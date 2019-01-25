Что предстоит пройти вашей семье? 7 чакр отношений

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему притянули в свою жизнь именно такого партнера? Что вас связывает на глубинном уровне? Насколько крепок ваш союз? Восточные мудрецы уверены, что время отношений наступает в зависимости от того, на какой стадии познания мы находимся, какие проблемы для нас первостепенны, чему мы должны научиться.





Предлагаем провести параллель между отношениями и энергетическими центрами в теле человека. Это поможет определить, на каком этапе развития вы находитесь и что предстоит пройти вашей семье?

1 уровень – продолжение рода — Муладхара

Это первая и самая примитивная стадия развития семьи. На этом уровне партнеры находят друг друга не из большой любви или интереса. А потому, что пришло время обзавестись домом и детьми. Людьми движет страх одиночества. Желание обезопасить себя. Иметь кров над головой, пищу, налаженный быт и какую-никакую уверенность в завтрашнем дне. Мужчина и женщина объединяются из необходимости выжить, продолжить род, удовлетворить родительские инстинкты. Иногда партнеры опускаются на этот уровень после долгих лет брака, когда утрачивают любовь и терпят общество друг друга по привычке или ради детей. На этой ступени семья заботится о хлебе насущном и соблюдении общепринятых ролевых сценариев.





2 уровень – страстная зависимость – Свадхистана

Эта стадия отношений строится на инстинктах и неконтролируемом сексуальном влечении. Мужчину и женщину тянет друг к другу. Они одержимы физической близостью и идут на поводу у телесных удовольствий. По сути, это романтическая любовь, когда нам нравится внешний образ партнера, мы озабочены собственной привлекательностью, желаем обладать друг другом. Для такой любви характерна ярко выраженная ревность, эмоциональная зависимость и эгоистическое стремление «получить свое». Минус – страсть не может длиться вечно. Так что чувства либо затухают, и партнеры приходят к разрыву, либо они оба переходят на новую ступень близости.





3 уровень – сотрудничество – Манипура

На этой стадии отношения приобретают форму дружеских. Влюбленных объединяет не только интимная близость, но и общие ценности, интересы, желание профессионально самореализоваться, признание свободы выбора друг друга. В такой семье супругам не всегда просто. Приходится работать с дисциплиной, прокачивать навыки, силу воли, способность слушать и слышать. Но они оба хотят этого и планомерно идут к цели . Им нравится коротать время вместе, развиваться, узнавать что-то новое. Они с удовольствием помогают партнеру стать увереннее в себе, вырасти по карьерной лестнице. Это то самое партнерство, в котором признается ценность друг друга и право идти своей дорогой.





4 уровень – настоящая любовь – Анахата

Эта стадия отношений, при которой мужчина и женщина выбирают друг друга сердцем, ориентируясь на глубинные чувства. При этом партнеры лишены эгоизма. Они умеют заботиться друг о друге просто так. Дарить нежность, помощь и поддержку, не требуя ничего взамен. Многие люди ошибочно считают этот уровень близости самым чистым и высоким, но это не всегда так. Иногда влюбленные буквально растворяются в своих отношениях. Начинают терять себя. Уходить от истинного предназначения, пытаясь угодить любимому. Это не хорошо и не плохо. Просто данность, которая сопровождает любовь. Есть ли что-то выше и больше сердечной привязанности?





5 уровень – творческий тандем – Вишудха

На этой стадии партнеры не просто любят друг друга и готовы к самопожертвованию. Они осознают свою уникальность и хотят заниматься совместным творчеством, созидая и самовыражаясь. Мужчина и женщина в таком союзе вдохновляют друг друга на новые свершения. Помогают открыть в себе какие-то таланты , поддерживают духовное развитие. Их может тянуть заниматься музыкой вместе, рисовать, танцевать, готовить… создавать нечто такое, что позволит выразить себя с другой стороны, что откроет обоим новые горизонты. И это здорово подпитывает их чувства! Им не просто интересно, они служат источником вдохновения друг друга.





6 уровень – судьбоносная встреча — Аджна

Можно сказать, что партнеры в этих отношениях предназначены друг другу судьбой, их свели вместе непредвиденные обстоятельства с целью решения каких-то кармических задач, прохождения важных уроков или рождения особенных детей. В такой любви не мы выбираем партнера, но выбирают нас. Судьба то и дело сталкивает людей вместе, заставляет их решать трудные жизненные вопросы, делать сложные выборы, расти духовно. Отношения сложные, непредсказуемые, иногда скоротечные. Главная цель – полностью поменять нас, заставить вырасти, стать более зрелыми и осознанными. На этом уровне мы должны изменить свои привычки и взгляды на мир, выстроить новые отношения с собой и окружением, перестать противиться изменениям, прислушаться к подсказкам интуиции.





7 уровень – странники, близкие по духу – Сахасрара

Это последняя стадия отношений, которая предполагает отказ от этих самых отношений во имя духовных целей и служения миру. До нее доходят единицы, потому что сложно уйти от земных привязанностей (семьи, детей, дома, любимых вещей), чтобы служить людям вообще, чтобы уметь видеть в каждом (даже убийце или пьянице) частичку бога. На этом уровне человек учится воспринимать окружение как продолжение себя, любить жизнь во всех ее проявлениях, быть самодостаточным. Он предполагают отказ от комфорта и безопасности, полное раскрытие внутреннего потенциала. Когда в приоритете не «я и моя семья», а счастье всего человечества.

Эти стадии отношений многое говорят о целях вашего союза. А на каком уровне находитесь вы и ваш партнер?

Текст: Flytothesky.ru

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