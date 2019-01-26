Как повысить тестостерон: 6 проверенных способов, с которых стоит начать

Повысить тестостерон помогут 6 естественных способов. Приступайте уже сейчас, а результат не заставит себя долго ждать!





Сегодня речь пойдет о половых гормонах, вернее только об одном. Как женщинам, так и мужчинам необходимо следить за своим гормональным фоном и периодически сдавать анализы, если что-то беспокоит. Любые, даже, на первый взгляд, незначительные отклонения от нормы могут привести к серьезным последствиям.

Тестостерон. Он на слуху в основном у мужчин, так как является определяющим гормоном сильного пола. Но вырабатывается и у женщин, только в меньших количествах. Что делать, если по состоянию здоровья требуется повысить тестостерон? Рассказываем.

За что вообще отвечает тестостерон в организме?

У юношей гормон отвечает за физическое и половое развитие, увеличение мышц, растительность на лице и огрубение голоса. Не менее важен тестостерон и во взрослой жизни (женщин у мужчин) – обеспечивает общее хорошее состояние, молодость тела, сексуальное здоровье и желание.

Также повышение уровня тестостерона может увеличить мышечную массу и обеспечить подъем жизненной энергии за короткий срок.

Как повысить тестостерон естественным путем?





1. Любая физическая нагрузка

Считается, что упражнения , в принципе, являются одним из наиболее эффективных способов оздоровления организма, предотвращения многих заболеваний (связанных с образом жизни) и поддержания тела в тонусе. Оно без сомнения так и есть.

Тестостерон не исключение. Его уровень нормализуется при регулярном занятии спортом. Лучшие упражнения для повышения тестостерона – поднятие тяжестей и интервальные тренировки. В сочетании со спортом хорошо работает кофеин и креатин (но это не обязательно).





2. Сбалансированное питание

Если вы сидите на диете или, наоборот, едите слишком много и все не то, количество тестостерона (как и других гормонов) может нарушаться. Приучайте себя к правильному питанию и режиму дня. Это не значит, что совсем ничего нельзя. Нет. Просто ваши продукты должны содержать здоровые жиры, белки и углеводы. Лучше не конфета, а финик, вместо чипсов – кукурузные снеки, взамен классического мороженого – протеиновое и т.д. Исследования показывают, что калорийная здоровая еда способствует поддержанию тестостерона в нужном количестве.





3. Максимально снизить уровень стресса

«Все болезни из-за стресса» — эта фраза уже стала крылатой. И это неспроста. На самом деле, стресс – начало начал, он запускает в организме процессы, которые впоследствии нарушают работу всего организма. Также во время нервной встряски в большом количестве вырабатывается гормон кортизол, который быстро снижает уровень тестостерона. Не секрет, что многие в стрессовом состоянии начинают употреблять заметно больше еды (и часто неполезной), чем обычно. Находясь в стрессе какое-то продолжительное время, вы можете незаметно для себя поправиться, накопить вредный жир вокруг своих органов и естественным путем снизить тестостерон. Советуем проще относиться ко многим вещам, чаще смеяться, отдыхать и высыпаться.





4. Солнечные ванны и витамин D

Тут рецепт прост: старайтесь получать больше солнечного тепла и света (хотя бы чаще бывайте на улице в дневное время) и принимайте витамин D3. Исследования доказывают, что это помогает повысить тестостерон примерно на 25%.





5. Сон

Спите хорошо, спокойно и много. Мы не утописты и понимаем, что 10 часов сна слишком дорогое удовольствие в наше время, но хотя бы 7-8 часов обязательно себе позволяйте!

Исследования говорят: пятичасовой сон снижает тестостерон на 15%, четырехчасовой – провоцирует пограничное количество гормона. Есть над чем задуматься, господа. Дорожите каждым часом сна.





6. Здоровый образ жизни

Активная (у каждого своя активность) половая жизнь играет важную роль в поддержании необходимого уровня половых гормонов и тестостерона в том числе. Поэтому занимайтесь сексом столько, сколько вам хочется. Пусть это будет на пользу.

Не употребляйте много алкоголя или откажитесь вовсе. В этот же список рекомендаций входят и сигареты. Не нужно рассказывать, что от чрезмерного потребления этих вредных веществ страдает не только тестостерон, но и общее состояние вашего здоровья.

Текст: Flytothesky.ru

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