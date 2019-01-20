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Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

21.01.2019 15:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Умение правильно распоряжаться деньгами – залог успешной жизни любого человека. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять и принять это. Но, к сожалению, не каждый может похвастаться своей финансовой стабильностью. Люди разнообразно хозяйничают своими деньгами: кому-то достаточно в месяц и малого, чтобы жить с удовольствием, а некоторым и заоблачная зарплата не помогает по итогу месяца вспомнить, куда они подевали все заработанные средства.

Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

Существуют специальные агентства, консультирующие по финансовым вопросам, – это норма современного общества. Они могут помочь решить эту проблему. Нет, за вас они считать не будут, но с легкостью научат вас как это делать правильно самим. Конечно, не у всех есть возможность обратиться к таким специалистам. Но все же к их советам стоит прислушаться.

1. Учитесь контролировать расходы

Тривиально, однако действенно. И это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Многие живут, не замечая, куда и сколько они потратили. К примеру, вот схематичная рекомендация, которая поможет вести финансовый контроль и правильно распоряжаться деньгами:

  • Подсчитывать все фиксированные расходы за месяц: коммуналка, интернет, телефон и другие.
  • К ним добавьте непредвиденные затраты, например, посещение стоматолога.
  • Уберите эту сумму из месячного дохода. Итог и есть ваши «свободные деньги».
  • Делите этот итог пополам. Одну часть свободно тратьте, главное — записывайте, на что и сколько. А вторую отложите.

2. Долой долги!

Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

Опять тривиально, скажете вы. Мы согласны. Однако эта простая истина поможет вам наслаждаться своими сбережениями, ведь долги не только давят психологически, но и заставляют вас работать ради них. Именно потому в долг берите исключительно в крайних случаях, а на кредит соглашайтесь, хорошенько все взвесив. Новый телефон? Копите. Обновить гардероб? Предыдущий совет. Копите, копите и еще раз копите, не позволяйте себе попасть в эту долговую ловушку.

3. Покупайте с умом

Слышали такую поговорку «Скупой платит дважды»? Она говорит о том, что нужно уметь экономить с умом. То есть не только выбирать бюджетные варианты покупки, но и уметь оценить ее качество. Ведь в погоне за чем-то дешевым, есть шанс сильно просчитаться с качеством, от чего вы и сами не будете рады.

Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

Покупать с умом — значит фиксировать внимание на действительно необходимых вам вещах. Да, может эти ботиночки привлекательны и идут по неплохой скидке. Но дома вас ждет гора обуви. Это делает покупку нерезонной. Более того, в конце месяца составьте список своих покупок и подумайте, что из этого списка вы с легкостью можете вычеркнуть. Итак, вы ужаснетесь, когда поймете, сколько непродуманных покупок совершили. Это ощущение должно научить вас правильно распоряжаться деньгами.

4. Меньше эмоций

Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

Покупка под влиянием минутного порыва приносит очень кратковременную радость. Однако ударяет и по кошельку. Поэтому всегда реально оценивайте, нужна вам эта вещь или нет, принесет она действительно столько радости, как вы думаете, или нет. Не говоря уже о пользе. Да, для многих людей, большую часть жизни которых занимает работа, покупки являются чуть ли не единственным удовольствием. Но подумайте сами, что вам больше вас вдохновит: очередная юбка в гардеробе или поездка на море.

5. Не ведитесь

Как научиться правильно распоряжаться своими деньгами

Многие люди приобретают предметы и вещи, ненужные им, чтобы произвести впечатление на других людей, которых на дух не переносят. Равнение на других, рвение понравиться или впечатлить кого-то сильно мешают нашим желаниям и бьют по кошельку. Не стоит тут же покупать такую же блузку, как у коллеги, или машину, как у мужа подруги жены. Счастья они вам точно не прибавят. А вот средства значительно убавятся.

Текст: Flytothesky.ru

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Умение правильно распоряжаться деньгами – залог успешной жизни любого человека. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять и принять это. Но, к сожалению, не каждый...
 
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