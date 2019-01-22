Как правильно ухаживать за бонсаем? 5 важных рекомендаций

Вы искусный цветовод и любите окружать себя всевозможной растительностью? Тогда вы по адресу. Правда, расскажем вам не про уход за фиалкой, фикусом или эхеверией – мы пошли дальше. Бонсай – вот герой сегодняшнего материала. Что делать с карликовым японским деревом, если оно оказалось в вашей квартире? Как ухаживать за бонсаем? Изучим эту тему тщательнее.





Бонсай – это крохотное дерево, которое на протяжении долгих веков использовалось для украшения во многих традиционных японских домах. Однако и у нас достаточно популярен бонсай как необычная и «живая» часть интерьера. Главные составляющие правильного ухода: свет, почва, полив, пересадка, удобрения.

1. Свет

Ежедневно дереву необходимо 6 часов солнечного света. Если растение стоит в темном месте, то освещение нужно увеличивать до 12 часов в день. Не переусердствуйте с электрическим светом — растение может повредиться. Понятное дело, что в нашем климате сложно ухаживать за бонсаем, обеспечивая многочасовой поток природного света. Особенно, когда на улице зима или осень. Однако старайтесь в течение дня передвигать, может быть, переставлять в другую комнату дерево, чтобы обеспечить растению максимально возможный уровень освещенности и комфорта.





2. Почва

Подбирайте землю для своего вида растения в специальных магазинах. Если у вас хвойный вид дерева, покупайте почву для хвойных деревьев, если лиственное – садите в соответствующую землю. Хорошая почва – это когда она «проветривается», т.е. воздух гуляет туда-обратно. А также осуществляется правильное взаимодействие с водой. Жидкость должна увлажнять в достаточной степени растение и стекать вниз. Оптимальный pH земли должен быть от 6,5 до 7,5.





3. Полив

Как часто нужно поливать дерево? 1 раз в день, в неделю или, может быть, 2 раза в месяц? Этот пункт самый сложный в вопросах, как ухаживать за бонсаем. Тем не менее в поливе имеет значение все: какая сейчас пора года, дневная порция солнечного света, тип почвы, вид дерева и его возраст. Выработать систему подходящего полива можно, только наблюдая за внешним видом растения и сухостью земли. Если дерево тускнеет, а земля на 2-3 см сухая – пора. Полив может требоваться 1 раз в день или только 3 раза в неделю. Со временем вы научитесь понимать, сколько нужно «пить» именно вашему бонсаю. Итак, общие советы полива для всех деревьев:





Поливайте растение предпочтительно утром.

Летом или в другие теплые дни поливайте дерево обильнее, чем обычно.

Зимой поливать не чаще одного раза в неделю. В этот период растение находится в состоянии покоя.

Полив напрямую связан с солнечным светом. Чем продолжительнее дерево находится в освещаемом месте, тем более требуется воды.

В период развития и роста бонсая, старайтесь поливать его регулярно, чтобы растение подстроилось под график поступления воды.

К тому же не забывайте проверять почву на сухость. Осторожно ощупайте пальцем землю, не задевая корни.

4. Пересадка

Как ухаживать за бонсаем без пересадки? Увы, но рано или поздно вы все равно столкнетесь с необходимостью пересадить дерево. Лучшее время для перемещения дерева в другой «дом» — весна. За холодный период (время покоя для бонсая) растение укрепляет свои корни и психологически готово к пересадке.





Вообще, растение следует пересаживать ежегодно или всего один раз в 5 лет. Кстати, молодые деревья будут чаще требовать переноса, а бонсаи в возрасте спокойно смогут находиться в одном горшке до 5 лет. Если листья дерева становятся светло-желтыми, появляются молодые, формируются бутоны на стебле – пришло время пересадки.

5. Удобрения

Деревья принято сажать в небольшие горшки , поэтому бонсай в большей степени нуждается в подкормке. Хорошо подходят растению калийные, азотные и фосфорные удобрения — они ответственны за зеленый цвет листьев, развитие корней и появление цветков. Более того, ухаживать за бонсаем с помощью удобрений нужно регулярно в течение года минимум 3-5 раз.





Не забывайте и о внешнем виде бонсая! Дерево приобретает новые красивые формы при правильном обрезании ветвей и побегов. Убирайте лишние ветки лучше по весне и только острыми инструментами, чтобы случаем не навредить растению. В знак благодарности за трепетный уход бонсай будет украшать ваш дом и наполнять его лимонно-хвойным ароматом долгие годы.

Текст: Flytothesky.ru

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