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Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ

21.01.2019 13:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хорошо ли вы помните школьный курс физики? Если говорить конкретнее, то речь идет о законе сообщающихся сосудов, о котором, наверное, слышал каждый. А можете ли вы вспомнить, что именно в нем говорится? Сегодня перед вами одна очень интересная задачка на эту тему. Кстати, уже не первую неделю в интернете ведутся довольно активные споры о правильности ее решения. А что ответите на поставленный вопрос вы?

Какой резервуар наполнится первым?

Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ

Еще одна головоломка:
Эта советская головоломка проверит вашу логику и наблюдательность

 
 
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Хорошо ли вы помните школьный курс физики? Если говорить конкретнее, то речь идет о законе сообщающихся сосудов, о котором, наверное, слышал каждый. А можете ли вы...
 
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