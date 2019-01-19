20 лучших фотографий недели





Вы только представьте, что многие люди, живущие в теплых странах, могли никогда не видеть и не ощущать снега. Они не знают, что значит носить зимние вещи или играть в снежки перед новогодними праздниками. Интересно, о чем думают эти люди, глядя на фотографии самой холодной поры года. Может ли фото передать зрителю не только эмоции, но и ощущения, которые он никогда не испытывал? Возможно ли с помощью снимков открыть для себя новые чувства? Смотрите нашу традиционную подборку лучших фото недели.

1. Время передохнуть. Фотограф Wolfgang Rejzlik

2. Чувство свободы. Фотограф Marilyn Johnson

3. Размышления. Фотограф Hendrik Demiddele

4. Обменялись взглядами. Фотограф Mateo Brigande

5. На пути к вершине. Фотограф 雪灼

6. Куба. Фотограф waL noD

7. Окутанные туманом дома. Фотограф Андрей Петрусь

8. Пляж Майами. Фотограф Maureen Mackenzie

9. Чайка. Фотограф David Man

10. Хранители. Фотограф Zsolt Andras Szabo

11. Земля. Фотограф Matt

12. Электричество. Фотограф Oleg Shevchenko

13. Утренняя охота. Фотограф 山人

14. Горы. Фотограф Thomas Reber

15. Снежные змеи. Фотограф Lukas Cotti

16. С видом на море. Фотограф Babis Kavvadias

17. Одинокое дерево. Фотограф Stevensbo

18. Все в наших руках. Фотограф Partha Ghosh

19. 2 — 2. Фотограф chris van dolleweerd

20. А снег все идет. Фотограф 爱撒谎的猫

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