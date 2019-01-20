Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ

Хорошо ли вы помните школьный курс физики? Если говорить конкретнее, то речь идет о законе сообщающихся сосудов, о котором, наверное, слышал каждый. А можете ли вы вспомнить, что именно в нем говорится? Сегодня перед вами одна очень интересная задачка на эту тему. Кстати, уже не первую неделю в интернете ведутся довольно активные споры о правильности ее решения. А что ответите на поставленный вопрос вы?

Какой резервуар наполнится первым?





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Эта советская головоломка проверит вашу логику и наблюдательность