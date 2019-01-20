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Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

21.01.2019 13:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Тот, кто регулярно занимается готовкой, прекрасно осознает всю важность удобных и практичных кухонных гаджетов. Подобные приспособления могут сэкономить время и нервы, облегчая работу на кухне в несколько раз. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на кухонные приборы с Aliexpress, которые изменят ваше представление о готовке и подарят новый положительный опыт.

1. Форма для пельменей

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Можно делать по одной пельмешке, а можно по девятнадцать за раз. Что лучше? С этой формой вы сами не заметите, как приготовите пельменей на неделю вперед.

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2. Силиконовая форма для блинчиков

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Если вы хотите удивить свою вторую половинку романтическим завтраком, то обратите внимание на эти антипригарные формы для блинчиков. Быстро, просто и удобно. Отличные кухонные приборы!

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3. Кольца из нержавеющей стали

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

При помощи этих колец вы сможете вырезать идеально ровные круги из теста того диаметра, который вам необходим. А что с ними делать дальше – дело вашей фантазии:)

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4. Пресс-форма для котлет

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Или вы думали, что котлеты для бургеров делаются руками? Эти нехитрые кухонные приборы помогут вам сделать бургер не хуже, чем подают в вашем любимом месте.

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5. Силиконовый коврик для бисквита

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Благодаря этому антипригарному силиконовому коврику делать бисквитные рулеты станет проще простого. Больше никаких сухих краев!

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6. Кондитерский шпатель

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Этот нехитрый шпатель даст вам возможность работать с мастикой на уровне настоящего профессионала. Определенно стоит того, чтобы попробовать.

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7. Инструмент для отбивки мяса

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Такие кухонные приборы — отличная альтернатива привычным молоткам. Этот инструмент разбивает волокна, но не повреждает целостность мяса, что хорошо сказывается на качестве готового блюда.

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8. «Точилка» для огурцов

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Эта интересная вещица позволит вам без особых усилий создавать очень необычные спирали из огурцов, которыми вы сможете украсить праздничное блюдо.

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9. Ролик для резки по тесту

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Может, вы замечали, как в фильмах на пирогах делают такую симпатичную сеточку из теста? Оказывается, сделать ее самостоятельно очень просто — достаточно лишь приобрести вот такой ролик.

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10. Вакуумная пробка для винных бутылок

Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки

Открыв бутылку дорогого вина, совершенно не обязательно допивать ее до конца. А для того, чтобы вино не потеряло своих качеств, мы рекомендуем купить эти маленькие кухонные приборы — вакуумные пробки.

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Тот, кто регулярно занимается готовкой, прекрасно осознает всю важность удобных и практичных кухонных гаджетов. Подобные приспособления могут сэкономить время и...
 
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