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Как повысить тестостерон: 6 проверенных способов, с которых стоит начать
27.01.2019 18:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Повысить тестостерон помогут 6 естественных способов. Приступайте уже сейчас, а результат не заставит себя долго ждать!
Сегодня речь пойдет о половых гормонах, вернее только об одном. Как женщинам, так и мужчинам необходимо следить за своим гормональным фоном и периодически сдавать анализы, если что-то беспокоит. Любые, даже, на первый взгляд, незначительные отклонения от нормы могут привести к серьезным последствиям.
Тестостерон. Он на слуху в основном у мужчин, так как является определяющим гормоном сильного пола. Но вырабатывается и у женщин, только в меньших количествах. Что делать, если по состоянию здоровья требуется повысить тестостерон? Рассказываем.
За что вообще отвечает тестостерон в организме?
У юношей гормон отвечает за физическое и половое развитие, увеличение мышц, растительность на лице и огрубение голоса. Не менее важен тестостерон и во взрослой жизни (женщин у мужчин) – обеспечивает общее хорошее состояние, молодость тела, сексуальное здоровье и желание.
Также повышение уровня тестостерона может увеличить мышечную массу и обеспечить подъем жизненной энергии за короткий срок.
Как повысить тестостерон естественным путем?
1. Любая физическая нагрузка
Считается, что
Тестостерон не исключение. Его уровень нормализуется при регулярном занятии спортом. Лучшие упражнения для повышения тестостерона – поднятие тяжестей и интервальные тренировки. В сочетании со спортом хорошо работает кофеин и креатин (но это не обязательно).
2. Сбалансированное питание
Если вы сидите на диете или, наоборот, едите слишком много и все не то, количество тестостерона (как и других гормонов) может нарушаться. Приучайте себя к
3. Максимально снизить уровень стресса
«Все болезни из-за стресса» — эта фраза уже стала крылатой. И это неспроста. На самом деле, стресс – начало начал, он запускает в организме процессы, которые впоследствии нарушают работу всего организма. Также во время нервной встряски в большом количестве вырабатывается гормон кортизол, который быстро снижает уровень тестостерона. Не секрет, что многие в стрессовом состоянии начинают употреблять заметно больше еды (и часто неполезной), чем обычно. Находясь в стрессе какое-то продолжительное время, вы можете незаметно для себя поправиться, накопить вредный жир вокруг своих органов и естественным путем снизить тестостерон. Советуем проще относиться ко многим вещам, чаще смеяться, отдыхать и высыпаться.
4. Солнечные ванны и витамин D
Тут рецепт прост: старайтесь получать больше солнечного тепла и света (хотя бы чаще бывайте на улице в дневное время) и принимайте витамин D3. Исследования доказывают, что это помогает повысить тестостерон примерно на 25%.
5. Сон
Исследования говорят: пятичасовой сон снижает тестостерон на 15%, четырехчасовой – провоцирует пограничное количество гормона. Есть над чем задуматься, господа. Дорожите каждым часом сна.
6. Здоровый образ жизни
Активная (у каждого своя активность) половая жизнь играет важную роль в поддержании необходимого уровня половых гормонов и тестостерона в том числе. Поэтому занимайтесь сексом столько, сколько вам хочется. Пусть это будет на пользу.
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Повысить тестостерон помогут 6 естественных способов. Приступайте уже сейчас, а результат не заставит себя долго ждать! Сегодня речь пойдет о половых гормонах,...
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