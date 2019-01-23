Значение этих слов известно лишь единицам. Проверьте свои знания!





За всю свою жизнь мы узнаем десятки тысяч слов. Однако активно используем лишь пятую их часть. Неудивительно, что среди этого вербального водоворота обязательно найдется несколько слов, значение которых мы понимаем не до конца. Предлагаем вам пройти тест на знание значений слов. Мы покажем несколько примеров, которые докажут, что вы, вероятно, используете некоторые слова не совсем по назначению. Уверены в своем словарном запасе? А вы проверьте себя!

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Насколько велик ваш словарный запас?