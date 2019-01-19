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20 лучших фотографий недели
20.01.2019 20:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы только представьте, что многие люди, живущие в теплых странах, могли никогда не видеть и не ощущать снега. Они не знают, что значит носить зимние вещи или играть в снежки перед новогодними праздниками. Интересно, о чем думают эти люди, глядя на фотографии самой холодной поры года. Может ли фото передать зрителю не только эмоции, но и ощущения, которые он никогда не испытывал? Возможно ли с помощью снимков открыть для себя новые чувства? Смотрите нашу традиционную подборку лучших фото недели.
1. Время передохнуть. Фотограф
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