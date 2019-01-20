9 мифов о детском здоровье, в которые пора перестать верить

Детское здоровье окружено мифами и заблуждениями. Развенчиваем самые распространенные из них!



Каждый любящий родитель беспокоится о безопасности своих детей. Вот почему даже мнимая угроза здоровью и благополучию чада находит в нашем сердце мгновенный отклик: программа защиты потомства запрограммирована в нас на инстинктивном уровне. Кто-то сказал, что перец вызывает аллергию? Исключить перец из детского рациона! Где-то услышали, что прививки уничтожают иммунитет? Долой скрытый геноцид. И неважно, была информация достоверной или просто слухом, лучше перестраховаться заранее, чем потом жалеть. Так рождаются заблуждения, которые мешают родителям трезво подходить к воспитанию отпрысков. Но мы поможем развенчать популярные мифы, связанные со здоровьем и развитием ребенка.

Детское здоровье: в какие мифы пора перестать верить?

Миф 1. Чтобы ребенок поскорее выздоровел, он должен полноценно питаться

И под «полноценно» часто имеют в виду котлеты с картошкой, двойную порцию борща, а на третье – компот. Проблема в том, что организм и так максимально уязвим, он теряет много сил в борьбе с инфекцией, тогда как заботливые родители дополнительно нагружают его большими порциями трудно перевариваемой пищи. Не делайте этого, особенно если ребенок и сам не хочет. Заставлять – значит насиловать и без того слабый организм. Лучше следите за питьевым режимом ребенка, давайте ему больше витамина С, фруктов. А если проголодается – сварите овощной бульон или приготовьте легкую кашу.

Миф 2. Соки полезны, пусть дети пьют, сколько влезет

Начнем с того, что полезны исключительно свежевыжатые соки, которые действительно содержат ударную дозу витаминов. Магазинские подделки под завязку напичканы консервантами, красителями и сахарозаменителями, чрезвычайно вредными для организма. Но даже домашний продукт нужно употреблять в меру, а лучше – в разбавленном виде. Передозировка витаминами, перебор природного сахара и кислоты точно также могут навредить хрупкому детскому здоровью, спровоцировав проблемы с кишечником, желудком и зубами.





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Миф 3. Прививки опасны, они сказываются на умственном развитии чада

Откуда вообще пошел миф об опасности вакцинации? Все началось в 90-х, когда один предприимчивый врач опубликовал статью в научном журнале о негативных последствиях прививок. Э. Уэйкфилд давал данные, согласно которым дети, привитые от кори, краснухи и свинки, подвергались развитию аутизма и других опасных мутаций. Позже оказалось, что он сфабриковал добрую часть исследований просто ради пиара, его лишили лицензии, но миф уже пошел в народ и наделал немало шуму. В то же время реальные исследования говорят сами за себя: если не вакцинировать ребенка, его шанс умереть от болезни равен 1:1000, а если привить – 1:1000000.

Миф 4. Переохлаждение провоцирует возникновение простуды

Как полагает большинство родителей: если ребенок замерзнет, то обязательно заболеет, снимет шапку на морозе – получит воспаление мозга, поэтому его нужно кутать как капусту и всячески устрашать. Понять такое стремление можно, вот только взрослые путают причину и следствие. Болезни не вызываются переохлаждением, их провоцируют вирусы и бактерии, которые пасутся в закрытых людных местах – маршрутках, школах, бассейнах, садах. С другой стороны, холод действительно ослабляет иммунитет, тот перестает сопротивляться, и микробы наступают. Важно не просто утеплять тело, но также и закалять его, не забывая о витаминах.





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Миф 5. Чтобы ранка заживала быстрее, ей нужно «дышать»

Разбитые локти и коленки, порезы на пальцах, неприятные травмы и ушибы – все это естественным образом сопровождает взросление детей. Они активно познают мир, пробуют свои силы, и это нужно принять, держа под рукой аптечку первой помощи. В народе существует миф, что раны лучше обрабатывать и оставлять без перевязки, якобы так они заживают быстрее. Но это глупость! Мало того что у инфекции повышаются шансы проникнуть через поврежденные участки тела, создавая всем массу проблем, так и сама по себе регенерация кожи замедляется из-за постоянного обветривания. С повязкой у ребенка больше шансов забыть о неприятном приключении.

Миф 6. Место пореза лучше смазать йодом или зеленкой

Этот пережиток советского прошлого вообще не оправдан. Мало того что краска впитывается в кожу и делает ребенка объектом пересудов, так еще и высушивает кожу, замедляя процесс заживления. Помните, чем сильнее корка, тем больше она чешется, тем вероятнее останется шрам. Не запрещайте ее сдирать, не мажьте царапину по 10-му кругу мазями и йодом. Достаточно промыть поврежденный участок под водой и сбрызнуть антисептиком, инфекция дальше не проникнет, особенно если ребенок привит. Ну а если рана глубокая и сделана грязным предметом – лучше обратиться к врачу.





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Миф 7. Ребенка с ветрянкой нужно изолировать от других детей

Подобная практика вредна. Вирус ветряной оспы опасен для взрослых, дети же до 12 лет переносят его вполне спокойно и легко, формируя устойчивые антитела на всю жизнь. Именно по этой причине заграничные педиатры рекомендуют даже нарочно заражать детей этой болезнью, чтобы защитить в будущем, ни в коем случае не изолируя от других. А вместо глупого закрашивания зеленкой советуют принимать антигистаминные препараты, которые снимут зуд. И купаться тоже можно, если не натирать кожу, но аккуратно ее промокать. Уже на восьмой день болезнь считается не заразной для окружающих.

Миф 8. Вшами заражаются только «грязнули» из нечистоплотных семей

В детсадовском возрасте дети болеют педикулезом почти так же часто, как и ОРВИ. И причина не в нарушении гигиенических норм, просто вши переползают от ребенка к ребенку посредством банального контакта с расческой зараженного, его постельным бельем, игр с волосами. Слава богу, в современном мире избавиться от них просто – покупаете лечебный шампунь и меняете постельное белье. Главное, объяснить отпрыску, что брать чужую одежду, предметы гигиены опасно, как и прислоняться к другим детям головой во время игры.





Миф 9. Злоупотребление сахаром провоцирует гиперактивность

Конечно, сахар вредит организму, так как служит пищей для болезнетворных бактерий, провоцируя развитие воспалений и кариеса. Кроме того, все современные сладости состоят из химии, об опасности которой не знает только ленивый. Но все это не означает, что шоколад и конфеты делают ребенка неуправляемым забиякой и создают проблемы с учебой. Гиперактивность – врожденная болезнь психики, связанная с трудностями во внимании и концентрации. Винить во всем сахар – значит заблуждаться и упускать из виду нечто более важное (проблемы поведения и воспитания, личностную незрелость). Перестаньте искать связь между сладостями и плохим поведением ребенка. Так вы откладываете реальное решение проблемы.

Оградите детское здоровье от этих заблуждений. И помните: любовь о опека должна идти ребенку во благо. Соблюдайте меру!

Текст: Flytothesky.ru

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