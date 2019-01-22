Классные и недорогие находки с Aliexpress, которые порадуют каждого





В интернет-магазинах можно найти просто невероятно странные вещи, большинство из которых не имеет никакого практического назначения. Но по какой-то причине нам все равно сложно удержаться, чтобы не купить что-то бесполезное. А что насчет крутых находок, которые точно пригодятся, да еще и выглядят довольно интересно? Мы подготовили для вас действительно необычные вещи с Алиэкспресс, которые только смогли найти. Хотите взглянуть?

1. Ночник в виде милого цыпленка





Этот милый ночник не только добавит в вашу жизнь немного света, но и создаст теплую атмосферу. Может, немного уюта – это именно то, чего вам не хватает?

2. Ложки с котиками





Благодаря своему необычному дизайну эти ложки удобно крепятся за край кружки и не соскальзывают во время чаепития. Да и выглядят они довольно празднично, что тоже нельзя не упомянуть.

3. Тарелки с мраморным узором





С такой посудой даже простые макароны превратятся в итальянскую пасту. Стильный узор и качество исполнения делают эти необычные вещи с Алиэкспресс прекрасным дополнением любой кухни.

4. 3D-ручка





Этот миниатюрный 3D-принтер замечательно подойдет человеку любого возраста, ведь такая вещица есть далеко не у каждого. Вы ведь хотите что-нибудь подобное себе, верно?

5. Универсальный адаптер питания





Для тех, кто любит путешествовать, у нас есть отличная новость! Благодаря этому адаптеру вам больше не придется переживать о том, что вы не сможете подключить свою технику к розеткам.

6. Вакуумный «пылесос» для кожи





Удобные гаджеты помогут вам очистить кожу от черных точек и многих других несовершенств. Они создают вакуум, который буквально вытягивает загрязнения из пор. Да, на Алиэкспресс можно найти и такие необычные вещи.

7. Говорящий хомяк





Такой хомяк станет прекрасным подарком ребенку, ведь он буквально повторяет все, что слышит. Весело и интерактивно, что еще надо для детского счастья?

8. Увлажнитель воздуха





Влажность воздуха влияет не только на состояние наших волос и кожи, но и на общее самочувствие. Этот портативный увлажнитель позволит вам в одно нажатие создать для себя наиболее приятную обстановку.

9. Керамическая кружка с милым рисунком





Эта кружка послужит замечательным подарком близкому человеку, ведь она сочетает в себе милейший внешний вид и отличное качество исполнения. К тому же вы можете сами выбрать рисунок. Вот такие оригинальные и необычные вещи предлагает вам Алиэкспресс.

10. Беспроводные наушники с дисплеем





С такими наушниками вы надолго забудете, что значит по несколько минут распутывать комки из проводов, пытаясь ненароком ничего не оторвать. Звучит заманчиво, разве не так?

Присоединяйтесь к нашему новому Telegram-каналу Смотри, что я нашел на Aliexpress , в котором мы будем ежедневно делиться интересными находками!

Также смотрите:

Классные находки с Aliexpress, каждая из которых не дороже $5