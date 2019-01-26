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Только единицы знают эти исторические факты
27.01.2019 12:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наш мозг гораздо лучше воспринимает информацию, которая кажется нам интересной или полезной. Именно по этой причине практически ни один из нас не помнит ничего из школьного курса истории. Зато всякие статьи из интернета мы воспроизводим на раз-два! Сегодня редакция Flytothesky немного освежит вашу память. Сможете ли вы вспомнить эти исторические факты?
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Наш мозг гораздо лучше воспринимает информацию, которая кажется нам интересной или полезной. Именно по этой причине практически ни один из нас не помнит ничего из...
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