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В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

24.01.2019 12:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знаем-знаем, отдых в феврале не самая лучшая затея. Все-таки зима еще за окном, холодом можно наслаждаться и дома, передвигаясь перебежками от дома до работы. Но, если вы решились поехать отдыхать в феврале, мы предлагаем вам несколько чудесных европейских городов!

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

Кстати, даже поездка в теплые страны не гарантирует вам полноценный пляжный отдых. Но с другой стороны, это замечательная возможность устроить себе зимние каникулы. Во-первых, февраль славится отсутствием наплыва туристов, а значит никакой суматохи, очередей и давки. Во-вторых, в феврале самые низкие цены на туры. Именно потому вы сможете себе позволить посетить те страны, о которых давно мечтали. И, в-третьих, погода в такое время года в Европе солнечная. А значит, да здравствуют экскурсии!

Если своими доводами мы смогли настроить вас на отдых в феврале, то вот список городов, обязательных к посещению.

1. Рига, Латвия

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

Местные жители этого города уверены, что самая лютая погода – погода в феврале. Но вас это не должно пугать. Что для европейца страшные заморозки — для нас легкий морозец с утра. Но теплыми вещами запаситесь, если все-таки решили в феврале поехать отдыхать. Ведь вас ждут долгие прогулки по атмосферным улочкам Риги. А они того стоят: старинные здания навевают ностальгию и ощущения времени Средневековья, а небольшие кафешки манят своими ароматами. А также советуем ценителям насладиться игрой на органе Домского собора.

2. Стокгольм, Швеция

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

Солнце прекрасно чередуется с непогодой. Погода весьма капризна и изменчива. Но это не должно вас смутить и лишить возможности увидеть такое количество архаичных замков, чертогов и крепостей. Чего только стоят музейные ценности города: имени группы «АББА» и музей «Аквариа». И не забудьте прокатиться метро, там вас ожидают живые образцы андеграунда: скульптуры и картины!

3. Вена, Австрия

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

В конце февраля проводится знаменитый венский бал. Чем уже не первый повод посетить этот город? Попробуйте всеми известный венский штрудель, поезжайте автобусной экскурсией по городу, насладитесь кофе в уютных кафешках, погуляйте по музеям и дворцам. Если вздумали поехать отдыхать в Вену в феврале — никакой спешки. Изучите город основательно.

4. Будапешт, Венгрия

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

Легкая осенняя курточка, утепленная шапка, походные ботинки — и вперед по узким улочкам изучать город. К Королевскому дворцу только на фуникулере, на речном трамвайчике созерцайте древние фасады, а потом сразу же в знаменитую Национальную галерею. И не забудьте о знаменитых банях и целебных источниках!

5. Амстердам, Нидерланды

В какие европейские города можно отправиться отдыхать в феврале

В Амстердаме, как и в Питере, вам пригодится зонт и влагостойкие ботинки. Погода весьма сырая. Но такие капризы легко скрасит красочная традиция отмечать китайский Новый год, который приходится ровно на февраль. Взрывы, конфетти, костюмы и прочее. Прочувствуйте эту невероятную атмосферу праздника на себе, а потом рваните на каток. И не забудьте перекусить между делом в местных кафе, например, бургер с сельдью вас приятно удивит.

Текст: Flytothesky.ru

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Знаем-знаем, отдых в феврале не самая лучшая затея. Все-таки зима еще за окном, холодом можно наслаждаться и дома, передвигаясь перебежками от дома до работы. Но,...
 
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