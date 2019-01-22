Эти лайфхаки помогут родителям в воспитании детей

Воспитание подрастающего поколения – задача ответственная и очень непростая. И не все родители могут справиться с ней. Давайте разберемся в лайфхаках и советах, как воспитывать детей.





В любую эпоху молодое поколение отличается от своих наставников взглядами, образом мышления, жизненным укладом. Однако это не значит, что «молодая поросль» хуже своих предков. Конфликт «отцов и детей» — одна из вечных проблем в отношениях. В каких условиях растут современные дети? Чем они живут?

1. Раннее взросление

Особенностью современной реальности является воздействие мощного потока информации на человека, даже маленького. Начиная с 17 века каждые 15 лет число новых открытий и людей, занятых наукой, увеличивалось вдвое. Расхожая фраза «шагать в ногу с временем» подразумевает наличие знаний, умений, активной жизненной позиции, определенных личностных качеств. На самом деле, детям сложнее, чем нам когда-то, справляться с ежедневным психологическим «прессингом». Вместе с этим они рано становятся взрослыми . Вот что нужно учитывать, чтобы верно воспитывать детей.

2. Реальное общение часто заменяют компьютеры

Во времена нашего детства отсутствовали компьютеры, электронные игры и прочие плоды цивилизации. Как следствие – дети практически все свободное время проводили во дворе, играли в подвижные игры, общались, занимались спортом. Сейчас львиную долю свободного времени дети проводят за гаджетами. Это является отличительной чертой современности и влечет ряд проблем. Реальное общение часто заменяют компьютеры.





Вот несколько полезных советов, используя которые вы не только наладите контакт с ребёнком, но и вырастите из него достойного и хорошего человека.

1. Определитесь с приоритетами

Если общению с ребёнком родители выделяют пятнадцать минут в день, а просмотру сериалов – три часа, тогда сразу понятно, что для них важно, а что – второстепенно. Более того, понятно и то, что воспитывать детей они не просто не умеют, а не хотят.

2. Дети всегда должны чувствовать вашу искренность

Без этого настроиться на взаимопонимание будет сложно. Дело в том, что они очень негативно воспринимают фальшь, недомолвки. Именно потому постарайтесь быть максимально правдивыми, не увиливать от «неудобных» вопросов, доступно объяснять явления окружающего мира.





3. Старайтесь делать вместе самые разные дела

И неважно, что это будет: лепка пельменей, починка велосипеда или игра в шахматы. Совместная деятельность способствует укреплению теплых и доверительных отношений. Плюс ребенку прививаются полезные жизненные навыки . К тому же воспитывать детей — значит непосредственно участвовать в их жизни.

4. Никогда не наказывайте и не ругайте ребенка за правду

Пусть он поймёт, что всегда говорить правду – единственно верный путь. Даже если ваш сын или дочь серьезно провинились, но честно признались в этом, дайте понять, что не всё так трагично. Иначе ваш ребёнок научится недоговаривать, скрывать, а позже – и откровенно обманывать. А последствия всего этого могут быть самыми печальными.





5. Давайте ребенку свободу выбора

Не принимайте за него все решения. Иначе он никогда не повзрослеет. Даже малыш учится выбирать себе друзей, делать выводы и выражать свои желания. К тому же не думайте, что воспитывать детей — значит ограничивать их личностную свободу.

6. Используйте дружескую атмосферу, общаясь со своим ребенком и его друзьями.

Так всегда легче донести до них полезную и поучительную информацию. Тем не менее попытайтесь избегать поучительного тона . Вовлекайте их в диалог, учите высказывать собственное мнение, рассуждать.





7. Будьте внимательным слушателем

Если ребёнок хочет поговорить с вами, поделиться своими проблемами, — отложите все дела и выслушайте его. Обсудите вместе ситуацию и найдите верное решение . Постарайтесь дать маленькому человеку обдуманный и полезный совет.

Можно много говорить о том, как правильно и неправильно воспитывать детей. Но постоянная работа над собой – вот что прежде всего необходимо взрослым, чтобы суметь воспитать из ребёнка толкового человека.

Текст: Flytothesky.ru

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