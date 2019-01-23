Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома





Сейчас, когда технологии с каждым годом все больше и больше входят в нашу жизнь, многие привычные вещи заменяются их электронными аналогами. Книги, зажигалки, даже одежда и аксессуары – прогресс не оставил без внимания ничего. Сегодня мы подготовили для вас небольшую подборку интересных гаджетов и аксессуаров, которые могут вам пригодиться в повседневности. Возможно, для полного счастья вам нужна электроника с Алиэкспресс из этого списка?

1. Фитнес-браслет





Этот браслет позволит вам не только отслеживать свой пульс, но и получать оповещения о входящих сообщениях, звонках или других событиях. Просто подключите его к своему смартфону!

2. Портативный динамик в стиле ретро





Этот динамик привлекает внимание тем, что внешне напоминает старое радио, функции которого он, кстати, тоже выполняет. Поклонники это стиля оценят по достоинству.

3. Цифровой микроскоп для ПК





Любой ребенок (да и не только ребенок) наверняка мечтает о собственном домашнем микроскопе. Почему нет? К тому же, в отличие от обычных игрушек, микроскоп – очень познавательная и полезная в развитии вещь. Как вам такая электроника с Алиэкспресс?

4. Мини-проектор





Если вам вдруг захотелось устроить себе просмотр фильма в настоящем домашнем кинотеатре, то обратите внимание на этот небольшой, но качественный проектор.

5. Очки виртуальной реальности для смартфонов





Сейчас все только и делают, что говорят о виртуальных мирах. Если вам тоже хочется прочувствовать, что это такое, то можно начать вот с таких очков для смартфона.

6. Диско-шар, реагирующий на ритм музыки





Динамичная подсветка – это, конечно, здорово, но почему бы не шагнуть еще дальше? Этот диско-шар будет повторять ритм играющей музыки, создавая непередаваемую атмосферу. Вот это по-настоящему крутая электроника с Алиэкспресс, правда?

7. Электронная зажигалка





Такая зажигалка станет не только стильным, но и практичным аксессуаром для всех, кто периодически пользуется зажигалками. Более того, вряд ли вы увидите что-нибудь подобное у ваших знакомых.

8. Светодиодный фонарь для чтения





Для любителей почитать перед сном у нас есть вот такое интересное предложение. Этот светодиодный фонарь со специальным зажимом поможет вам сохранить зрение, не отвлекая от любимого дела.

9. Игровой джойстик для смартфона





Любой человек, который хоть немного знаком с игрушками на телефонах, прекрасно понимает, зачем может понадобиться такой джойстик. Удобная электроника с Алиэкспресс для любителей игр на смартфонах.

10. Беспроводные наушники





Эти наушники совмещают в себе отличное качество звука и минималистичный внешний вид, что порадует любого меломана. Кстати, благодаря своей особой форме наушники не будут выпадать при ходьбе и беге.

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