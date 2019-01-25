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Вы сможете стать более гибким по жизни, если будете практиковать эти 6 советов
26.01.2019 20:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Слово “гибкость” означает способность предмета изменять форму, при этом не деформируясь. Также это обозначает умение приспосабливаться к переменам и идти на компромиссы. Разумеется, у данного слова больше значений, но именно эти отражают тот смысл, который нам необходим. Гибкость поможет вам справиться с любыми жизненными ситуациями. Но как стать более гибким?
6 эффективных и простых советов, которые помогут вам стать более гибким
1. Начинайте с малого
Нельзя стать гибким в один момент. Слишком много усилий могут отбросить вас назад. Это подобно физической гибкости: если вы приложите чрезмерное количество усилий, то получите травму.
Не спешите. Начните с новых вещей в свободное время: измените свое окружение, посещайте новые места, попробуйте обедать в другом заведении. Вспомните ощущение, которое возникает, когда вы открываете что-то новое. Не забывайте о нём. Это может помочь вам пережить любую непредвиденную смену событий.
2. Разминайте свой мозг и включайте воображение
Чаще наблюдайте за другими людьми и читайте художественную литературу. Диалоги, которые вам встретятся, могут дать идею, как вести себя в определенной жизненной ситуации. Вы также можете попробовать свои силы в решении головоломок,
3. Пересмотрите свой список дел
Ваш список дел перегружен задачами? Вам удается справиться со всеми делами сразу? Если это так, то, скорее всего, вы оказались в ловушке постоянного “надо”. И в этом случае вам может быть трудно даже приспособиться к внезапным переменам в своем расписании, не говоря уже о каких-то более глобальных событиях, которые могут произойти в вашей жизни.
Чтобы избежать этого, попробуйте отсортировать свой список дел по следующим категориям:
Важно. Сюда отнесите задачи, которые вам жизненно необходимо сделать до завтра. Список должен содержать в себе задачи, которые зависят от времени и которые нужно сделать немедленно. Как только вы выполните все задачи из этой категории, то уже сможете считать себя
Неважно. В этот раздел занесите то, что вы хотели бы сделать, но это не так важно. Включите в этот раздел задачи, невыполнение которых не приведет к серьезным последствиям. Он также может послужить списком дел на неделю. Вы можете проявлять здесь гибкость, выбирая несколько пунктов по желанию, а не делать все подряд. Чтобы приблизиться к своим целям, вам, возможно, придется до конца выполнить все дела из списка, но у вас не будет необходимости делать все пункты прямо сегодня.
4. Внесите изменения в свою утреннюю и вечернюю рутину
Всегда ищите более приятные и эффективные способы добавить что-то интересное в свою повседневность. Это может быть изменение
5. Ставьте “норму” под сомнение
Чтобы лучше понять это, стоит рассмотреть простой пример. Представьте, что у вас есть рецепт блюда, который дала вам ваша мама. Вы уже знаете, что примерно получится, но тут обнаруживается, что не хватает каких-то ингредиентов. Что вы сделаете в этом случае? Разумеется, начнете переживать, что не сможете приготовить любимое блюдо. Но вместо этого лучше спросить себя: какую роль играют данные ингредиенты? Можно ли их чем-то заменить? Возможно, не стоит придерживаться “нормы”? Так вы сможете открыть для себя новый вкус.
6. Не спешите
Гибкая жизнь подразумевает, что вы будете более творческим и изобретательным. Это требует множества проб и ошибок. Перестаньте чувствовать себя напряженным из-за изменений, которые происходят на вашем пути. Уроки, которые вы узнаете, помогут вам стать более гибкими в жизни.
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Слово “гибкость” означает способность предмета изменять форму, при этом не деформируясь. Также это обозначает умение приспосабливаться к переменам и идти на...
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