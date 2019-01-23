7 ошибок в воспитании, о которых жалеют родители со стажем

В каждой семье свои порядки и своя дисциплина. Кого-то балуют сверх меры, а кого-то растят в строгости и послушании, чтобы закалить ребенка перед трудностями взрослой жизни. Но есть одна вещь, которая объединяет абсолютно всех мам и пап. Когда их ненаглядные птенцы вырастают и покидают семейные гнезда, они неизменно жалеют об упущенных возможностях, которые допустили по молодости. Готовы узнать, что имеют в виду тысячи родителей со стажем? Читайте нашу подборку и делайте выводы… Итак, ошибки в воспитании, которые допускают все родители, а потом жалеют!





1. Мало общались со своими детьми

Жизнь так устроена, что всегда необходимо делать выбор. Карьера или семья, отдых или развитие, я или другие. Вот мы и попадаем на этот крючок, зацикливаясь на вещах, которые уводят нас от нашего счастья . Многие родители так стараются обеспечить детям лучшую жизнь, что все время проводят на заработках, упуская главное… Ту самую жизнь. Они не играют с детьми в снежки. Не читают им сказок. Не пекут вместе пряников. Они всегда заняты. Но время не щадит никого. То, что сейчас кажется мелочью, – не сходили в театр, пропустили поход – в будущем превращается в огромную проблему. Ведь дети быстро вырастают, а момент оказывается упущенным. Вы пропускаете все самое интересное и не можете этого вернуть. Как итог, ребенок становится незнакомцем, с которым вас ничего не связывает, кроме взаимных претензий и обид.





2. Не снимали видео, не записывали первых слов

Современных родителей сложно упрекнуть в том, что они делают мало фотографий с отпрысками. С другой стороны, мы говорим не столько об их количестве, сколько о качестве. Сорок кадров ребенка на фоне ковра вряд ли наведут вас на какие-то воспоминания. А вот запись первого детского шага, утренника в детском саду или эмоций крохи, когда он задувает свечу на именном торте – это и есть оно! Важно не лениться и создавать альбомы-воспоминания, вписывая туда смешные истории, первые слова и забавные моменты. Со временем память подводит, а так вы сможете быть во всеоружии.





3. Слепо следовали чужим советам

«Не держи на руках, а то привыкнет». «Болит животик? Пропейте антибиотики». «Мешает спать? Напугай его бабайкой». Признайтесь, сколько подобных советов вы слышали? Когда окружающие влезают в вашу жизнь, учат, как нужно себя вести с ребенком, во что его одевать, чем кормить, в какую школу отдать учиться… Назойливые бабушки с их древними рецептами. Посторонние тети, которые «лучше знают». Псевдоучителя, которые душат инициативу и индивидуальность ребенка ради послушания. По молодости неуверенные родители следуют многим глупым советам. Но правда в том, что никто не знает вашего ребенка лучше вас самих. Учитесь думать самостоятельно, читайте профессиональную литературу, включайте осознанность. Не ведитесь на запугивания и чужой сомнительный опыт.





4. Были излишне требовательны и строги

Когда родители ругают детей за двойку или плохо выглаженную рубашку. Когда придираются за излишне активное поведение или неправильное отношение к жизни. Все это они делают из любви и желания вырастить успешного члена общества. Они думают, что их строгость поможет детям взять себя в руки и достичь высоких результатов. Увы, родители ошибаются и получают обратный эффект — проблемы в развитии ребенка, испорченные с ним отношения, страхи, низкую самооценку , которые не приводят ни к чему хорошему. Потому что поддержка и доброе слово важнее извечных ограничений. Потому что нужно не просто ругать, но искать хорошее и поощрять это личным примером. Жизнь и так трудна, зачем ее усложнять еще больше? Такие ошибки в воспитании могут стоить очень дорого!





5. Не занимались развитием талантов ребенка

Многие родители сожалеют о том, что не интересовались увлечениями своих детей, не помогали им в их творческом становлении. Конечно, не всем быть гениями, великими музыкантами или талантливыми архитекторами. Тем не менее творчество – важная составляющая жизни. Она помогает ощущать всю ее полноту, развиваться и поддерживать связь со своей душой. Поиск талантов у ребенка помогает понять сильные стороны его личности. Активизировать его интерес к окружающему миру. Развить интеллект и способности, которые могут пригодиться в будущем. Зная интересы ребенка, с ним проще найти общий язык, организовать совместный досуг, направить его на обучение, которое ему точно пригодится.





6. Не поддерживали его самостоятельность

Сначала мы закрываем детям рот, отвечая, что рано им задаваться сложными вопросами, что нам виднее, что им есть, с кем дружить и о чем думать? Затем мы навязываем им свои желания, требуем беспрекословного подчинения. И после этого удивляемся, почему они выросли такими пассивными и безынициативными, почему не знают, чего хотят от жизни и предпочитают плыть по течению? А правда в том, что нужно с самого начала воспитывать индивидуальность, интересоваться мнением своего ребенка, давать ему свободу выбора, учить его отвечать за последствия этого выбора. Не тупо ограничивать и приказывать, но спрашивать, обсуждать и объяснять. К сожалению, это знание приходит слишком поздно…





7. Мало радовали и обнимали свое чадо

Яркие детские воспоминания, позитивные впечатления формируют здоровую личность со здоровой психикой. И наоборот, чем меньше светлых моментов было в прошлом, когда вы просто радовались дню и делали друг друга счастливыми, тем более замкнутыми и недолюбленными вырастают ваши дети, получая проблемы с психикой, самоопределением и личной жизнью. Многие родители боятся баловать своих детей из страха вырастить капризных и неуправляемых чудовищ. Но это глупость! Разве могут счастье и здоровая атмосфера в доме испортить характер человека ? Скорее, так действует отказ в любви, постоянный дефицит тепла. А потом мы становимся взрослыми, которым и вспомнить-то нечего, весь мир рисуется нам враждебным, мы не умеем доверять близким.





Не допускайте подобные ошибки в воспитании, любите своих детей и растите их в радости! Ловите моменты, о которых позже будете вспоминать с ностальгией.

Текст: Flytothesky.ru

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