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Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ
21.01.2019 13:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Хорошо ли вы помните школьный курс физики? Если говорить конкретнее, то речь идет о законе сообщающихся сосудов, о котором, наверное, слышал каждый. А можете ли вы вспомнить, что именно в нем говорится? Сегодня перед вами одна очень интересная задачка на эту тему. Кстати, уже не первую неделю в интернете ведутся довольно активные споры о правильности ее решения. А что ответите на поставленный вопрос вы?
Какой резервуар наполнится первым?
Еще одна головоломка:
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Хорошо ли вы помните школьный курс физики? Если говорить конкретнее, то речь идет о законе сообщающихся сосудов, о котором, наверное, слышал каждый. А можете ли вы...
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