Самые большие и невероятно живописные заповедники в мире

Во всем мире сохранились специальные места, устройство которых человек не нарушает (и не может этого сделать даже при желании). Животные и растения находятся в своей естественной среде обитания. И дела им нет до того, что происходит в современном мире. Эти участки суши или воды называются заповедниками. Рекомендуем хотя бы один раз в жизни побывать в таком нетронутом месте, чтобы ощутить всю прелесть жизни и на многое взглянуть с другой стороны. Узнайте про самые живописные и большие заповедники в мире. Поверьте, это отдельная чудесная Вселенная, которая заслуживает внимания.

1. Йеллоустонский национальный парк, США





Этот масштабный национальный парк Америки является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает площадь почти 9000 кв.км. Заповедник расположен на вершине спящего вулкана и простирается от Вайоминга до Айдахо. Бесспорно, в парке удивительно разнообразная дикая природа, состоящая из обширных каньонов, густых зеленых лесов, самого большого количества гейзеров и целого множества животных (медведи и волки тоже водятся). А также этот парк — сосредоточение захватывающих видов. И впечатляющие своей силой вулканы тоже относятся к этому зрелищу.

2. Банф, Канада





Национальный парк Канады – старейший заповедник страны. Он образован в 1885 году, площадь около 7000 кв.км. Располагается парк прямо в канадских Скалистых горах. На самом деле, очутившись в парке, вы увидите бескрайнюю россыпь ледников и целых ледовых полей, множество непроходимых хвойных лесов (конечно, с обворожительным ароматом), многочисленные альпийские пейзажи и зеленые воды озера Луиз. Банф идеален для походов, наблюдения за птицами и животными, а также скалолазания. Немногие заповедники в мире могут похвастаться такой нетронутой природой .

3. Галапагосские острова, Эквадор





Названы они в честь водяных черепах, обитающих на архипелаге. Кроме черепах здесь можно обнаружить большое множество видов птиц, например, зябликов, голубоголовых олухов, фрегатов, альбатросов, пингвинов Галапагос и бескрылых бакланов. Галапагосские острова состоят из 13 больших, 6 маленьких островов и более 100 скал. Площадь территории – более 8000 кв.кв. Уникальный регион невероятного биологического разнообразия, где присутствие человека сведено к минимуму, был открыт в 1535 году одним испанским священником. С 1986 года окружающая водная территория считается морской природоохранной зоной. А с 1978 года острова охраняются ЮНЕСКО.

4. Большой Барьерный Риф, Австралия





У побережья Квинсленда находится самое большое «живое существо» на планете. К тому же эта великолепная экосистема простирается на 2300 км и состоит из почти 3000 рифов и тысячи островов в Коралловом море. Площадь территории охватывает более 340 000 кв.км. Этот заповедник является местом для обитания невероятных видов рыб. Более того, без доли преувеличений это то место, аналогов которого вы не найдете в природе. Коралловые рифы – просто чудо, вы можете только взглянуть на снимки из космоса и сами все поймете. А если увидите все живьем, ваша жизнь вряд ли останется прежней. Ведь Большой Барьерный Риф назван одним из семи чудес света. И, как и другие самые большие заповедники в мире, находится под охраной ЮНЕСКО.

5. Национальный парк Серенгети, Танзания





Итак, это очень важная охраняемая территория Африки. В первую очередь она известна тем, что каждый год миллион антилоп Гну и около 200 тыс. зебр перемещаются с северных холмистых регионов парка на южные равнины. Там идут небольшие тропические дожди (тогда как в северных районах засуха). Ко всему прочему, этот парк соседствует с заповедником Масаи-Мара, куда тоже мигрируют животные в сухой период. Здесь действительно огромное множество диких животных (около 500 видов птиц и 3 млн. крупных животных). Многие люди просто мечтают отправиться туда, чтобы увидеть львов, гепардов, буйволов, носорогов, антилоп, газелей, обезьян, бабуинов, гиен, страусов – список может быть бесконечен.

6. Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу, Япония





Территория заповедника включает себя район несравненной горы Фудзи (и 5 ее озер), район Хаконе и полуостров Идзу. Здесь много озер, гор, горячих источников, тропической растительности. Например, вы увидите невероятной красоты сакуру , светящуюся нежно розовыми лепестками в ярких лучах токийского солнца. На самом деле, весь парк сияет преимущественно лиловыми, зелеными и голубыми красками. Обязательно посетите водопад Сираито, побережье Дзёгасаки. Кстати, острова Идзу, как и некоторые другие заповедники, являются идеальным местом в мире для дайвинга и имеют субтропический климат. А вот в районе горы Фудзи более прохладная погода и лесистая местность.

7. Тропические леса Ацинананы, Мадагаскар





Растения Ацинананы – это первобытные девственные леса острова Мадагаскар. Они без сомнения входят в список наследия ЮНЕСКО, находятся в шести национальных парках на востоке Мадагаскара. Кстати, растения и животные развивались в этих местах в изоляции от других и появились более 60 млн. лет назад. Встречающиеся здесь лемуры и приматы находятся под угрозой исчезновения. Однако они не исключение. Так как почти все жители этих лесов являются редкими видами животных, они тоже нуждаются в защите.

8. Морской национальный парк Папаханаумокуакеа, США





Понимаем, что название неординарное и труднопроизносимое, но постарайтесь запомнить. Это морской памятник в Америке, состоящий из группы небольших островов и коралловых рифов. Они расположены прямо в Тихом океане и занимают площадь 360 тыс кв.км. Итак, Папаханаумокуакеа – один из крупнейших охраняемых морских районов со значимыми природными и культурными объектами. Организован этот парк сравнительно недавно: в 2006 году. А с 2010 парк, как и крупнейшие заповедники в мире, уже в списке наследия ЮНЕСКО. Более того, здесь вас поразят своей неповторимой красотой рифы, зеленые черепахи, тюлени (на стадии исчезновения) и 14 млн. необыкновенных птиц. Ученые продолжают исследовать Морской заповедник в надежде отыскать еще больше редких животных . А также они лишний раз хотят насладиться удивительными видами нашей планеты.

Текст: Flytothesky.ru

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