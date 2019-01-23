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Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

24.01.2019 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Сейчас, когда технологии с каждым годом все больше и больше входят в нашу жизнь, многие привычные вещи заменяются их электронными аналогами. Книги, зажигалки, даже одежда и аксессуары – прогресс не оставил без внимания ничего. Сегодня мы подготовили для вас небольшую подборку интересных гаджетов и аксессуаров, которые могут вам пригодиться в повседневности. Возможно, для полного счастья вам нужна электроника с Алиэкспресс из этого списка?

1. Фитнес-браслет

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Этот браслет позволит вам не только отслеживать свой пульс, но и получать оповещения о входящих сообщениях, звонках или других событиях. Просто подключите его к своему смартфону!

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2. Портативный динамик в стиле ретро

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Этот динамик привлекает внимание тем, что внешне напоминает старое радио, функции которого он, кстати, тоже выполняет. Поклонники это стиля оценят по достоинству.

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3. Цифровой микроскоп для ПК

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Любой ребенок (да и не только ребенок) наверняка мечтает о собственном домашнем микроскопе. Почему нет? К тому же, в отличие от обычных игрушек, микроскоп – очень познавательная и полезная в развитии вещь. Как вам такая электроника с Алиэкспресс?

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4. Мини-проектор

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Если вам вдруг захотелось устроить себе просмотр фильма в настоящем домашнем кинотеатре, то обратите внимание на этот небольшой, но качественный проектор.

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5. Очки виртуальной реальности для смартфонов

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Сейчас все только и делают, что говорят о виртуальных мирах. Если вам тоже хочется прочувствовать, что это такое, то можно начать вот с таких очков для смартфона.

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6. Диско-шар, реагирующий на ритм музыки

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Динамичная подсветка – это, конечно, здорово, но почему бы не шагнуть еще дальше? Этот диско-шар будет повторять ритм играющей музыки, создавая непередаваемую атмосферу. Вот это по-настоящему крутая электроника с Алиэкспресс, правда?

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7. Электронная зажигалка

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Такая зажигалка станет не только стильным, но и практичным аксессуаром для всех, кто периодически пользуется зажигалками. Более того, вряд ли вы увидите что-нибудь подобное у ваших знакомых.

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8. Светодиодный фонарь для чтения

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Для любителей почитать перед сном у нас есть вот такое интересное предложение. Этот светодиодный фонарь со специальным зажимом поможет вам сохранить зрение, не отвлекая от любимого дела.

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9. Игровой джойстик для смартфона

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Любой человек, который хоть немного знаком с игрушками на телефонах, прекрасно понимает, зачем может понадобиться такой джойстик. Удобная электроника с Алиэкспресс для любителей игр на смартфонах.

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10. Беспроводные наушники

Электроника и аксессуары с Aliexpress для вас и вашего дома

Эти наушники совмещают в себе отличное качество звука и минималистичный внешний вид, что порадует любого меломана. Кстати, благодаря своей особой форме наушники не будут выпадать при ходьбе и беге.

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Присоединяйтесь к нашему новому Telegram-каналу Смотри, что я нашел на Aliexpress, в котором мы будем ежедневно делиться интересными находками!

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