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Какую социальную роль вы играете?

20.01.2019 18:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Какую социальную роль вы играете?

Каждый из нас занимает особое место в обществе, выполняя свою собственную социальную функцию. Это зависит от нашего характера, взглядов, даже вкусов и предпочтений, ведь каждый из этих пунктов влияет на то, как к нам будут относится другие люди. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким вас видит ваше окружение? Сейчас мы это выясним! Какая социальная роль принадлежит именно вам?

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Каждый из нас занимает особое место в обществе, выполняя свою собственную социальную функцию. Это зависит от нашего характера, взглядов, даже вкусов и...
 
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