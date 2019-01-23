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В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале
24.01.2019 12:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знаем-знаем, отдых в феврале не самая лучшая затея. Все-таки зима еще за окном, холодом можно наслаждаться и дома, передвигаясь перебежками от дома до работы. Но, если вы решились поехать отдыхать в феврале, мы предлагаем вам несколько чудесных европейских городов!
Кстати, даже поездка в теплые страны не гарантирует вам полноценный пляжный отдых. Но с другой стороны, это замечательная возможность устроить себе зимние каникулы. Во-первых, февраль славится отсутствием наплыва
Если своими доводами мы смогли настроить вас на отдых в феврале, то вот список городов, обязательных к посещению.
1. Рига, Латвия
Местные жители этого города уверены, что самая лютая погода – погода в феврале. Но вас это не должно пугать. Что для европейца страшные заморозки — для нас легкий морозец с утра. Но теплыми вещами запаситесь, если все-таки решили в феврале поехать отдыхать. Ведь вас ждут долгие прогулки по атмосферным улочкам Риги. А они того стоят: старинные здания навевают ностальгию и ощущения времени
2. Стокгольм, Швеция
Солнце прекрасно чередуется с непогодой. Погода весьма капризна и изменчива. Но это не должно вас смутить и лишить возможности увидеть такое количество архаичных замков, чертогов и крепостей. Чего только стоят музейные ценности города: имени группы «АББА» и музей «Аквариа». И не забудьте прокатиться метро, там вас ожидают живые образцы андеграунда: скульптуры и картины!
3. Вена, Австрия
В конце февраля проводится знаменитый венский бал. Чем уже не первый повод посетить этот город? Попробуйте всеми известный венский штрудель, поезжайте автобусной экскурсией по городу, насладитесь кофе в уютных кафешках, погуляйте по музеям и дворцам. Если вздумали поехать отдыхать в Вену в феврале — никакой спешки. Изучите город основательно.
4. Будапешт, Венгрия
Легкая осенняя курточка, утепленная шапка, походные ботинки — и вперед по узким улочкам изучать город. К Королевскому дворцу только на фуникулере, на речном трамвайчике созерцайте древние фасады, а потом сразу же в знаменитую Национальную галерею. И не забудьте о знаменитых банях и целебных источниках!
5. Амстердам, Нидерланды
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Знаем-знаем, отдых в феврале не самая лучшая затея. Все-таки зима еще за окном, холодом можно наслаждаться и дома, передвигаясь перебежками от дома до работы. Но,...
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