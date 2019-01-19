Какую социальную роль вы играете?





Каждый из нас занимает особое место в обществе, выполняя свою собственную социальную функцию. Это зависит от нашего характера, взглядов, даже вкусов и предпочтений, ведь каждый из этих пунктов влияет на то, как к нам будут относится другие люди. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким вас видит ваше окружение? Сейчас мы это выясним! Какая социальная роль принадлежит именно вам?

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