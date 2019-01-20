Кухонные принадлежности с Aliexpress, которые должны быть у любой хозяйки





Тот, кто регулярно занимается готовкой, прекрасно осознает всю важность удобных и практичных кухонных гаджетов. Подобные приспособления могут сэкономить время и нервы, облегчая работу на кухне в несколько раз. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на кухонные приборы с Aliexpress, которые изменят ваше представление о готовке и подарят новый положительный опыт.

1. Форма для пельменей





Можно делать по одной пельмешке, а можно по девятнадцать за раз. Что лучше? С этой формой вы сами не заметите, как приготовите пельменей на неделю вперед.

2. Силиконовая форма для блинчиков





Если вы хотите удивить свою вторую половинку романтическим завтраком, то обратите внимание на эти антипригарные формы для блинчиков. Быстро, просто и удобно. Отличные кухонные приборы!

3. Кольца из нержавеющей стали





При помощи этих колец вы сможете вырезать идеально ровные круги из теста того диаметра, который вам необходим. А что с ними делать дальше – дело вашей фантазии:)

4. Пресс-форма для котлет





Или вы думали, что котлеты для бургеров делаются руками? Эти нехитрые кухонные приборы помогут вам сделать бургер не хуже, чем подают в вашем любимом месте.

5. Силиконовый коврик для бисквита





Благодаря этому антипригарному силиконовому коврику делать бисквитные рулеты станет проще простого. Больше никаких сухих краев!

6. Кондитерский шпатель





Этот нехитрый шпатель даст вам возможность работать с мастикой на уровне настоящего профессионала. Определенно стоит того, чтобы попробовать.

7. Инструмент для отбивки мяса





Такие кухонные приборы — отличная альтернатива привычным молоткам. Этот инструмент разбивает волокна, но не повреждает целостность мяса, что хорошо сказывается на качестве готового блюда.

8. «Точилка» для огурцов





Эта интересная вещица позволит вам без особых усилий создавать очень необычные спирали из огурцов, которыми вы сможете украсить праздничное блюдо.

9. Ролик для резки по тесту





Может, вы замечали, как в фильмах на пирогах делают такую симпатичную сеточку из теста? Оказывается, сделать ее самостоятельно очень просто — достаточно лишь приобрести вот такой ролик.

10. Вакуумная пробка для винных бутылок





Открыв бутылку дорогого вина, совершенно не обязательно допивать ее до конца. А для того, чтобы вино не потеряло своих качеств, мы рекомендуем купить эти маленькие кухонные приборы — вакуумные пробки.

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