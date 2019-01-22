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Как правильно ухаживать за бонсаем? 5 важных рекомендаций
23.01.2019 16:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы искусный цветовод и любите окружать себя всевозможной растительностью? Тогда вы по адресу. Правда, расскажем вам не про уход за фиалкой, фикусом или эхеверией – мы пошли дальше. Бонсай – вот герой сегодняшнего материала. Что делать с карликовым японским деревом, если оно оказалось в вашей квартире? Как ухаживать за бонсаем? Изучим эту тему тщательнее.
Бонсай – это крохотное дерево, которое на протяжении долгих веков использовалось для украшения во многих традиционных японских домах. Однако и у нас достаточно популярен бонсай как необычная и «живая» часть интерьера. Главные составляющие правильного ухода: свет, почва, полив, пересадка, удобрения.
1. Свет
Ежедневно дереву необходимо 6 часов солнечного света. Если растение стоит в темном месте, то освещение нужно увеличивать до 12 часов в день. Не переусердствуйте с электрическим светом — растение может повредиться. Понятное дело, что в нашем
2. Почва
Подбирайте землю для своего вида растения в специальных магазинах. Если у вас хвойный вид дерева, покупайте почву для хвойных деревьев, если лиственное – садите в соответствующую землю. Хорошая почва – это когда она «проветривается», т.е. воздух гуляет туда-обратно. А также осуществляется правильное взаимодействие с водой. Жидкость должна увлажнять в достаточной степени растение и стекать вниз. Оптимальный pH земли должен быть от 6,5 до 7,5.
3. Полив
Как часто нужно поливать дерево? 1 раз в день, в неделю или, может быть, 2 раза в месяц? Этот пункт самый сложный в вопросах, как ухаживать за бонсаем. Тем не менее в поливе имеет значение все: какая сейчас пора года, дневная порция солнечного света, тип почвы, вид дерева и его возраст. Выработать систему подходящего полива можно, только наблюдая за внешним видом
4. Пересадка
Как ухаживать за бонсаем без пересадки? Увы, но рано или поздно вы все равно столкнетесь с необходимостью пересадить дерево. Лучшее время для перемещения дерева в другой «дом» — весна. За холодный период (время покоя для бонсая) растение укрепляет свои корни и психологически готово к пересадке.
Вообще, растение следует пересаживать ежегодно или всего один раз в 5 лет. Кстати, молодые деревья будут чаще требовать переноса, а бонсаи в возрасте спокойно смогут находиться в одном горшке до 5 лет. Если листья дерева становятся светло-желтыми, появляются молодые, формируются бутоны на стебле – пришло время пересадки.
5. Удобрения
Деревья принято сажать в небольшие
Не забывайте и о внешнем виде бонсая! Дерево приобретает новые красивые формы при правильном обрезании ветвей и побегов. Убирайте лишние ветки лучше по весне и только острыми инструментами, чтобы случаем не навредить растению. В знак благодарности за трепетный уход бонсай будет украшать ваш дом и наполнять его лимонно-хвойным ароматом долгие годы.
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Вы искусный цветовод и любите окружать себя всевозможной растительностью? Тогда вы по адресу. Правда, расскажем вам не про уход за фиалкой, фикусом или эхеверией –...
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