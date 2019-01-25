Как замедлить старение организма: 5 лучших способов

Человек устроен так, что со временем в его теле происходят биологические процессы старения – разрушение систем и частей организма. К сожалению, старение неизбежно, но при большом желании этот процесс можно отсрочить на десятки лет. Существует множество действенных и проверенных способов, которые помогают замедлить старение организма.





Каковы пять эффективных методов для того, чтобы вновь почувствовать себя молодым и здоровым? Как замедлить старение организма?

Рыжиковое и оливковое масло

Здоровая, бархатистая кожа – признак молодости. Для того, чтобы поддерживать ее в отличном состоянии и замедлить появление морщин, косметологи рекомендуют наносить на лицо и тело маски из различных масел. Известно, что масла содержат ценные вещества, которые помогают вернуть нашей коже былую красоту. Это своего рода эликсир молодости. Маску можно приготовить так: смешать в маленькой тарелке немного рыжикового и оливкового масла. Плавными движениями ладоней надо намазать кожу лица получившейся маской. Смывать масло не обязательно.





Клетчатка

Продукты, в которых содержится клетчатка, — уникальный и проверенный источник сохранения молодости и здоровья организма. Это овощи, зелень, чечевица, хлебцы с низким содержанием калорий, богатые пищевыми волокнами. Если употреблять продукты , в которых присутствует клетчатка, каждый день, то можно замедлить биологические процессы старения на 5-10 лет. Важно помнить и о сочетании продуктов: овощи можно кушать с мясом, а вот чечевицу с белковыми блюдами нежелательно – это может отразиться в виде лишних сантиметров на талии.





Плавание

Какой спорт замедляет старение организма? Это, прежде всего, плавание. В процессе плавания активируется работа всех систем организма. Кожа омолаживается, а внутренние органы получают неоспоримую пользу. Плавание подойдет и для тех, кто не занимается активным спортом. И, кстати, плавать можно в любом возрасте: даже после 60 лет оно будет приносить здоровье и удовольствие.





Танцы

Знаете ли вы, что плохое настроение, стрессы и депрессии тесно связаны с процессами старения? Чем больше мы пребываем в подавленном состоянии, тем быстрее утрачиваем свою молодость. Учеными давно доказано, что занятие танцами – отличный метод борьбы с депрессией . А, соответственно, и со старением организма. В процессе танцев мы получаем гормоны счастья, наши органы и части тела пребывают в приятной активности. Танцуя, мы забываем о проблемах и неудачах, настроение улучшается, а прилив бодрости и энергии позволяет почувствовать жизнь в ярких красках.

Интеллектуальные игры и обучение новому

Пока мы мыслим – мы живем. Интеллектуальные игры, занятия на эрудицию, познавательное чтение продлевают жизнь. Многие люди, начав изучение новой области знаний в возрасте после 50 лет, обретают «вторую молодость». Все потому, что клетки мозга начинают активно работать, посылая положительные сигналы ко всем органам тела. Неспроста известно выражение, что «учиться никогда не поздно». Нет предельного возраста, когда поздно тренировать мозг и память. Эффект от интеллектуальных игр заметен и во внешнем виде, ведь психологическая молодость тесно связана с молодостью физической.





Помните о том, что все процессы в организме зависят от образа мыслей. Негатив и уныние порождают болезни и ускоряют старение, а положительный образ мышления, приятные эмоции, полезное общение и помощь ближним помогут замедлить старение, всегда оставаясь в добром здравии и хорошем самочувствии.

Текст: Flytothesky.ru

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