Лучшие мобильные приложения 2018 года для вашего смартфона

Мобильные приложения развиваются с бешеной скоростью. Наверное, так даже не стремилась на Марс ракета Илона Маска. По крайней мере, вариантов столько, что теряешься, какое приложение выбрать и какое будет функциональнее/удобнее/красивее и т.д. 2019 год только начался, поэтому мы обстоятельно отобрали лучшие мобильные приложения 2018 года для iOS и Android, чтобы вы смело могли ими пользоваться. Качество проверено.





1. Pocket

Приложение предназначено для сохранения понравившегося вам текстового материала. Например, вы просматриваете какую-то важную заметку или изучаете длинную аналитическую статью, к которой хотите вернуться позже. Используйте в этих случаях Pocket. В приложение можно добавлять любые статьи с любых ресурсов, а потом просматривать их на телефоне, планшете или компьютере. Если даже у вас не подключен интернет . Также Pocket еще удобен тем ,что здесь можно настроить прослушивание сохраненного текста. Вы сможете заниматься делами (готовить обед или принимать ванную) и одновременно узнавать то, что давно собирались.





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2. Waze

Приложение сообщает всю информацию, которая связана с дорогами: уровень пробок, аварии, местоположение полиции, ремонтные работы и другое. Waze подскажет, если составленный маршрут заполнен многочисленными машинами и предложит более удобный альтернативный вариант. Незаменимая вещь для водителя – хорошая музыка (Waze все сам подберет), экономия на бензине (Waze знает самые дешевые заправки на маршруте). А также приложением можно управлять на дисплее автомобиля.





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3. Mint

Мобильные приложения вроде этого созданы специально для контроля и управления финансами . Вам не придется следить за каждой потраченной копейкой (да и вообще любой потраченной суммой), Mint сделает это за вас. Приложение объединяет банковские счета, расчетные, кредитные карты и другие выплаты. К тому же вы сможете следить за тем, где и сколько вы тратите, чтобы суметь сэкономить в нужном месте. Mint дает советы, которые помогут планировать бюджет и статью расходов. Вам дадут бесплатный кредитный счет и расскажут, как им пользоваться (кредитная карта не нужна). Максимальная защита ваших личных данных.





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4. Podcast Addict

Лучшее приложение для подкастов. Вы сможете собрать радио, аудиокниги, YouTube, Twitch, SoundCloud и RSS-каналы новостей в одном приложении. Здорово, что есть возможность настроить автоматически загрузку подкастов в любое время (например, перед сном или на утро). Есть резервное копирование и при необходимости восстановление подписок. Непосредственно с прослушиванием тоже все круто – настраивается все что угодно. Скорость воспроизведения, звуковые эффекты, громкость и т.д. Приложение работает как полноценный проигрыватель, можно создавать несколько списков воспроизведения.





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5. Sweatcoin

Суперприложение для тех, кто хочет заниматься спортом или все еще ленится. Замотивирует и первых, и вторых, если вы ждете пинка. Все просто, смотрите – вы ходите, а приложение конвертирует ваши шаги в «монеты». И это не просто условная награда, нет. Вы реально можете потратить монеты на настоящие вещи: обувь, одежда, оборудование для фитнеса или новый iPhone. Так что за спорт тоже можно получать презенты, дерзайте!





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6. Otter Voice Notes

Это очень крутое приложение для бизнесменов, журналистов, студентов – для тех людей, которым необходимо записать длинный разговор, лекцию, презентацию и т.д. Приложение позволяет записывать аудио, видео, делать фотографии текстовых материалов и все это соединять. Вы сможете просмотреть транскрипцию записанного и перемотать на момент записи, где что-то упустили. В заметках отлажен поиск, можно редактировать текст и обмениваться материалами. Otter Voice Notes точно находится в списке «лучшие мобильные приложения 2018 года» в этом сегменте.





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7. Skiplagged

Невероятное приложение для бюджетных полетов и проживания в самых разных странах. Таких предложений вы не увидите больше нигде, кроме Skiplagged. Можно настроить уведомление о хороших ценах на рейсы и отели. Вы будете в курсе полетов, которые не отображают другие поисковики. Очень классная функция приложения: когда вы подбираете билет на самолет , вам будет предложено несколько вариантов полета, в том числе с высадкой в скрытом городе. Что это значит? Например, вам нужно лететь из Нью-Йорка в Сан-Франциско, а билет стоит 400 долларов. Skiplagged же предложит вам рейс из Нью-Йорка в Сиэтл с остановкой в скрытом городе (в этом случае – Сан-Франциско) за 300 долларов. И вам не обязательно лететь до конечного пункта, вы сможете спокойно выйти в Сан-Франциско и сэкономить таким образом 100 долларов. Если вы никогда не путешествовали подобным способом, загляните в FAQ Skiplagged, там указаны все детали. Ну не замечательное ли приложение?





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8. 1Password

Приложение значительно упрощает вашу жизнь. Теперь не придется держать все пароли в одной голове, у вас для этого есть 1Password. Если вы войдете через приложение во все свои учетные записи, программа соберет все пароли и предоставить вам один единственный, который и нужно будет запомнить. Это просто и безопасно. Данные защищены одним паролем, который знаете только вы. И остальные пароли тоже никто не может подсмотреть. Приложение автоматически блокируется, поэтому доступа к информации не будет, даже если вы утеряли телефон. 1Password всегда уведомляет, когда есть опасность нарушения конфиденциальности данных на сторонних ресурсах, и советует изменить пароль. С таким приложением вы в безопасности.





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9. Untappd

Мобильные приложения 2018 предлагают вашему вниманию специальное приложение-сообщество для пивоманов. Можно отмечать понравившееся пиво, планировать списки дегустаций, рассказывать друзьям о найденной новинке, отправлять фотографии себя с бокалом и «лайкать» выбор приятеля в Untappd. Через приложение можно найти бар с отличным выбором пива в любой точке мира. Пользуясь приложением, вы зарабатываете значки, которые потом можно потратить на дегустацию пива разных сортов.





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10. theScore

Приложение для любителей спорта и болельщиков. Почти все виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, гольф, теннис и т.д. собраны в theScore. Через приложение вы будете отслеживать результаты соревнований, матчей, смотреть избранное видео и подробные репортажи известных команд. Настроив уведомления, вы будете в курсе всех спортивных новостей, важных игр и состояния спортсменов. В theScore есть чат, в котором вы никогда не будете одиноки и сможете обсудить все вопросы.





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Текст: Flytothesky.ru

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