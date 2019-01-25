Вы сможете стать более гибким по жизни, если будете практиковать эти 6 советов

Слово “гибкость” означает способность предмета изменять форму, при этом не деформируясь. Также это обозначает умение приспосабливаться к переменам и идти на компромиссы. Разумеется, у данного слова больше значений, но именно эти отражают тот смысл, который нам необходим. Гибкость поможет вам справиться с любыми жизненными ситуациями. Но как стать более гибким?





6 эффективных и простых советов, которые помогут вам стать более гибким

1. Начинайте с малого

Нельзя стать гибким в один момент. Слишком много усилий могут отбросить вас назад. Это подобно физической гибкости: если вы приложите чрезмерное количество усилий, то получите травму.

Не спешите. Начните с новых вещей в свободное время: измените свое окружение, посещайте новые места, попробуйте обедать в другом заведении. Вспомните ощущение, которое возникает, когда вы открываете что-то новое. Не забывайте о нём. Это может помочь вам пережить любую непредвиденную смену событий.

2. Разминайте свой мозг и включайте воображение

Чаще наблюдайте за другими людьми и читайте художественную литературу. Диалоги, которые вам встретятся, могут дать идею, как вести себя в определенной жизненной ситуации. Вы также можете попробовать свои силы в решении головоломок, интеллектуальных играх и т.п. Не переживайте, если у вас что-то не получается с первого раза. Принимайте свои ошибки как часть процесса обучения.





3. Пересмотрите свой список дел

Ваш список дел перегружен задачами? Вам удается справиться со всеми делами сразу? Если это так, то, скорее всего, вы оказались в ловушке постоянного “надо”. И в этом случае вам может быть трудно даже приспособиться к внезапным переменам в своем расписании, не говоря уже о каких-то более глобальных событиях, которые могут произойти в вашей жизни.

Чтобы избежать этого, попробуйте отсортировать свой список дел по следующим категориям:

Важно. Сюда отнесите задачи, которые вам жизненно необходимо сделать до завтра. Список должен содержать в себе задачи, которые зависят от времени и которые нужно сделать немедленно. Как только вы выполните все задачи из этой категории, то уже сможете считать себя продуктивным .

Неважно. В этот раздел занесите то, что вы хотели бы сделать, но это не так важно. Включите в этот раздел задачи, невыполнение которых не приведет к серьезным последствиям. Он также может послужить списком дел на неделю. Вы можете проявлять здесь гибкость, выбирая несколько пунктов по желанию, а не делать все подряд. Чтобы приблизиться к своим целям, вам, возможно, придется до конца выполнить все дела из списка, но у вас не будет необходимости делать все пункты прямо сегодня.





4. Внесите изменения в свою утреннюю и вечернюю рутину

Всегда ищите более приятные и эффективные способы добавить что-то интересное в свою повседневность. Это может быть изменение завтрака или какая-то особенная вечерняя привычка, которая будет доставлять вам удовольствие. Измените свою привычную рутину!

5. Ставьте “норму” под сомнение

Чтобы лучше понять это, стоит рассмотреть простой пример. Представьте, что у вас есть рецепт блюда, который дала вам ваша мама. Вы уже знаете, что примерно получится, но тут обнаруживается, что не хватает каких-то ингредиентов. Что вы сделаете в этом случае? Разумеется, начнете переживать, что не сможете приготовить любимое блюдо. Но вместо этого лучше спросить себя: какую роль играют данные ингредиенты? Можно ли их чем-то заменить? Возможно, не стоит придерживаться “нормы”? Так вы сможете открыть для себя новый вкус.





6. Не спешите

Гибкая жизнь подразумевает, что вы будете более творческим и изобретательным. Это требует множества проб и ошибок. Перестаньте чувствовать себя напряженным из-за изменений, которые происходят на вашем пути. Уроки, которые вы узнаете, помогут вам стать более гибкими в жизни.

Текст: Flytothesky.ru

Пройдите также:

Тест расскажет о том, что позволяет видеть ваш третий глаз