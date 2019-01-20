ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

20.01.2019 23:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Детское здоровье окружено мифами и заблуждениями. Развенчиваем самые распространенные из них!

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить
Каждый любящий родитель беспокоится о безопасности своих детей. Вот почему даже мнимая угроза здоровью и благополучию чада находит в нашем сердце мгновенный отклик: программа защиты потомства запрограммирована в нас на инстинктивном уровне. Кто-то сказал, что перец вызывает аллергию? Исключить перец из детского рациона! Где-то услышали, что прививки уничтожают иммунитет? Долой скрытый геноцид. И неважно, была информация достоверной или просто слухом, лучше перестраховаться заранее, чем потом жалеть. Так рождаются заблуждения, которые мешают родителям трезво подходить к воспитанию отпрысков. Но мы поможем развенчать популярные мифы, связанные со здоровьем и развитием ребенка.

Детское здоровье: в какие мифы пора перестать верить?

Миф 1. Чтобы ребенок поскорее выздоровел, он должен полноценно питаться

И под «полноценно» часто имеют в виду котлеты с картошкой, двойную порцию борща, а на третье – компот. Проблема в том, что организм и так максимально уязвим, он теряет много сил в борьбе с инфекцией, тогда как заботливые родители дополнительно нагружают его большими порциями трудно перевариваемой пищи. Не делайте этого, особенно если ребенок и сам не хочет. Заставлять – значит насиловать и без того слабый организм. Лучше следите за питьевым режимом ребенка, давайте ему больше витамина С, фруктов. А если проголодается – сварите овощной бульон или приготовьте легкую кашу.

Миф 2. Соки полезны, пусть дети пьют, сколько влезет

Начнем с того, что полезны исключительно свежевыжатые соки, которые действительно содержат ударную дозу витаминов. Магазинские подделки под завязку напичканы консервантами, красителями и сахарозаменителями, чрезвычайно вредными для организма. Но даже домашний продукт нужно употреблять в меру, а лучше – в разбавленном виде. Передозировка витаминами, перебор природного сахара и кислоты точно также могут навредить хрупкому детскому здоровью, спровоцировав проблемы с кишечником, желудком и зубами.

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

Читайте также: Как улучшить качество сна?

Миф 3. Прививки опасны, они сказываются на умственном развитии чада

Откуда вообще пошел миф об опасности вакцинации? Все началось в 90-х, когда один предприимчивый врач опубликовал статью в научном журнале о негативных последствиях прививок. Э. Уэйкфилд давал данные, согласно которым дети, привитые от кори, краснухи и свинки, подвергались развитию аутизма и других опасных мутаций. Позже оказалось, что он сфабриковал добрую часть исследований просто ради пиара, его лишили лицензии, но миф уже пошел в народ и наделал немало шуму. В то же время реальные исследования говорят сами за себя: если не вакцинировать ребенка, его шанс умереть от болезни равен 1:1000, а если привить – 1:1000000.

Миф 4. Переохлаждение провоцирует возникновение простуды

Как полагает большинство родителей: если ребенок замерзнет, то обязательно заболеет, снимет шапку на морозе – получит воспаление мозга, поэтому его нужно кутать как капусту и всячески устрашать. Понять такое стремление можно, вот только взрослые путают причину и следствие. Болезни не вызываются переохлаждением, их провоцируют вирусы и бактерии, которые пасутся в закрытых людных местах – маршрутках, школах, бассейнах, садах. С другой стороны, холод действительно ослабляет иммунитет, тот перестает сопротивляться, и микробы наступают. Важно не просто утеплять тело, но также и закалять его, не забывая о витаминах.

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

Читайте также: 8 симптомов обезвоживания, которые большинство людей обычно игнорируют

Миф 5. Чтобы ранка заживала быстрее, ей нужно «дышать»

Разбитые локти и коленки, порезы на пальцах, неприятные травмы и ушибы – все это естественным образом сопровождает взросление детей. Они активно познают мир, пробуют свои силы, и это нужно принять, держа под рукой аптечку первой помощи. В народе существует миф, что раны лучше обрабатывать и оставлять без перевязки, якобы так они заживают быстрее. Но это глупость! Мало того что у инфекции повышаются шансы проникнуть через поврежденные участки тела, создавая всем массу проблем, так и сама по себе регенерация кожи замедляется из-за постоянного обветривания. С повязкой у ребенка больше шансов забыть о неприятном приключении.

Миф 6. Место пореза лучше смазать йодом или зеленкой

Этот пережиток советского прошлого вообще не оправдан. Мало того что краска впитывается в кожу и делает ребенка объектом пересудов, так еще и высушивает кожу, замедляя процесс заживления. Помните, чем сильнее корка, тем больше она чешется, тем вероятнее останется шрам. Не запрещайте ее сдирать, не мажьте царапину по 10-му кругу мазями и йодом. Достаточно промыть поврежденный участок под водой и сбрызнуть антисептиком, инфекция дальше не проникнет, особенно если ребенок привит. Ну а если рана глубокая и сделана грязным предметом – лучше обратиться к врачу.

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

Читайте также: 14 генетических предрасположенностей, которые мы наследуем от родителей

Миф 7. Ребенка с ветрянкой нужно изолировать от других детей

Подобная практика вредна. Вирус ветряной оспы опасен для взрослых, дети же до 12 лет переносят его вполне спокойно и легко, формируя устойчивые антитела на всю жизнь. Именно по этой причине заграничные педиатры рекомендуют даже нарочно заражать детей этой болезнью, чтобы защитить в будущем, ни в коем случае не изолируя от других. А вместо глупого закрашивания зеленкой советуют принимать антигистаминные препараты, которые снимут зуд. И купаться тоже можно, если не натирать кожу, но аккуратно ее промокать. Уже на восьмой день болезнь считается не заразной для окружающих.

Миф 8. Вшами заражаются только «грязнули» из нечистоплотных семей

В детсадовском возрасте дети болеют педикулезом почти так же часто, как и ОРВИ. И причина не в нарушении гигиенических норм, просто вши переползают от ребенка к ребенку посредством банального контакта с расческой зараженного, его постельным бельем, игр с волосами. Слава богу, в современном мире избавиться от них просто – покупаете лечебный шампунь и меняете постельное белье. Главное, объяснить отпрыску, что брать чужую одежду, предметы гигиены опасно, как и прислоняться к другим детям головой во время игры.

9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

Миф 9. Злоупотребление сахаром провоцирует гиперактивность

Конечно, сахар вредит организму, так как служит пищей для болезнетворных бактерий, провоцируя развитие воспалений и кариеса. Кроме того, все современные сладости состоят из химии, об опасности которой не знает только ленивый. Но все это не означает, что шоколад и конфеты делают ребенка неуправляемым забиякой и создают проблемы с учебой. Гиперактивность – врожденная болезнь психики, связанная с трудностями во внимании и концентрации. Винить во всем сахар – значит заблуждаться и упускать из виду нечто более важное (проблемы поведения и воспитания, личностную незрелость). Перестаньте искать связь между сладостями и плохим поведением ребенка. Так вы откладываете реальное решение проблемы.

Оградите детское здоровье от этих заблуждений. И помните: любовь о опека должна идти ребенку во благо. Соблюдайте меру!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
В какие мифы о простуде мы должны перестать верить?

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детское здоровье окружено мифами и заблуждениями. Развенчиваем самые распространенные из них! Каждый любящий родитель беспокоится о безопасности своих детей. Вот...
 
Новости дня
Новости
 
20 лучших фотографий недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика