом временном промежутке чаще диагностируют шизофрению. Но возможны и исключения, когда болезнь начинает прогрессировать еще в раннем детстве.

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Первые признаки шизофрении, которые должны насторожить

Пожалуй, самый явный симптом шизофрении – резкая смена привычек. Когда общительный и веселый парень вдруг становится затворником и полностью отгораживается от контактов с миром. Когда девушка-модница, которая любила жизнь, активно участвовала во всех мероприятиях, вдруг ударяется в религию, перестает следить за внешностью, становится замкнутой и апатичной. Второй выраженный признак шизофрении, который должен насторожить, – неадекватное проявление эмоций человеком, его начинает буквально кидать из стороны в сторону, будто западает планка. То человек спокойно смотрит сцены насилия, то на ровном месте начинает кривляться и гримасничать, становясь не в меру эмоциональным. То он смеется над чужой трагедией, то плачет, когда ситуация складывается хорошо. Его мимика будто бы живет отдельной жизнью. Психиатры также выделяют и другие показательные маркеры болезни, часть из которых видна невооруженным глазом (позитивные симптомы), а другие заметить сложно, хотя поведение человека и выбивается из категории «нормальности» (негативные симптомы). Рассмотрим их подробнее.

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Явные признаки шизофрении

• Бред

Человек на полном серьезе считает, что кто-то за ним следит. Что ему посылают тайные сигналы через телевидение или радиовещание. Что против него готовят грандиозный заговор. Еще одна популярная форма бреда – мания величия, когда пациент убежден, что является исторической знаменитостью (Наполеоном, президентом Рузвельтом или Мэрилин Монро).

• Галлюцинации

Чаще всего больные шизофренией сталкиваются со слуховыми искажениями. Они слышат несуществующие голоса, которые комментируют их жизнь, вынуждают делать что-то против воли, пугают. Но бывают и более серьезные расстройства. Например, видение несуществующих вещей (людей), обманчивые тактильные ощущения.

• Расстройство мышления

Речь больных становится запутанной и нелогичной. Их сложно понять, мысли льются бессвязным потоком. Человеку трудно говорить, поэтому он то и дело замолкает на полуслове, теряя мысль.

• Деперсонализация

Больной начинает путаться в пространстве. Может не узнавать знакомые ему вещи и предметы. Воспринимать себя как другого человека, который его подменил. Он больше не управляет ни своим телом, ни эмоциями. Видит все происходящее как зритель, а не участник процесса. Еще один симптом – не узнает себя в зеркале.

• Двигательные нарушения

Все начинается со странных гримас и невозможности контролировать лицо. Заканчивается непроизвольными тиками и дерганьем конечностей. Также возможно периодическое впадение в полный ступор, когда человек вообще ни на что не реагирует и безразличен к окружающему миру.

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Скрытые признаки шизофрении

• Невозможность мыслить абстрактно

Если спросить такого больного о переносном значении пословиц, попросить его порассуждать на тему аллегорий, вы вряд ли найдете понимание. Человек все будет читать буквально. «Расхлебывай кашу, которую заварил» – у него будет про кашу. «Яблоня от яблони» – про яблоки. «Лес рубят – щепки летят» – про вырубку леса.

• Расстройство внимания

При шизофрении сложно концентрировать внимание на чем-то одном. Человек постоянно теряется в полученной информации, имеет проблемы с оперативной памятью.

• Апатичное состояние

Больной может проявлять полное равнодушие к тому, что раньше любил, – перестать заниматься собой, не ходить на работу, отказываться от бывших интересов. При этом его эмоции будут невыразительными. Будто бы он ничего не испытывает, хотя это не так.

• Аутизм

Шизофрения может сопровождаться не только потерей интересов, но и полным отстранением от людей и внешнего мира. Больной уходит в себя. Запирается от мира на все замки и ведет себя крайне враждебно (не путайте с агрессивностью).

Проверьте, есть ли у вас признаки шизофрении! Краткий курс по симптоматике болезни

Как помочь человеку?

Лечения как такового нет. Сегодня медицина может только устранить симптоматику, облегчить страдания, помочь больному адаптироваться к самостоятельной жизни. Для этого пациенту назначаются антипсихотики, которые он должен принимать на протяжении всей жизни, чтобы оставаться в обществе. Также ему полезно посещать группы поддержки людей с такими же проблемами.

От родных требуется внимание, понимание и участие. Не нужно доказывать больному, что все, что он видит или чувствует, – нереально. Что он какой-то ущербный или смешной. Будьте добрее. Следите за ходом терапии и готовьтесь к периодическим обострениям болезни – галлюцинациям, кататоническому синдрому – когда человека нужно в срочном порядке госпитализировать. Шизофрения – это приговор, с которым живут свыше 20 млн людей по всему миру. Им сложно, но они стараются, любят, заводят семьи, работают и даже защищают диссертации. Они могут быть полноценными членами общества. Главное, не опускать руки и не прекращать лечение.

Текст: Flytothesky.ru

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Признаки шизофрении, которые стоит знать! Если вы поклонник голливудских фильмов, то, скорее всего, путаете шизофрению с раздвоением личности, которое является...
 
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