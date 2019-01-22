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Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

23.01.2019 15:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Воспитание подрастающего поколения – задача ответственная и очень непростая. И не все родители могут справиться с ней. Давайте разберемся в лайфхаках и советах, как воспитывать детей.

Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

В любую эпоху молодое поколение отличается от своих наставников взглядами, образом мышления, жизненным укладом. Однако это не значит, что «молодая поросль» хуже своих предков. Конфликт «отцов и детей» — одна из вечных проблем в отношениях. В каких условиях растут современные дети? Чем они живут?

1. Раннее взросление

Особенностью современной реальности является воздействие мощного потока информации на человека, даже маленького. Начиная с 17 века каждые 15 лет число новых открытий и людей, занятых наукой, увеличивалось вдвое. Расхожая фраза «шагать в ногу с временем» подразумевает наличие знаний, умений, активной жизненной позиции, определенных личностных качеств. На самом деле, детям сложнее, чем нам когда-то, справляться с ежедневным психологическим «прессингом». Вместе с этим они рано становятся взрослыми. Вот что нужно учитывать, чтобы верно воспитывать детей.

2. Реальное общение часто заменяют компьютеры

Во времена нашего детства отсутствовали компьютеры, электронные игры и прочие плоды цивилизации. Как следствие – дети практически все свободное время проводили во дворе, играли в подвижные игры, общались, занимались спортом. Сейчас львиную долю свободного времени дети проводят за гаджетами. Это является отличительной чертой современности и влечет ряд проблем. Реальное общение часто заменяют компьютеры.

Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

Вот несколько полезных советов, используя которые вы не только наладите контакт с ребёнком, но и вырастите из него достойного и хорошего человека.

1. Определитесь с приоритетами

Если общению с ребёнком родители выделяют пятнадцать минут в день, а просмотру сериалов – три часа, тогда сразу понятно, что для них важно, а что – второстепенно. Более того, понятно и то, что воспитывать детей они не просто не умеют, а не хотят.

2. Дети всегда должны чувствовать вашу искренность

Без этого настроиться на взаимопонимание будет сложно. Дело в том, что они очень негативно воспринимают фальшь, недомолвки. Именно потому постарайтесь быть максимально правдивыми, не увиливать от «неудобных» вопросов, доступно объяснять явления окружающего мира.

Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

3. Старайтесь делать вместе самые разные дела

И неважно, что это будет: лепка пельменей, починка велосипеда или игра в шахматы. Совместная деятельность способствует укреплению теплых и доверительных отношений. Плюс ребенку прививаются полезные жизненные навыки. К тому же воспитывать детей — значит непосредственно участвовать в их жизни.

4. Никогда не наказывайте и не ругайте ребенка за правду

Пусть он поймёт, что всегда говорить правду – единственно верный путь. Даже если ваш сын или дочь серьезно провинились, но честно признались в этом, дайте понять, что не всё так трагично. Иначе ваш ребёнок научится недоговаривать, скрывать, а позже – и откровенно обманывать. А последствия всего этого могут быть самыми печальными.

Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

5. Давайте ребенку свободу выбора

Не принимайте за него все решения. Иначе он никогда не повзрослеет. Даже малыш учится выбирать себе друзей, делать выводы и выражать свои желания. К тому же не думайте, что воспитывать детей — значит ограничивать их личностную свободу.

6. Используйте дружескую атмосферу, общаясь со своим ребенком и его друзьями.

Так всегда легче донести до них полезную и поучительную информацию. Тем не менее попытайтесь избегать поучительного тона. Вовлекайте их в диалог, учите высказывать собственное мнение, рассуждать.

Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

7. Будьте внимательным слушателем

Если ребёнок хочет поговорить с вами, поделиться своими проблемами, — отложите все дела и выслушайте его. Обсудите вместе ситуацию и найдите верное решение. Постарайтесь дать маленькому человеку обдуманный и полезный совет.

Можно много говорить о том, как правильно и неправильно воспитывать детей. Но постоянная работа над собой – вот что прежде всего необходимо взрослым, чтобы суметь воспитать из ребёнка толкового человека.

Текст: Flytothesky.ru

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Воспитание подрастающего поколения – задача ответственная и очень непростая. И не все родители могут справиться с ней. Давайте разберемся в лайфхаках и советах,...
 
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